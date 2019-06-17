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Наедине в Хельсинки. Как Путин и Трамп договорились «расчищать завалы» российско-американских отношений?

17 Июня 2019 305 0 Политика
Наедине в Хельсинки. Как Путин и Трамп договорились «расчищать завалы» российско-американских отношений?

Президенты России и США в третий раз встретились тет-а-тет и «хорошо поговорили». Это произошло вчера на саммите «Россия – США» в Хельсинки. До этого Владимир Путин и Дональд Трамп встречались и говорили наедине лишь дважды и почти два года назад - на саммите группы 20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года. Полноформатная встреча глав двух крупнейших держав мира состоялась только 16 июля в Хельсинки и на ней прозвучали заявления о готовности наладить отношения между Россией и США.

В тронном зале

В день саммита «Россия – США» в Хельсинки, город в котором население не превышает 600 тысяч человек, был введен режим повышенной безопасности. Некоторые улицы были перекрыты, а на границах Финляндии и Евросоюза был временно установлен паспортный контроль.

А многие  события  и места  двусторонних встреч  саммита были весьма символичными.

Так, владельцы одного из отелей Хельсински в честь предстоящей встречи Путина и Трампа стали предлагать  гостям фирменный коктейль «Keep peace», что в переводе означает: «Сохраняйте мир».

Беседа президентов России  и США за закрытыми дверьми проходила в знаменитом Готическом зале, под куполом, который увенчан витражом. Позднее переговоры в расширенном составе с  участием  главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео проходили в Зеркальном зале. Когда-то это место было тронным залом, где  давал королевские балы.

Пресс-конференция походила в Государственном зале с колоннадой – здесь обычно проводятся торжественные банкеты, посвященные визитам зарубежных лидеров. Любопытно, что президентский дворец расположен напротив рыночной площади Хельсинки в Южном порту. Именно здесь в сентябре 1990 года проходила встреча глав СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего.

Первые итоги

Главным итогом нынешнего саммита в Хельсинки стало то, что американский  и российский лидеры выразили готовность  к диалогу,  к обсуждению сложных вопросов. Комментируя итоги встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Трампом стали первым шагом в «расчистке завалов», которые сложились в отношениях России и США. Со своей стороны Дональд Трамп отметил, что отношения стран еще никогда не были такими плохими, однако ситуация после саммита стала меняться.

Одной из первых договоренностей глав России и США стал вопрос о создании рабочей группы по экономическому сотрудничеству. Также было решено продолжать начатые дискуссии.

«Мне очень приятно встретиться с вами здесь, на гостеприимной земле Финляндии, в Хельсинки. У нас продолжаются постоянные контакты: предыдущие месяцы мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий», - обратился Владимир Путин к Дональду Трампу. Он  подчеркнул, что настало время обстоятельно поговорить по двусторонним отношениям и по различным болевым точкам в мире – «их достаточно много для того, чтобы мы обратили на них внимание».

В свою очередь Дональд Трамп отметил, что у сторон есть много возможностей для налаживания взаимоотношений. На протяжении многих лет, по его словам, отношения были плохими, но сейчас есть возможность это исправить. «Я во время своей предвыборной кампании говорил о том, что ладить с Россией – это хорошо, а не плохо», - напомнил глава США. Отметив, что разговор также будет касаться ядерных потенциалов двух стран.

Хорошо поговорили

В целом, как стало понятно после диалога тет-а-тет, оба лидера  довольны итогами саммита. В разговоре с представителями СМИ были сделаны заявления и даны ответы на вопросы. Совместного документа не подписывали, но во многих моментах заявления Путина и Трампа совпадали по смыслу. По словам Путина, они «хорошо поговорили с президентом Трампом». Российский лидер также выразил надежду на то, что они «стали лучше понимать друг друга».

«Холодная война» давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась», - резюмировал Президент  РФ. Он отметил, что и без этого в  мире существует много вызовов, справиться с которыми можно только совместными усилиями.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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