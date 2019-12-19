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«Наши отношения будут развиваться». Глава МИД Непала рассказал о сотрудничестве с Россией
19 Декабря 2019 78 0 Интервью и комментарии
Министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гявали в конце ноября посетил Москву и встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Визит главы непальского МИДа в Россию стал первым за последние 14 лет. Редакция «КС» взяла у уважаемого гостя интервью.
Непал и история его отношений с Россией
- История дипломатических отношений двух стран началась еще в 1956 году. Однако потенциал двухсторонних экономических связей Россия и Непал до сих пор полностью не задействовали – торговый оборот между странами в 2016-2018 годах составил 26,5 млн долларов (Непал занимает 163-е место среди торговых партнеров России).
- Демократическая Республика Непал, расположенная в Гималаях между Индией и Китаем, является преимущественно сельскохозяйственной страной. Она торгует в основном со своими ближайшими соседями, а также Турцией и Германией.
- В 2015 году на территории Непала произошла серия крупных землетрясений. Россия наряду с Индией, Китаем, США и Израилем поддержала пострадавшую страну и направила гуманитарную помощь.
- Во время визита в Москву министр иностранных дел Непала Гявали анонсировал туристическую программу Visit Nepal Year 2020 и пригласил россиян в следующем году посетить его живописную родину.
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