Молчание как выражение воли. Россиян подключат к накопительной пенсии без их согласия

Министерство финансов и Центробанк определились с системой подключения россиян к системе индивидуального пенсионного капитала. Система будет основываться на 158 статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок». Один из ее пунктов приравнивает молчание к согласию на сделку, которая предусмотрена законом либо соглашением обеих сторон. Это означает, что граждан России будут автоматически подключать к выплате взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Чтобы отказаться от «сделки», надо будет писать соответствующее заявление.

Выбор по умолчанию

О том, что Минфин и ЦБ РФ определились с механизмом включения россиян в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишет РБК со ссылкой на свои источники. Для автоматического подключения к отчислению средств в ИПК чиновники решили воспользоваться положением статьи 158-й Гражданского кодекса, в которой молчание приравнивается к выражению воли совершить сделку.

«Автоподпиской» назвал этот механизм профессор МГЮА Никита Лютов. По его мнению, важно сообщить гражданам, что у них есть выбор не отчислять средства в систему ИПК. С ним соглашается чиновник, но, по всей видимости, оповещать сотрудников об автоматическом включении в систему будут работодатели. Отказаться от насильственного перевода средств в ИПК граждане могут, подав заявления в Пенсионный фонд.

Нововведение коснется 70 млн россиян, которые и так пользуются накопительной системой – отчисляют деньги в негосударственные пенсионный фонды и государственным управляющим компаниям. Властям не дает покоя, что у 76 млн граждан России формируются пенсионные накопления, которые они хотят использовать. Однако официально систему ИПК финансовые власти не комментируют – проект находится в разработке.

«Молчуны» пойдут в ИПК

Как считает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов, после того как граждан подключат к ИПК, их отчисления будут производиться в пользу того НПФ, в котором они находятся. В случае если НПФ не выбран, управляющей компанией будет ВЭБ. Однако во время переходного периода, который будет продолжаться пять лет, человеку предстоит определиться с НПФ (а ПФР будет продолжать заниматься страховой частью пенсии).

Также, как ранее говорил замминистра финансов Алексей Моисеев, ВЭБ, который управляет пенсионными средствами так называемых «молчунов», может быть наделен функциями НПФ в рамках системы ИПК. По словам главы ВЭБа Игоря Шувалова, он всецело поддерживает идею создания НПФ на базе ВЭБа.

Кроме этого, как ранее сообщал первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, 24 сентября планировалась финальная встреча ЦБ РФ, Минфина и ВЭБ, на которой обсуждался формат участия в ИПК «молчунов». По его информации, базовое решение об участии «молчунов» в ИПК уже приняли, а во время встречи планировалось обсуждать статус этих счетов.

Концепция ИПК

Концепцию ИПК Минфин и Центробанк представили в сентябре 2016 года. Целью новой пенсионной модели была обозначена модернизация замороженной накопительной пенсии. Впервые пенсионные накопления россиян правительство заморозило в 2014 году. «Заморозка» накоплений внесена в бюджет Пенсионного фонда до 2021 года, несмотря на пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста.

Согласно сценарию концепции ИПК, главным моментом является автоматическое подключение россиян к системе. Работающих граждан будут по умолчанию подключать на отчисления взносов с их заработной платы в негосударственные пенсионные фонды – там, где будет происходить формирование накопительной части пенсии. Предположительно, объем взносов со временем будет увеличиваться от 0% в первый год подключения к ИПК, и далее до 6% через пять лет. То есть, приблизительно на 1 п.п. в год.