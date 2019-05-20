Мусорные войны: строительство архангельской свалки заморозили, что дальше?

На прошлой неделе на совещании, которое прошло в администрации президента РФ, было принято решение: приостановить все строительные работы на площадке, где планировалось обустроить будущий экотехнопарк «Шиес» в Архангельской области. Именно на этот мусорный полигон планировалось свозить мусор из Москвы. Заморозка напрямую строительства связана с массовыми протестами, которые прошли в регионе. Очередной митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес состоялся в Архангельске в воскресенье.

Полигон без разрешения

Перед этим, буквально на прошлой неделе выяснилось, что реализация проекта началась раньше, чем завершились все необходимые процедуры.

О решении приостановить подготовку к строительству архангельского мусорного полигона «Шиес» для отходов из российской столицы РБК сообщил собеседник из пресс-службы главы региона Игоря Орлова. «Но речь именно про работы по строительству погрузочно-разгрузочной площадки. Сам полигон и не начинали строить. И не начнут, пока не будет разрешающих документов», — подчеркнул собеседник.

Как говорится в сообщении, все исследования, их обработка и описание, дальнейшая госэкспертиза, а также разработка самого проекта должны быть сделаны к концу года. Все соответствующие работы должны будут продолжены в ноябре-декабре. «Но начнутся ли они, будет зависеть от результатов этих всех процедур. Если проект госэкспертизу не пройдет, то работы и не начнутся», - заключил собеседник РБК.



Первым делом - экспертиза

О том, что на совещании было решено заморозить «мусорную стройку», писали и «Ведомости», ссылаясь на своего собеседника из правительства Москвы. Как сообщало издание, совещание проходило у руководителя администрации Антона Вайно. На встрече представитель столичного правительства дал обещание: перед тем, как работы будут возобновлены, в полном объеме будут полностью проведены все необходимые геологические и экологические изыскания.

О необходимости провести экспертизу и все сопутствующие слушания ранее говорил и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. В итоге, как писал ТАСС, итоговое решение о строительстве полигона примут только тогда, когда данный этап будет пройден.

«До 15 июня должны быть завершены все подготовительные работы на станции Шиес, и после этого будет идти работа по завершению проектирования, по проведению государственной экспертизы, прежде всего экологической. Будут проводиться общественные слушания с участием всех заинтересованных граждан. Только после этого будет принято решение, будет там строиться полигон или не будет», — подчеркнул собеседник агентства.

Реакция Путина

Президент России, комментируя ситуацию с полигоном, заявил, что тему строительства мусорных полигонов необходимо решать не только между главами Москвы и Архангельской области. В этом вопросе, как подчеркнул глава государства, нужно учитывать мнения жителей.

«Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и с Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов», - заявил российский лидер во время медиа-форума ОНФ.

Путин отметил: строительство полигонов, которые предназначены для утилизации твердых бытовых отходов в Архангельской области, не должно вредить людям, проживающим в данном регионе. При этом, по его словам, опасения жителей области не лишены оснований, а строительство самих заводов должно проходить в соответствии с мировыми стандартами.

«Нужно строжайшим образом следить за качеством исполнения и на государственном, и на общественном уровне», - резюмировал президент России.



