Налоги и отсутствие перспектив. Павел Дуров раскритиковал жизнь в США 395 0 Политика img_copyright

Основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram после просмотра фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине рассказал о минусах жизни в США. В 2017 году Дуров перебрался из США в Объединенные Арабские Эмираты. Главным образом потому, что в Дубае нет налогов. В США же, по его словам, налоги очень высокие. Но есть и другие минусы.