Нацпроекты, Белоруссия и мусор. Что нас волновало в 2019 году и что определит 2020? 177 0 Политика

В уходящем году в России произошло много событий, которые будут «играть» еще долгое время. Редакция «Капитала страны» подвела итоги и определила самые важные.