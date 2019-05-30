На пенсию по-старому. Россияне смогут получать выплаты по «дореформенному» пенсионному возрасту?

У граждан России, которые заключили договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, будет возможность получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту. То есть, для женщин это 55 лет, для мужчин – с 60. Как сообщил в разговоре с «Известиями» глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, соответствующий законопроект может вступить в силу уже в этом году.

Без привязки к государству

Как пояснили в пресс-службе Центробанка, в целом регулятор поддерживает документ. Подобная мера делает равными в правах всех клиентов добровольной системы накоплений на пенсию, уверены участники рынка. Однако, как заявили некоторые из них, привязываться к общегосударственным границам выхода на пенсию вообще не стоит. То есть, россиянам стоит дать право самим назначать возраст, в котором они смогут получать свои накопления.

Те жители России, кто заключил договор с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) о самостоятельных накоплениях на старость до повышения возраста выхода на заслуженный отдых и после, будут уравнены в правах. Как пишут «Известия», этот законопроект планируется внести в Государственную думу до конца мая. А вот принят он может быть до конца весенней сессии, 28 июля. Вместе с этим, как сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, для этого надо будет в оперативном порядке получить положительное заключение Банка России и правительства РФ. Минфин и Минэкономразвития РФ еще не дали комментариев по этой инициативе.

Суть законопроекта

В законопроекте речь идет о том, что право на получение негосударственной пенсии получают мужчины и женщины, которые достигли 60 и 55 лет соответственно. Вместе с этим, как отмечается, у россиянина будет возможность установить в договоре НПО пенсионный возраст выше, однако он не должен будет переходить за рамки нового (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин).

Как пишет издание, право на получение негосударственных выплат раньше 55 и 60 лет могут получить только определенные категории лиц, которые имеют его и по общим правилам. В частности, имеются в виду жители Севера и «списочники». Документ поясняет, что предлагаемые нормы будут распространятся на договоры, которые были заключены в период с 1 января 2019 года. Традиционно закон начнет действовать после официального опубликования, и это может произойти уже в 2019 году.

История вопроса

Собственно, предложение сохранить прежние возрастные границы для добровольной системы пенсионного обеспечения, в первый раз было озвучено в феврале этого года –Минтруд направил письмо в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Однако, как напоминают «Известия», в тот раз речь шла только о договорах, которые были заключены до 31 декабря 2018 года.

«Стояла проблема сохранения равноправия всех клиентов системы НПО: тех, кто заключил договоры до принятия закона в 2018 году, и тех, кто заключил и будет заключать после. Поэтому и была предложена конструкция, согласно которой участники и вкладчики НПО при заключении договоров с пенсионными фондами будут сами определять возраст, с которого хотят получать выплаты, при этом порог должен быть не ниже 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», - прокомментировал ситуацию первый вице-президент НАПФ Сергей Эрлик.