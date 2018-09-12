«Мы их нашли». Что Путин рассказал о подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о том, что подозреваемые по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были найдены. Российский лидер отметил, что это гражданские лица и они «скоро сами о себе расскажут». Это заявление российского лидера СМИ назвали настоящей сенсацией экономического форума.

Ничего криминального

Владимир Путин заверил: российские власти знают личности подозреваемых по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, о которых ранее сообщали британские спецслужбы. Речь идет об Александре Петрове и Руслане Боширове. С этим сообщением президент России выступил во время пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

Вместе с этим, в противовес обвинениям Лондона, Путин опроверг факт причастности россиян к инциденту в Солсбери. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», – подчеркнул Путин. После чего посоветовал Петрову и Боширову самим объявиться на публике.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появится и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех», – сообщил президент России. После чего, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что речь идет о гражданских лицах.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы, они услышали нас сегодня: пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации», – обратился Путин к «лондонским подозреваемым».

Петров и Боширов

В первых числах сентября Великобритания заявила, что покушение на Скрипалей было организовано гражданами России Александром Петровым и Русланом Бошировым. Лондон категорически настаивает, что именно они в марте распылили нервно-паралитическое вещество «Новичок» на входную дверь дома, где жил бывший офицер ГРУ.

Буквально через несколько часов были обнародованы и фотоснимки и так называемые стоп-кадры, на которых запечатлены передвижения предполагаемых отравителей по Солсбери. На подозреваемых сотрудники полиции вышли после того, как был проведен «тщательный анализ» прибывших и вскоре улетевших из британских аэропортов пассажиров.

Лондон также считает, что Петров и Боширов – это, вероятно, псевдонимы подозреваемых, а в Британию они прибыли по действительным российским паспортам. Москва запросила информацию об отпечатках пальцев подозреваемых, а также паспортные данные либо другую информацию о них. Однако британская сторона отказалась вообще предоставлять какие-либо сведения.

Агент «Аполлон»

СМИ Британии активно сообщали о том, что настоящих отравителей Скрипалей удалось выявить благодаря завербованному британской разведкой МИ-6 российскому дипломату. Агенту было присвоено кодовое прозвище «Аполлон». Он был вывезен в Британию еще в марте этого года. После чего британские спецслужбы получили исчерпывающую информацию, включая сведения о так называемой «международной шпионской сети Москвы».

Далее, как пишут СМИ, дипломат опознал отравителей, «агентов ГРУ» – Александра Петрова и Руслана Боширова, и якобы назвал их настоящие имена. «Фейковые» имена держали в секрете с апреля. Daily Express объясняет, что эта заминка произошла из-за того, что Британия в течение нескольких месяцев внимательно наблюдала за маршрутом перемещения подозреваемых. И что спецслужбам удалось выяснить, что после инцидента в Солсбери Россию они не покидали.

В заключение издание цитирует своего источника из британской разведки. Имя собеседника не называется, но он, говоря о подозреваемых россиянах, утверждает, что службы знали, что раньше Петров и Боширов часто были в Германии, Франции и Нидерландах. «Петров в одиночку как-то посещал Великобританию. По задумке, мы должны были понять, покинут ли они Россию после инцидента в Солсбери. Мы были подготовлены: восемь стран были предупреждены, однако «красные уведомления» решили пока не выпускать, так как это сразу бы вышло на обозрение общественности», – пояснил источник. Однако Петров и Боширов, ранее часто покидавшие Россию вдвоем, в страны Евросоюза больше не выезжали.