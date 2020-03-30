Москва заперла людей дома и пообещала выплаты в 19,5 тыс. руб. безработным 110 0 Политика

Для всех жителей российской столицы с сегодняшнего дня введен домашний режим самоизоляции. Ограничения, как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, касаются всех граждан, независимо от возраста. Причин, по которым можно выйти из дома, не так много: магазин, аптека, вынос мусора и выгул собаки, на работу – по специальному разрешению. До каких пор будет продолжаться режим, неизвестно. Премьер-министр Михаил Мишустин решение московских властей поддержал и поручил регионам проработать похожие меры. Подобный режим уже действуют в Чечне, также о намерении его ввести объявила Мурманская область.