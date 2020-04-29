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МВД требует доступа к банковской тайне россиян. Обещают бороться с преступностью

29 Апреля 2020 246 0 Экономика
МВД требует доступа к банковской тайне россиян. Обещают бороться с преступностью

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев написал письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором предложил наладить «информационное взаимодействие» между силовым ведомством и регулятором. Полиции, в частности, необходимо расширение полномочий и доступ к сведениям, которые относятся к банковской тайне, пишут «Известия».

Силовиков не посвящают в тайны

  • Глава МВД пишет Набиуллиной, что доступ к банковской тайне россиян – информации о депозитах и счетах – позволит «более эффективно» противодействовать преступлениям. В МВД для этого уже готовят проект соглашения о взаимодействии с ЦБ.
  • Колокольцев объясняет на примере ситуации с ФК «Открытие» и Промсвязьбанков, зачем МВД доступ к данным о счетах россиянах. В 2016-2017 годах Центробанк выявил нарушения в работе этих банков. Но МВД смогло возбудить уголовные дела только в 2018-2019 годах из-за отсутствия критически важной информации. МВД не могло и пока не может своевременно получать сведения и документы, содержащие банковскую тайну. Колокольцев считает, что эту ситуацию необходимо исправить.
  • Сейчас доступом к банковской тайне обладают: суды, налоговые органы, Пенсионный фонд, Фонды социального страхования, Счетная палата, судебные приставы и следователи, если им это разрешено руководством.
  • Как поясняют адвокаты, аргумент Колокольцева не совсем понятен: по закону ЦБ должен был предоставить информацию МВД о банковских счетах фигурантов ФК «Открытие» и Промсвязьбанка в течение одного месяца после соответствующего запроса. Почему МВД добивалось этих сведений два года, неясно.
  • Но и у этого может быть объяснение: кредитные организации не желают сотрудничать с силовиками, поскольку это подрывает к ним доверие со стороны клиентов и портит репутацию.
  • МВД добивается доступа к банковской тайне с 2018 года. В частности силовое ведомство лоббировало поправки в закон «О банках и банковской деятельности». В Центробанке на желание силовиков завладеть информацией банковских счетах россиян отвечают отказом. Руководство регулятора не считает необходимым расширение возможностей правоохранительных органов.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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