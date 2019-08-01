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Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?

1 Августа 2019 378 0 Политика
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?

В Минске вчера прошла встреча трехсторонней контактной группы с участием представителей Киева, Москвы, ОБСЕ, а также ДНР и ЛНР. Это было первое заседание после недавних выборов в Раду Украины. Россию на встрече представлял Борис Грызлов. Достигнут ряд договоренностей, в частности, о ремонте моста в станице Луганской, где в конце июня удалось развести противоборствующие силы. Дальнейший ход действий будет обсуждаться во время встречи контактной группы, которая запланирована на 21 августа. Примечательно, что представители ОБСЕ связывают прогресс в Минских договоренностях с уходом Петра Порошенко с поста президента Украины.

Новые минские договоренности

Во время заседания контактной группы поступила информация о значительном сокращении числа обстрелов вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Этот факт подтвердили и представители ОБСЕ. По словам Бориса Грызлова, с 21 июля в основном соблюдается режим тишины. О том, что за это время не зафиксировано жертв среди мирных жителей рассказала Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы. При этом она обратила внимание на неисполнение договоренностей о допуске на неподконтрольные Киеву территории представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Во время встречи контактной группы была согласована так называемая «дорожная карта» ремонта моста в станице Луганской. Как отметил Грызлов, станица Луганская является одним из немногих мест, в котором можно безопасно пересечь линию разграничения. «Представители Киева и Донбасса смогли договориться о совместном восстановлении моста, и сегодня мы обсудили, как идет подготовка», — отчитался представитель России.

Кроме этого, как отметил Борис Грызлов, в подготовке «на данный момент участвуют обе стороны, и это, безусловно, позитивный прецедент». К тому же с первого августа планируется приступить к разминированию прилегающих к мосту территорий. «До того, как начнется ремонт, должен быть убран блокпост, а также символика вооруженных формирований ЛНР», - отметила Олифер.


Мост дружбы?

Ремонт моста планируется начать уже сегодня и, как рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, работы будут продолжаться несколько месяцев. «Мы достигли взаимного понимания о конкретных следующих шагах... Начнется разминирование, что является естественной предпосылкой для проведения всех ремонтных работ», - подчеркнул Сайдик в разговоре с представителями СМИ.По его словам, по этой причине могут возникнуть некоторые временные ограничения при использовании этого пункта пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.

«После завершения разминирования будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы. Их продолжительность, вероятно, составит несколько месяцев», - цитируют представителя ОБСЕ  РИА Новости.

Прогресс после Порошенко

Мартин Сайдик также отметил заметный прогресс в работе Контактной группы, который наблюдается после ухода с поста президента Украины Петра Порошенко и возвращения в контактную группу бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Спецпредставитель ОБСЕ также рад присутствию в политподгруппе Романа Бессмертного в качестве представителя Украины и надеется, что это внесет свой вклад в дальнейшее развитие наших переговоров.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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