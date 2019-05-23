МВФ оставил Украину без денег, у «Турецкого потока» появились новые перспективы и другие новости

Миссия МВФ досрочно возвращается в Вашингтон. Решение о выдаче Киеву очередного транша в 1,3 миллиарда долларов не принято, передает «ТАСС». Причиной эксперты называют роспуск Верховной Рады, которая по Конституции Украины принимает все важнейшие экономические решения. Все дело в том, что предоставление финансовой помощи МВФ было обусловлено доведением цен на газ до рыночного уровня, реформами в банковском секторе, сокращением дефицита государственного бюджета. А теперь получается, что ничего этого не сделано, а спрашивать за выполнение требований не с кого, разве что с Зеленского.

У газопровода «Турецкий поток» открываются новые перспективы. Так Республика Сербская, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, намерена построить у себя ветку этого газопровода, передает «ТАСС». Ранее о таких же намерениях заявила собственно Сербия. При этом строительство должно начаться, не дожидаясь согласия Болгарии на прокладку газопровода по ее территории. До Болгарии газопровод должен пройти по дну Черного моря.Опыт существенного боле выгода для любой страны важнее политических амбиций.

93,9 миллиарда рублей составила задолженность потребителей газа в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). И она выросла на 10,4% за прошлый год. Наибольший объем долга (68,6 миллиарда рублей) приходится на население. В списке регионов-должников с большим отрывом лидирует Дагестан (46,1 миллиарда рублей), затем следует Чечня (15,9 миллиарда). Тройку лидеров замыкает Кабардино-Балкария – 13,6 миллиарда, сообщает «ТАСС».

На 20% выросла официальная безработица в первом квартале этого года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Основной причиной этого явления эксперты называют не изменения на рынке труда, а повышение пособий по безработице. С 1 января этого года пособия выросли до 8 тысяч рублей и до 11,2 тысяч для граждан предпенсионного возраста, сообщает «Интерфакс». Так что, похоже, у официально незанятых граждан просто появились новые стимулы регистрироваться в качестве безработных.

Первый ракетный полк, оснащенный новейшими ракетами «Авангард», встает на боевое дежурство в Оренбургской области, сообщает «РБК». «Продолжается прием в эксплуатацию и постановка на боевое дежурство стационарных и мобильных комплексов «ЯРС» и «Авангард», сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Он подчеркнул, что это – исторический этап, когда еще советские системы вооружений заменяются на самые последние российские разработки.