Напряженные выборы. В ДНР и ЛНР выбрали глав республик

В ДНР и ЛНР подводят итоги выборов, которые прошли в самопровозглашенных республиках 11 ноября. На момент публикации материала было обработано порядка 90% бюллетеней. По предварительным итогам, лидерство остается за и.о. главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Примечательно, что явка на выборах оказалась высокой – и это с учетом того, что ВСУ нарушают в Донбассе режим перемирия, а Киев активно саботирует голосование.

Цифры ДНР

Одновременно с выборами глав республик в ДНР и ЛНР прошли и парламентские выборы. Согласно предварительным подсчетам, и.о. главы Донецкой народной республики Денис Пушилин держит лидерство с 60,9% голосов. К данному моменту обработали уже 97,52% протоколов. Согласно закону республики, избранным считается кандидат, который набрал больше всего голосов. При этом порога по явке на выборах главы ДНР нет.

Глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова сообщила, что ближайший конкурент Пушилина Роман Храменков получил 14,1% голосов, идущая за ним Елена Шишкина – 9,2%, остальные существенно меньше.

Вместе с этим в ДНР прошли и парламентские выборы. Их участниками стали два общественных движения: «Донецкая Республика», которую возглавляет Пушилин, и «Свободный Донбасс». Первая пока что набрала 72,74%, вторая партия – 25,56%. Как уточняется, два движения пропорционально отданным за них голосам разделяет сто мандатов парламента.

Цифры ЛНР

В ЛНР Леонид Пасечник показал еще более впечатляющие результаты: и.о. главы республики набрал 68,4% избирателей. Как уточнили в местном ЦИК, эти данные предоставлены после обработки 96% бюллетеней. Таким образом, на данный момент есть следующие предварительные итоги по выборам на пост главы ЛНР: Олег Коваль набрал 16,57%, Людмила Руснак – 5,84%, Наталью Сергун – 7,89%. Еще 1,3% бюллетеней было признано недействительными.

Как пишет Газета.ру, общественное движение «Мир Луганщине», которое возглавляет Пасечник, тоже показывает весьма впечатляющий результат – 74,14% голосов. Второе движение, «Луганский Экономический Союз» нашло поддержку у 25,16% избирателей. Уточняется, что в этом случае делиться будут 50 мест в парламенте республики.

Напряженная обстановка

Не сложно догадаться, что выборы в обеих республиках проходили не в самой благоприятной обстановке. В частности, по информации представителей ДНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня), в день голосования украинские силовики семь раз обстреляли территорию республики. К счастью, среди мирных граждан жертв не было. «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 27 единиц», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что подобные настроения не испугали граждан. Явка оказалась весьма высокой. Как сообщают ЦИК, в итоге в ДНР проголосовало 80,1% избирателей, в ЛНР – 77%. При этом населения ДНР и ЛНР оценивается в 2 млн человек.

Однако обстрелы со стороны ВСУ – не единственная проблема, которая держит регионы в напряженности. Речь идет о том, что страны Запада, которые поддерживают Украину, решили бойкотировать эти выборы.

Напомним, что после того как в ноябре прошлого года глава ЛНР Игорь Плотницкий ушел со своего поста, а глава ДНР Александр Захарченко в этом августе был убит, обе самопровозглашенных республики де-юре остались без законно избранных представителей.

Запад категорически убежден: проведение выборов невозможно. Кроме этого, они противоречат минским договоренностям. Что касается России, то в Москве считают, что в сегодняшних условиях выборы в республиках – это необходимая мера, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, и по этой причине формально минскому процессу они не противоречат.