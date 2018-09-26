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Над Трампом смеются, а США теряют сторонников. Что показала Генассамблея ООН

26 Сентября 2018 43 0 Тренды Политика
Над Трампом смеются, а США теряют сторонников. Что показала Генассамблея ООН

В Нью-Йорке прошло 6-е заседание 73-й Генеральной Ассамблеи ООН, участниками которой стали ведущие мировые лидеры, включая глав США, Турции, Франции и Ирана. Традиционно повышенное внимание вызвало выступление американского президента Дональда Трампа, который не только высказался против существующего мирового порядка, но и публично похвалил себя, что вызвало смех в зале. Лидеры других стран дали четко понять: они будут защищать существующую международную систему от США.

«Мы за вами придем»

США не позволят ни Евросоюзу, ни любым другим странам пойти в обход антииранских санкций. С таким заявлением на конференции по Ирану в Нью-Йорке выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он подчеркнул, что санкции против Ирана будут «агрессивно» и «непоколебимо» воплощаться в жизнь.

Более того, по его словам​, если Тегеран попытается оказать США сопротивление, то ему придется заплатить «чертовски высокую цену».

«Режим убийц и его сторонники встретятся с серьезными последствиями, если не изменят свое поведение. Сегодня я хочу ясно сказать: мы за вами наблюдаем, и мы за вами придем», – отметил Болтон.

Понятно, что Вашингтону не нравится, когда ряд государств пытаются найти выход из ситуации и пойти в обход интересов США. Говоря об инициативе европейских стран продолжить торговлю с Ираном, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что она «контрпродуктивная».

«Вчера вечером я был обеспокоен и действительно глубоко разочарован, услышав, что оставшиеся стороны по сделке объявили о создании специальной платежной системы для обхода санкций США. Это одна из самых контрпродуктивных мер, которые можно себе представить для регионального и глобального мира и безопасности», – заявил он.

Напомним, что речь идет о том, что ранее Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия выступили с предложением о создании специального финансового механизма, благодаря которому с Ираном можно будет производить расчеты в обход американских санкций.

Смешной Трамп

Что касается выступления Дональда Трампа, то оно вызвало смех в Генассамблее ООН. Президент США должен был выступать вторым после президента Бразилии, так как США в этом месяце председательствуют в Совбезе. Однако он опоздал, и поэтому выступление пришлось перенести.

Большую часть времени он уделил рассказам об успехах экономики США, о том, что в стране снизился уровень безработицы, а также что американская армия сильна как никогда. С особым пафосом Трамп заявил, что за два года Белый дом смог достигнуть таких успехов, которых никто за всю историю США не достигал. Подобные заявления вызвали в зале громкий гул и смех.

«Не ожидал такой реакции, ну что ж…», – заметил Трамп.

Как считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, это действительно было похоже на предвыборную речь. Которая, вероятно, была обращена не к мировому сообществу, а к американским избирателям, которым скоро предстоит принять участие в выборах.

«Трамп придал этому значение еще по одной простой причине: как правило, выступления президентов в ООН обращены к мировому сообществу. Трамп изменил этот формат. Он действительно превратил ООН в трибуну внутриполитических дебатов, воспользовавшись тем, что предвыборные митинги смотрит не так много народа, а вот речь президента в ООН в Америке смотрит большое количество народа», – цитирует BFM эксперта.

Кроме похвалы в свой адрес Трамп не забыл и об общемировых темах. Возвращаясь к вопросу антииранских санкций, глава США призвал продолжать их реализацию после того, как второй пакет ограничений начнет действовать в ноябре. Также он открыто заявил, что власти Ирана коррумпированы, в связи с чем мировое сообщество должно поддержать народ исламской республики.

«Путь к краху и конфликтам»

Однако большинство стран не однозначно отнеслись к заявлениям Трампа. Так, выступая после Трампа, президент Франции Эммануэль Макрон попытался завуалировано покритиковать Вашингтон за «односторонний подход» к урегулированию вопроса по ядерной сделке с Ираном. Как считает французский лидер, такая политика не позволит «найти реальное решение ситуации». Более того, Макрон обратился с призывом продолжать экспорт нефти, чтобы снизить мировые цен на энергоресурсы.

«Этот путь, односторонний путь, ведет нас напрямую к краху и конфликтам, к всеобщей конфронтации всех со всеми в ущерб каждому, даже тому, кто мнит себя сильнейшим», – заявил Макрон.

В своей речи Макрон также обратился с призывом «не подписывать торговых соглашений с державами, не соблюдающими условия Парижского соглашения». Это высказывание дало понять собравшимся, что речь идет именно о США, объявивших о выходе из упомянутого договора по климату в 2017 году.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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