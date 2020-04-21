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Мораторий на скидки. Производители питания просят отменить желтые ценники
21 Апреля 2020 113 0 Экономика
Премьер-министра России Михаила Мишустина просят запретить магазинам продавать товары со скидкой. По данным исследовательской компании Nielsen, в 2019 году объем продукции по скидкам в точках продажи увеличился на 3% – до 56% в натуральном выражении.
Нашли момент
- Объем скидочной продукции растет с 2014 года, когда российская экономика столкнулась с шоком: санкциями и падением нефтяных цен. Отмены скидок производители добиваются в момент, когда большинство из них увеличивают отпускные цены на 10-50%, а россияне (31%) жалуются на дикое подорожание продуктов. Более того, 20% россиян уменьшили или совсем перестали платить зарплату, а 41% самозанятых и индивидуальных предпринимателей полностью остановили бизнес. При этом производители боятся введения государственного регулирования цен и пугают потребителей пустыми полками.
- В письме к премьер-министру ассоциации производителей продуктов питания и сельскохозяйственных товаров жалуются на промоакции и продажу товаров со скидками. Об этом пишут «Ведомости», в распоряжении которых оказалось письмо. В Союзмолоко объясняют, что промоакции привлекают покупателей, но снижают доходность производителей. Поэтому, чтобы доходность выросла, надо свести акции к минимуму. Они требуют от правительства моратория на скидки.
- В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) желающим увеличить свои прибыли производителям отвечают: акции стимулируют спрос, который и без того низок ввиду плачевной покупательской способности россиян. Российский потребитель подсел на скидки – доля продаж товаров по скидкам уже достигает 56% в общем обороте. Но, надо отметить, и скидки – не всегда настоящие. Кроме того, они зачастую предоставляются за счет 25% наценки на все категории товаров от розничной сети.
Роста цен мало
- Пока производители и продавцы спорят о скидках, Росстат докладывает о низкой инфляции в период с 7 по 13 апреля – 0,2% (2,8% в годовом выражении). В отчете говорится, что в апреле инфляция замедлилась даже по отношению к марту, когда она оценивалась в годовом выражении в 5,3%. Однако в исследовании Центробанка, проведенного с 1 по 10 апреля, говорится, что 43% россиян заметили резкое повышение цен в сравнении с началом года. 31% считает, что подорожало большинство товаров.
- Поскольку больше половины экономики находится на карантине, замерят уровень цен имеет смысл только в продуктовых магазинах – а там, к сожалению для Росстата, рост составляет от 10 до 300-400% (те же лимоны, имбирь). Реальная продуктовая инфляция достигает в среднем 25-30%, тогда как все остальные товары и услуги практически не реализуются, а значит, не стоят ничего. Но Росстат давно оторвался от реальности, и считает стоимость телеграмм при составлении индекса роста потребительских цен (к слову говоря, стоимость никому не нужных телеграмм не растет, на том и стоим).
- Неуместными выглядят разговоры о прибыли и отмене скидок ради ее максимизации на фоне тяжелейшего положения как минимум трети россиян. Материальное положение ухудшилось у половины, порядка 20% потеряли доходы или большую их часть, 41% лишились возможности зарабатывать на жизнь. Но об этом производители продуктов не задумываются. Поэтому по закону рыночной экономики их место пора занять другим – тем, кто будет эффективнее и сможет работать со скидками, а не жаловаться правительству на них. Иначе не последовательно получается: госрегулирование цен это плохо, а государственный мораторий на скидки – хорошо.
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