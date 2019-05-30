Нагоняй от прокурора. Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах с безопасностью в российской авиаотрасли

Генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая во время «правительственного часа» в Государственной думе, заявил, что катастрофа, которая произошла с самолетом Sukhoi Superjet-100 5 мая в аэропорту в «Шереметьево», продемонстрировала серьезные проблемы в российской авиаотрасли. Более того, по словам прокурора, уже несколько лет Генпрокуратура безуспешно добивается от госорганов и авиапредприятий решения ряда серьезных вопросов.

«Формальный контроль»

Жуткая трагедия, которая разыгралась в столичном аэропорту Шереметьево пятого мая с лайнером АК «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100, снова продемонстрировала «серьезные проблемы в авиационной отрасли» - с таким заявлением в Госдуме выступил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. В своем выступлении он также отметил, что решения данных проблем Генпрокуратура уже в течение многих лет требует от профильных ведомств и авиакомпаний.



«Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально. Данным агентством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации судов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности», — подчеркнул прокурор.

По словам Чайки, эксперты ведомства провели проверку гражданской авиации, по итогам которой выяснилось, что в конструкции более 400 самолетов были внесены изменения «без проведения необходимых исследований и проведения сертификационных работ». О таких результатах проверки, которая была проведена еще до гибели SSJ100 в Шереметьево, сообщали источники РБК.

Проблема национального масштаба

Генеральный прокурор заявил, что государственная программа обеспечения безопасности полетов не отвечает международным требованиям. Также не выполнены обязательства, которые предусматриваются Конвенцией о международной гражданской авиации. «До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года», - резюмирует Чайка.

Прокурор сообщил еще об одной проблеме: выяснилось, что в Минтрансе до сих пор так и не были разработаны нормативы сертификации авиатехники, ее производителей и подготовки персонала. Более того, не были утверждены необходимые правила наземного и технического обслуживания самолетов, а также требования к их летной годности и стандарты профессиональных программ подготовки авиаспециалистов.

Юрий Чайка настаивает: в Росавиации не принимают необходимых мер, направленных на пресечение эксплуатации самолетов, которые не отвечают требованиям безопасности.

Если говорить о кадровых проблемах, то, по информации прокурора, начиная с 2017 года по итогам прокурорских проверок от полетов было отстранено 550 пилотов. Кроме этого была остановлена работа двух авиационных учебных центров и аннулировано 160 летных свидетельств.

Трагедия, которая заставляет задуматься

Пятого мая из столичного аэропорта «Шереметьево» в Мурманск вылетел лайнер SSJ 100 АК «Аэрофлот». Однако сразу после вылета он был вынужден вернуться обратно в Москву, совершив аварийную посадку. После того, как произошло соприкосновение самолета с посадочной полосой, он загорелся. В результате пожара погиб 41 человек (всего на борту было 78 человек). Одна из версий трагедии говорит об ошибке экипажа. Однако это не единственный фактор, который мог стать причиной катастрофы: поступает много информации, связанной с проблемами в обслуживании и эксплуатации самолетов SSJ 100 по всей России.





