«Москва поступила достаточно красиво». Зачем Россия направляет в Сирию ЗРК С-300
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о решении президента Владимира Путина поставить в Сирию противоздушные комплексы С-300. Так Москва собирается ответить за сбитый сирийским режимом Ил-20 в Латакии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал немедленно – он позвонил Путину и заявил о «серьезной озабоченности». По его словам, подобные действия не только не принесут в регион стабильности, но и усилят риски.
«Безответственные руки»
«Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», – сообщила пресс-служба Нетаньяху. Под «безответственными руками» подразумевается правительственная армия Сирии, сбившая из средств ПВО российский Ил-20, которым, по версии Москвы, прикрылся израильский истребитель.
Нетаньяху заявил о праве Израиля защищать свои «безопасность и интересы» в Сирии, в том числе проводя военные операции на территории арабской республики. Израильский премьер давно призывает Путина отказаться от поставок Башару Асаду комплексов С-300, которые закроют воздушное пространство Сирии для Израиля. Терпеть С-300 в Сирии Израиль не будет, грозил Нетаньяху. Так, после новости о поставках противоракетных комплексов бывший глава израильской военной разведки генерал-майор Амос Ядлин сказал, что Израилю не останется ничего другого, кроме как уничтожить С-300 в Сирии.
Что будут поставлять
По словам Сергея Шойгу, в течение двух недель военным Сирии будет передан ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Конкретную модификацию, и сколько всего будет передано установок, министр не уточнил.
Как пишет РБК, у системы С-300, которая серийно выпускалась с середины 1970-х годов, есть несколько модификаций, которые оснащены разными ракетами, радарами, а также возможностями защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В этом плане есть отличия в дальности действий и диапазоне поражаемых целей.
Два собеседника издания из оборонно-промышленного комплекса сообщили, что в этом случае речь идет о двух дивизионах С-300ПМУ-2 и экспортном варианте комплекса С-300ПМ-2 «Фаворит», который был представлен в конце 1990-х годов. До этого именно эту модификацию ЗРК планировалось отправить в Сирию, а после этого ее поставляли в Иран. В распоряжение российских войск комплекс «Фаворит» стал поступать с 2013 года.
По информации концерна «Алмаз-Антей», который производит ПВО «Фаворит», система может противостоять не только самолетам (на расстоянии до 200 км), но и баллистическим ракетами малой и средней дальности (на расстояниях до 40 км). Также «Фаворит» может обеспечивать одновременный обстрел сразу нескольких целей, причем даже в условиях серьезных помех со стороны противника. Один дивизион С-300ПМУ-2 состоит из командного пункта, радиолокатора обнаружения, а также нескольких пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя ракетами.
Зачем это России?
Как подчеркивают в Минобороны, поставки С-300 в Сирию приостановили на пять лет по просьбе израильской стороны, чья авиация периодически бьет по сирийским военным и их союзникам. Однако с этого момента российское ведомство не будет исполнять обязательства и прежние договоренности.
Как считает израильский военный эксперт Давид Гендельман, Россия решила воспользоваться инцидентом с Ил-20, чтобы достигнуть своих военно-политических целей. А именно: усилить позиции в Сирии и ограничить невыгодное ей вмешательство Израиля в сирийские дела в целом.
По мнению аналитика, атаки Израиля по Сирии – это не только прямой ущерб для России (как в случае с крушением Ил-20), но и удар по имиджу: в международном сообществе могут решить, что Москва неспособна защитить сирийское небо. Однако, по словам Гендельмана, если раньше Россия поддерживала отношение Израиля и не поставляла Сирии более современные системы ПВО, то сегодня, пользуясь инцидентом с Ил-20, Москва продолжает реализовывать планы, которые были построены изначально.
«Пока не стоит говорить о том, что небо над Сирией будет полностью закрыто, так как официального объявления о бесполетной зоне не было, но де-факто включение средств РЭБ приведет к созданию как минимум временных бесполетных зон в некоторых конкретных районах страны», – резюмирует эксперт.
Словами не обойдемся
Последний раз Россия заявляла, что поставит в Сирию С-300 весной этого года. Тогда поводом для поставок стал авианалет ВВС Израиля на базу T4, которая находится в распоряжении иранских сил. Целью удара являлось уничтожение системы ПВО «Тор» производства России, которая была завезена на базу из Ирана. Нынешнее решение, как считает руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко, вызовет бурный резонанс. Вероятно, что именно сейчас дело не ограничится словами.
Как считает эксперт, поставка в Сирию российских ЗРК – это вынужденная мера, и поэтому искать «военную логику или еще что-то» нет смысла. В этом плане, отмечает Малашенко, России надо было проявить какую-то «красивую реакцию», что, собственно, и было сделано.
«Соотношение сил от этого не меняется, а так Москва поступила достаточно красиво, хотя для большинства, может быть, и неожиданно. В Израиле ведь тоже понимают, что ситуация достаточно глупая. Россия, как известно, никогда не признает собственных ошибок, никогда не признает ошибок своих близких союзников. Нашелся виновный, который ведет себя достаточно молчаливо, достаточно сдержанно и, в общем-то, по-моему, относится к этому шагу России с пониманием, пусть и не открытым», – резюмирует эксперт.
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