На Украине обсуждают дефолт, в России по-новому делают доплаты к пенсиям, «откосить» от армии станет сложнее и другие новости

Вчера вступил в силу приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета доплат к пенсиям, передает «ТАСС». Суть нововведения состоит в том, что сначала происходит начисление социальной доплаты, которая приравнивает размер пенсии к величине прожиточного минимума, а уже после этого пенсия индексируется.

Поправки в закон о прохождении воинской службы предлагает ввести Минобороны. Согласно предложению ведомства теперь молодых людей, получивших отсрочку от службы по состоянию здоровья, будут дважды в год проверять врачи в военкоматах. В сомнительных ситуациях призывников буду направлять на обследование в госпитали. По мнению ведомства, предлагаемая мера осложнит жизнь тем, кто продает и покупает «липовые справки». Сейчас доля не годных к строевой службе молодых людей в России оценивается примерно в 30%, пишут «Известия».

Число ценников может уменьшиться в магазинах, сообщает «Российская газета». С этим проектом выступил Минпромторг. Один ценник может использоваться, если товар имеет одно название, представлен в разных вариациях, но продается по одной и той же цене. Например, йогурт с разными наполнителями. По прогнозам министерства уменьшение числа ценников позволим магазинам сэкономить до 2 миллионов рублей в месяц.

Нормализовать отношения между Москвой и Парижем призвал Жозе Эврар, депутат от партии «Национальное объединение». Он выступил с обращением, в котором речь идет об отмене санкций и возобновлении торгового оборота между Францией и Россией в полном объеме, передает «РИА Новости». Похоже, что санкционные ограничения все больше надоедают самим европейцам.

Прекращать сотрудничество Украины с МВФ призвал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович. Он считает, что ранее предложенный бизнесменом Игорем Коломойским дефолт Украины, то есть отказ от выплат Международному валютному фонду (МВФ), приведет к «полному обнищанию населения. Депутат сравнил МВФ с «доктором-шарлатаном», из-за которого Киев оказался в «безнадежной долговой яме».

В 32 регионах вчера состоялось проведенное «Единой Россией» предварительное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы разных уровней. Отличительной особенностью прошедших праймериз стало увеличение активности молодежи (до 35 лет). Ее доля составила 38%, сообщает «ТАСС».