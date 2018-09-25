«Москва поступила достаточно красиво». Зачем Россия направляет в Сирию ЗРК С-300

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о решении президента Владимира Путина поставить в Сирию противоздушные комплексы С-300. Так Москва собирается ответить за сбитый сирийским режимом Ил-20 в Латакии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал немедленно – он позвонил Путину и заявил о «серьезной озабоченности». По его словам, подобные действия не только не принесут в регион стабильности, но и усилят риски.

«Безответственные руки»

«Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», – сообщила пресс-служба Нетаньяху. Под «безответственными руками» подразумевается правительственная армия Сирии, сбившая из средств ПВО российский Ил-20, которым, по версии Москвы, прикрылся израильский истребитель.

Нетаньяху заявил о праве Израиля защищать свои «безопасность и интересы» в Сирии, в том числе проводя военные операции на территории арабской республики. Израильский премьер давно призывает Путина отказаться от поставок Башару Асаду комплексов С-300, которые закроют воздушное пространство Сирии для Израиля. Терпеть С-300 в Сирии Израиль не будет, грозил Нетаньяху. Так, после новости о поставках противоракетных комплексов бывший глава израильской военной разведки генерал-майор Амос Ядлин сказал, что Израилю не останется ничего другого, кроме как уничтожить С-300 в Сирии.

Что будут поставлять

По словам Сергея Шойгу, в течение двух недель военным Сирии будет передан ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Конкретную модификацию, и сколько всего будет передано установок, министр не уточнил.

Как пишет РБК, у системы С-300, которая серийно выпускалась с середины 1970-х годов, есть несколько модификаций, которые оснащены разными ракетами, радарами, а также возможностями защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В этом плане есть отличия в дальности действий и диапазоне поражаемых целей.

Два собеседника издания из оборонно-промышленного комплекса сообщили, что в этом случае речь идет о двух дивизионах С-300ПМУ-2 и экспортном варианте комплекса С-300ПМ-2 «Фаворит», который был представлен в конце 1990-х годов. До этого именно эту модификацию ЗРК планировалось отправить в Сирию, а после этого ее поставляли в Иран. В распоряжение российских войск комплекс «Фаворит» стал поступать с 2013 года.

По информации концерна «Алмаз-Антей», который производит ПВО «Фаворит», система может противостоять не только самолетам (на расстоянии до 200 км), но и баллистическим ракетами малой и средней дальности (на расстояниях до 40 км). Также «Фаворит» может обеспечивать одновременный обстрел сразу нескольких целей, причем даже в условиях серьезных помех со стороны противника. Один дивизион С-300ПМУ-2 состоит из командного пункта, радиолокатора обнаружения, а также нескольких пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя ракетами.

Зачем это России?

Как подчеркивают в Минобороны, поставки С-300 в Сирию приостановили на пять лет по просьбе израильской стороны, чья авиация периодически бьет по сирийским военным и их союзникам. Однако с этого момента российское ведомство не будет исполнять обязательства и прежние договоренности.

Как считает израильский военный эксперт Давид Гендельман, Россия решила воспользоваться инцидентом с Ил-20, чтобы достигнуть своих военно-политических целей. А именно: усилить позиции в Сирии и ограничить невыгодное ей вмешательство Израиля в сирийские дела в целом.

По мнению аналитика, атаки Израиля по Сирии – это не только прямой ущерб для России (как в случае с крушением Ил-20), но и удар по имиджу: в международном сообществе могут решить, что Москва неспособна защитить сирийское небо. Однако, по словам Гендельмана, если раньше Россия поддерживала отношение Израиля и не поставляла Сирии более современные системы ПВО, то сегодня, пользуясь инцидентом с Ил-20, Москва продолжает реализовывать планы, которые были построены изначально.

«Пока не стоит говорить о том, что небо над Сирией будет полностью закрыто, так как официального объявления о бесполетной зоне не было, но де-факто включение средств РЭБ приведет к созданию как минимум временных бесполетных зон в некоторых конкретных районах страны», – резюмирует эксперт.

Словами не обойдемся

Последний раз Россия заявляла, что поставит в Сирию С-300 весной этого года. Тогда поводом для поставок стал авианалет ВВС Израиля на базу T4, которая находится в распоряжении иранских сил. Целью удара являлось уничтожение системы ПВО «Тор» производства России, которая была завезена на базу из Ирана. Нынешнее решение, как считает руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко, вызовет бурный резонанс. Вероятно, что именно сейчас дело не ограничится словами.

Как считает эксперт, поставка в Сирию российских ЗРК – это вынужденная мера, и поэтому искать «военную логику или еще что-то» нет смысла. В этом плане, отмечает Малашенко, России надо было проявить какую-то «красивую реакцию», что, собственно, и было сделано.