«Наши отношения будут развиваться». Глава МИД Непала рассказал о сотрудничестве с Россией 78 0 Интервью и комментарии

Министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гявали в конце ноября посетил Москву и встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Визит главы непальского МИДа в Россию стал первым за последние 14 лет. Редакция «КС» взяла у уважаемого гостя интервью.