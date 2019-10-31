Москва отмечает 650-летие азербайджанского поэта

Творчество Насими прочно вписано в мировое культурное наследие. Юбилейный год великого поэта и философа на его родине, в Азербайджане, объявлен годом Насими, а события, посвящённые его творчеству, проходят по всему миру. Накануне в Москве торжественно открыли памятник поэту в библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино.

Библиотека им. Рудомино давно и прочно сотрудничает с Фондом Гейдара Алиева: на базе библиотеки успешно работает Азербайджанский культурный центр, где все желающие могут узнать больше о братской стране, выучить азербайджанский язык. А в год 650-летия Насими молодой, но уже известный азербайджанский скульптор Айдын Зейналов сделал библиотеке подарок – бюст великого поэта.

Кстати, его установили рядом с памятником другому великому азербайджанскому творцу – Мирзе Ахундову. Как во время церемонии открытия отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы: «Только недавно мы открыли здесь памятник родоначальнику современной азербайджанской драматургии, автору поэмы «На смерть Пушкина». Сегодня с другой стороны мы открываем памятник Насими. Он приравнивал человека к самому создателю. Гуманизм Насими связан с его пониманием высокого назначения человека, ощущения безграничности его возможностей. Написанные шесть с половиной столетий назад его стихи сегодня так же волнуют молодые умы, звучат так же смело и вдохновенно».

В свою очередь директор Библиотеки иностранной литературы Михаил Шепель отметил, что открытие памятника именно на территории библиотеки – большая честь для ее коллектива. «Сказать, что это важно для нас – значит не сказать ничего, потому что это пример двустороннего сотрудничества между нашими странами, между министерствами культуры двух стран, между библиотекой иностранной литературы и Фондом Гейдара Алиева, Азербайджанским культурным центром. Почему это стало возможно? Потому что нас объединяют общие ценности и общие смыслы. Все люди, которые сегодня здесь присутствуют, разделяют одну очень простую мысль – что долгосрочное сотрудничество между странами и народами возможно только на основе сотрудничества культур», - сообщил он.

К слову, за год до этого бюст Насими был торжественно установлен в МГИМО, кроме того весь текущий год в России проходило множество мероприятий, посвященных наследию великого азербайджанского поэта: от лекций в библиотеках и школах до международных научных конференций. Что неудивительно: он оставил свое поэтическое наследие на трех языках и продолжает вдохновлять людей, несмотря на пропасть в шесть веков. На церемонии открытия свои стихи, написанные под влиянием Насими, прочитала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. «Философия Насими актуальна во все времена, потому что его идеи несут свет, доброту и любовь. Для Насими была очень важна идея равенства всех рас, религий и культур, он намного опередил свое время. И я рада, что сегодня его родина Азербайджан – это страна, где все проживают в мире и спокойствии, и толерантность для нас естественна. Это событие подчеркивает дружеские, добрососедские отношения между нашими странами, которые связывает общая история и культура. Я уверена, что в будущем наше сотрудничество будет еще более дружественным и продуктивным, и вместе мы сделаем много добрых и хороших дел», - сказала она.

Несомненно, фигура Насими – одна из тех, что усиливает культурные связи России и Азербайджана. «Для азербайджанской культуры это особо значимая дата. Памятник поэту и философу в Москве – это знаковое событие в нашем гуманитарном и культурном сотрудничестве, его новая веха», - отметила руководитель Центра РАД Наталия Красовская.

А глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан депутат Госдумы Дмитрий Савельев сообщил, что такое серьезное вовлечение России в празднование 650-летия Насими можно рассматривать как подготовку к следующему году, который объявлен Годом культуры Азербайджана в России. «Республика станет гостем Петербургского культурного форума и это будет огромное событие и для России, и для Азербайджана. Пройдут десятки спектаклей, концертов, выставок. Поэтому памятник Насими, который открылся в библиотеке имени Рудомино – это одна из многих ступеней к еще более высокому уровню культурного обмена, дружбы и сотрудничества, которые связывают народы России и Азербайджана», - напомнил парламентарий.