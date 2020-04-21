Мораторий на скидки. Производители питания просят отменить желтые ценники 113 0 Экономика

Премьер-министра России Михаила Мишустина просят запретить магазинам продавать товары со скидкой. По данным исследовательской компании Nielsen, в 2019 году объем продукции по скидкам в точках продажи увеличился на 3% – до 56% в натуральном выражении.