Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ОКТ, 11:51 МСК
USD (ЦБ)    65,5906
EUR (ЦБ)    76,2294

01 ОКТ, 11:51 МСК
USD (ЦБ)    65,5906
EUR (ЦБ)    76,2294

Молчание как выражение воли. Россиян подключат к накопительной пенсии без их согласия

1 Октября 2018 198 0 Экономика
Молчание как выражение воли. Россиян подключат к накопительной пенсии без их согласия

Министерство финансов и Центробанк определились с системой подключения россиян к системе индивидуального пенсионного капитала. Система будет основываться на 158 статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок». Один из ее пунктов приравнивает молчание к согласию на сделку, которая предусмотрена законом либо соглашением обеих сторон. Это означает, что граждан России будут автоматически подключать к выплате взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Чтобы отказаться от «сделки», надо будет писать соответствующее заявление.

Выбор по умолчанию

О том, что Минфин и ЦБ РФ определились с механизмом включения россиян в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишет РБК со ссылкой на свои источники. Для автоматического подключения к отчислению средств в ИПК чиновники решили воспользоваться положением статьи 158-й Гражданского кодекса, в которой молчание приравнивается к выражению воли совершить сделку.

«Автоподпиской» назвал этот механизм профессор МГЮА Никита Лютов. По его мнению, важно сообщить гражданам, что у них есть выбор не отчислять средства в систему ИПК. С ним соглашается чиновник, но, по всей видимости, оповещать сотрудников об автоматическом  включении в систему будут работодатели. Отказаться от насильственного перевода средств в ИПК граждане могут, подав заявления в Пенсионный фонд.

Нововведение коснется 70 млн россиян, которые и так пользуются накопительной системой – отчисляют деньги в негосударственные пенсионный фонды и государственным управляющим компаниям. Властям не дает покоя, что у 76 млн граждан России формируются пенсионные накопления, которые они хотят использовать. Однако официально систему ИПК финансовые власти не комментируют – проект находится в разработке.

«Молчуны» пойдут в ИПК

Как считает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов, после того как граждан подключат к ИПК, их отчисления будут производиться в пользу того НПФ, в котором они находятся. В случае если НПФ не выбран, управляющей компанией будет ВЭБ. Однако во время переходного периода, который будет продолжаться пять лет, человеку предстоит определиться с НПФ (а ПФР будет продолжать заниматься страховой частью пенсии).

Также, как ранее говорил замминистра финансов Алексей Моисеев, ВЭБ, который управляет пенсионными средствами так называемых «молчунов», может быть наделен функциями НПФ в рамках системы ИПК. По словам главы ВЭБа Игоря Шувалова, он всецело поддерживает идею создания НПФ на базе ВЭБа.

Кроме этого, как ранее сообщал первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, 24 сентября планировалась финальная встреча ЦБ РФ, Минфина и ВЭБ, на которой обсуждался формат участия в ИПК «молчунов». По его информации, базовое решение об участии «молчунов» в ИПК уже приняли, а во время встречи планировалось обсуждать статус этих счетов.

Концепция ИПК

Концепцию ИПК Минфин и Центробанк представили в сентябре 2016 года. Целью новой пенсионной модели была обозначена модернизация замороженной накопительной пенсии. Впервые пенсионные накопления россиян правительство заморозило в 2014 году. «Заморозка» накоплений внесена в бюджет Пенсионного фонда до 2021 года, несмотря на пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста.

Согласно сценарию концепции ИПК, главным моментом является автоматическое подключение россиян к системе. Работающих граждан будут по умолчанию подключать на отчисления взносов с их заработной платы в негосударственные пенсионные фонды – там, где будет происходить формирование накопительной части пенсии. Предположительно, объем взносов со временем будет увеличиваться от 0% в первый год подключения к ИПК, и далее до 6% через пять лет. То есть, приблизительно на 1 п.п. в год.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства
Экономика

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии 1

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Узнай, страна

В Севастополе прошел третий фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest

В Севастополе прошел третий фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest

Региональная политика на Тамбовщине нацелена на активное долголетие и заботу о старшем поколении

Региональная политика на Тамбовщине нацелена на активное долголетие и заботу о старшем поколении

В Свердловской области запустили вторую в России котельную, работающую на биогазе

В Свердловской области запустили вторую в России котельную, работающую на биогазе

В Волгограде прошел четвертый ежегодный фестиваль «Сарепта — горчичная столица"

В Волгограде прошел четвертый ежегодный фестиваль «Сарепта — горчичная столица

Новости СМИ

Новости дня

11:29 В Киеве неизвестный обстрелял полицейских В Киеве неизвестный обстрелял полицейских
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
10:57 Александр Цыбульский избран губернатором Ненецкого округа Александр Цыбульский избран губернатором Ненецкого округа
10:25 В Краснодаре экстренную посадку совершил самолет Сочи-Москва В Краснодаре экстренную посадку совершил самолет Сочи-Москва
10:02 В Индонезии произошло еще одно землетрясение В Индонезии произошло еще одно землетрясение
09:43 США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение
09:21 Корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход Корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
08:53 По Крымскому мосту проехали первые грузовики По Крымскому мосту проехали первые грузовики

Узнай, страна!

11:31 В Севастополе прошел третий фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest В Севастополе прошел третий фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
11:24 Региональная политика на Тамбовщине нацелена на активное долголетие и заботу о старшем поколении Региональная политика на Тамбовщине нацелена на активное долголетие и заботу о старшем поколении
10:49 В Свердловской области запустили вторую в России котельную, работающую на биогазе В Свердловской области запустили вторую в России котельную, работающую на биогазе
10:24 В Волгограде прошел четвертый ежегодный фестиваль «Сарепта — горчичная столица" В Волгограде прошел четвертый ежегодный фестиваль «Сарепта — горчичная столица"
28 СЕН, 14:23 Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается
26 СЕН, 16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter