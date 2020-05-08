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Налоги и отсутствие перспектив. Павел Дуров раскритиковал жизнь в США
8 Мая 2020 395 0 Политика
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Основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram после просмотра фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине рассказал о минусах жизни в США. В 2017 году Дуров перебрался из США в Объединенные Арабские Эмираты. Главным образом потому, что в Дубае нет налогов. В США же, по его словам, налоги очень высокие. Но есть и другие минусы.
Ничего хорошего не нашел
- Фильм журналиста Юрия Дудя о работе российских IT-предпринимателей в Кремниевой долине, расположенной в Калифорнии, подвиг Павла Дурова рассказать «правду» о жизни в Америке. Дуров пояснил: все знакомые ему предприниматели из фильма Дудя личное ему говорили о минусах проживания в США, но на камеру они ничего подобного не сообщают. Более того, один из бизнесменов живет половину времени в России, половину в США, второй несколько месяцев назад переехал в Европу, а третий разочаровался в американцах, и строит вокруг себя «маленькую Россию». Сам Дуров в 2017 году уехал в ОАЭ из-за высоких налогов в США.
- По мнению Дурова, США – жесткое полицейское государство. В доказательство этого он приводит неоспоримый факт – большое количество заключенных в тюрьмах. Также Дуров вспомнил, как в 2016 году он столкнулся с ФБР во время поездки в Сан-Франциско.
- Другой минус – недоступное здравоохранение. По словам Дурова, американцы страдают от ожирения, а эмигранты лечатся в Восточной Европе. Не радует и культурная жизнь, поскольку Кремниевая долина представляет собой скопление деревень, а Сан-Франциско по соседству не очень большой город с высоким уровнем преступности и массой бездомных.
- Не нравятся Дурову в США высокие налоги, высокие расходы на ведение технологического бизнеса и слабые перспективы на перегретом и зарегулированном рынке, в местном сегменте интернета. Дуров настаивает – сегодня крупные истории успеха случаются за пределами Кремниевой долины, например, TikTok с 800 млн пользователей, а также Telegram с 400 млн.
- По поводу налогов Дуров считает, что на Западе многие не понимают, какое они накладывают ограничение. «На налоги может уходить до половины вашего дохода, по сути это значит, что в течение 180 дней в году вы работаете на правительство», – говорил Дуров ранее в интервью Bloomberg.
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