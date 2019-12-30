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Нацпроекты, Белоруссия и мусор. Что нас волновало в 2019 году и что определит 2020?
30 Декабря 2019 177 0 Политика
В уходящем году в России произошло много событий, которые будут «играть» еще долгое время. Редакция «Капитала страны» подвела итоги и определила самые важные.
Национальные проекты
- В конце года Владимир Путин сам оценил работу правительства по национальным проектам. «Потеряли год», – сказал он правительству. Действительно, старт оказался низким: правительство увеличило НДС на 2% и повысило пенсионный возраст, чтобы получить деньги на реализацию проектов, но не смогло распорядиться ими в срок и потратить 482 млрд руб. из 1,8 трлн. При этом 100 млрд руб. потратить так и не удастся.
- В Минфине между тем считают, что рост российской экономики в этом году (чуть выше 1% ВВП) – это итог реализации нацпроектов. Однако масштабные программы только начинают набирать обороты и все плюсы от них, вероятно, россиянам еще предстоит ощутить.
- Правда, в некоторых сфера эффект можно почувствовать уже сегодня. Например, программа материнского капитала, по итогам которой к октябрю этого года 9,5 млн семей были выданы государственные сертификаты. Вместе с этим выросла и сумма маткапитала, составив 453 тыс. руб.
- Другой пример – нацпроект «Экология», который продолжат масштабировать по всей России и включать в себя волонтерское движение. Жители России все чаще стали принимать участие в мероприятиях по очистке рек, озер и национальных парков.
- Тем не менее, по мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, средств национальных проектов не хватит на развитие науки, улучшение образования и здравоохранения. Впрочем, президент с ним не согласен. По его словам, текущих показателей без нацпроектов было бы трудно достичь. 2020 год покажет, кто в этом споре был прав.
Мусорная реформа
- Закон о вывозе мусора в России заработал 1 января 2019 года в 69 регионах. Он направлен на ликвидацию незаконных свалок и переход на раздельный сбор отходов. При этом сортировка и переработка отходов открывает возможность для повторного использования материалов.
- В рамках реализации ответственными за вывоз отходов стали специализированные региональные операторы, которые должны контролировать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, а также обезвреживание и захоронение мусора.
- Вместе с этим расходы на их услуги больше не маскируются внутри общего тарифа ЖКХ, для этого есть отдельный пункт в виде коммунальной услуги, стоимость которой варьируется от 120 до 130 руб. в месяц с человека.
- Реформа вызвала серию экологических протестов в «Ядрово», «Кучино» и Шиесе. В большинстве регионов люди массово отказывались платить по многократно возросшему тарифу.
- В ноябре куратор реформы и глава «Российского экологического оператора» ушли в отставку, а власти решили учесть ошибки и перезапустить реформу. В 2020 году к ней будет организован «второй подход».
Интеграция с Белоруссией
- Россия и Белоруссия вспомнили, что между ними заключено соглашение о Союзном государстве – стороны подписали его 8 декабря 1999 года, но с тех пор не стремились к тесной интеграции. Москва напомнила Минску о старом договоре и потребовала выполнять его, то есть сближаться и стремиться к единому государственному образованию.
- России Союзное государство потребовалось как одна из возможностей для развития политической системы и трансфера власти. В предполагаемой конструкции объединенного государства Владимир Путин уйдет с поста президента России и станет главой Союзного государства. Но это категорически не устраивает президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в этом случае потеряет полномочия и превратится в еще одного главу республики.
- Лукашенко весь 2019 год умело парировал атаки и справлялся с давлением Москвы. Он поставил острые экономические вопросы – цены на газ и на нефть, а также затребовал компенсацию за налоговый маневр России. Москва долгое время отказывалась платить Минску, но в конце года пошла на уступки.
- В обмен на финансирование Лукашенко согласился работать по дорожным картам интеграции, но все важные решения – создание наднациональных органов, общих спецслужб, валюты и т.д. – отодвигает подальше. Пока интеграция идет сугубо экономическая. Однако в 2020 году в теме Союзного государства могут обнаружиться новые неожиданные повороты.
Урегулирование конфликта на Донбассе
- В 2019 году большого прорыва по урегулированию конфликта на Донбассе не произошло. Однако впервые после долгой паузы состоялся саммит «нормандской четверки» – России, Украины, Германии и Франции, на котором произошла первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского (по словам украинского президента, у него с российским коллегой оказалась разная «биомеханика» и договорить по-быстрому им не удалось).
- Тем не менее 9 декабря в Париже стороны достигли ряда договоренностей, в том числе согласились обменять удерживаемых лиц по формуле «всех на всех». В последних числах декабря между Киевом и ДНР и ЛНР был проведен обмен, который позитивно оценили в Париже и Берлине.
- Участниками обмена, который произошел под Горловкой, стали порядка 190 человек, в том числе пять бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о «евромайдане».
- Стороны также договорились вернуться к переговорам в марте 2020 года. До этого Киев должен решить вопрос с особым статусом для отдельных районов Донбасской и Луганской областей для проведения в них дальнейших выборов и получения контроля над границей с Россией. Поэтому кризис на Донбассе и попытки его разрешить будут одним из важнейших сюжетов наступающего года.
Переписывание Конституции
- Конституционная реформа – ожидаемо один из важнейших сюжетов 2020 года. О возможном изменении конституции для обеспечения будущего текущей политической системы и трансфера власти в кремлевских кабинетах говорили с 2018 года. Глава Конституционного суда Валерий Зорькин посвятил «недостаткам конституции», которые, по его мнению, можно устранить, целую статью в «Российской газете». Однако президент Владимир Путин долгое время хранил молчание по этому поводу.
- На Большой пресс-конференции президента 19 декабря Путин наконец затронул тему изменения Конституции. По его мнению, можно внести точечные коррективы и отменить оговорку «подряд» для ограничения количества президентских сроков.
- Ряд экспертов выдвинули предположение, что это заявление Путина может намекать на выдвижение премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве преемника на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году или ранее (о досрочных выборах проговорился глава КПРФ Геннадий Зюганов).
- Сам Путин в новой конструкции власти сможет остаться, но перейдет на другой пост – он может возглавить Союзное государство России и Белоруссии. Однако для этого придется провести всенародный референдум. Потому что в этом случае от российского народа – источника суверенитета, согласно Конституции – будет отторгнута часть суверенитета и передана наднациональным органам.
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