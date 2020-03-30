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Москва заперла людей дома и пообещала выплаты в 19,5 тыс. руб. безработным

30 Марта 2020 110 0 Политика
Москва заперла людей дома и пообещала выплаты в 19,5 тыс. руб. безработным

Для всех жителей российской столицы с сегодняшнего дня введен домашний режим самоизоляции. Ограничения, как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, касаются всех граждан, независимо от возраста. Причин, по которым можно выйти из дома, не так много: магазин, аптека, вынос мусора и выгул собаки, на работу – по специальному разрешению. До каких пор будет продолжаться режим, неизвестно. Премьер-министр Михаил Мишустин решение московских властей поддержал и поручил регионам проработать похожие меры. Подобный режим уже действуют в Чечне, также о намерении его ввести объявила Мурманская область.

Без ЧС

  • Меры принятые московскими властями в воскресенье вечером направлены на предотвращение распространения коронавируса. Без объявления чрезвычайной ситуации мэр Собянин по факту ограничил свободу передвижения граждан в Москве.
  • Право объявлять чрезвычайное положение есть у президента. При этом оно должно быть утверждено Советом Федерации. Глава субъекта федерации не имеет подобных полномочий. Несмотря на это, Собянин запретил выходить из дома жителям Москвы всех возрастов, кроме следующих случаев: обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула домашних животных в радиусе 100 метров от места проживания.
  • Выходить из дома можно будет только при наличии специального пропуска от правительства Москвы. Московские власти обещают развернуть в ближайшую неделю умную систему контроля соблюдения домашнего режима и правил перемещения граждан. Собянин пообещал ужесточать контроль по этой части.
  • Если же человек оказался на улице, он должен соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Власти назвали это «социальной дистанцией». Определение не имеет правового основания, а потому носит исключительно рекомендательный характер, как и все прочие меры. Однако предприятия торговли и остальные организации должны будут обозначить специальную разметку.
  • Для выхода на работу москвичи должны будут получать специальные QR-коды. Код будет фиксировать место жительства и место работы. «Это право будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», – отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик.
  • Для тех, кто потеряет работу из-за режима самоизоляции, московские власти предусмотрели региональную компенсационную выплату – 19,5 тыс. руб. в месяц. Власти обещают назначать выплату автоматически и без заявлений. Однако, как это будет выглядеть на практике, неизвестно.

В ближайшие дни…

  • У столичных властей пока нет механизмов контроля за соблюдением самоизоляции и соответствующих наказаний. «В ближайшие дни» мэрия обещает их разработать, сказала пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова.
  • Пока ни в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях), ни в Административном кодексе нет санкций за такого рода нарушения, сказал Русской службе Би-би-си партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. По его словам, даже если власти их экстренно введут, они не будут иметь обратной силы.
  • Сегодня правительство одобрило поправки в КоАП, предусматривающие нарушение карантина. В частности за первичное нарушение режима карантина физическим лицам будет выписан штраф от 15 до 40 тыс. руб., за повторное нарушение – 150-300 тыс. руб. Должностные и юридические лица заплатят 50-150 тыс. руб. за первый раз и при повторном нарушении – до 500 тыс. руб. До этого в КоАП существовала только статья за нарушение санитарной обстановки со штрафом в 500 руб.
  • Право на ограничение прав и свобод граждан есть только у президента и парламента, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Все заявленные мэром Собянином меры носят рекомендательный характер, подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков.
  • Что касается срока действия ограничений, то пока ответа на этот вопрос не существует. Согласно формулировке в указе Собянина, в данный момент они носят бессрочный характер.

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Редакция "Капитала Страны"

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