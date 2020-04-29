МВД требует доступа к банковской тайне россиян. Обещают бороться с преступностью 246 0 Экономика

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев написал письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором предложил наладить «информационное взаимодействие» между силовым ведомством и регулятором. Полиции, в частности, необходимо расширение полномочий и доступ к сведениям, которые относятся к банковской тайне, пишут «Известия».