Могущество ВВП. Чьи ожидания превзошла в этом году экономика России?

Росстат подтвердил оценку роста ВВП в третьем квартале на уровне 1,7 процентов в годовом выражении. Эксперты рейтинговых агентств Fitch и Всемирного банка повысили прогноз увеличения ВВП России до 1,4 процента и заявили, что экономические итоги 2019 года в нашей стране будут выше ожидаемых. Американские аналитики US News поставили Россию на второе место после США в рейтинге самых могущественных стран мира.

Рейтинг US News

По итогам 2019 года рейтинг самых могущественных стран мира составил американский журнал U.S.News&World Report с участием аналитиков BAV Group и университета Пенсильвании. Эксперты оценивали военную мощь стран, объем и рост ВВП, доминирование на мировой политической арене, участие в международных альянсах.

В результате первую строчку заняли Соединенные Штаты, второе – Россия, третье – Китай. В пятерку лидеров вошли Германия и Великобритания.

А в десятке сильнейших стран мира оказались Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Самые последние строчки рейтинга из 80 позиций заняли страны Балтии - Эстония, Латвия, Литва, а также Словения и Словакия.

Лидерство США американские аналитики обосновывают тем, что их страна обладает самым большим в мире ВВП и военным бюджетом. Кроме того, эксперты отметили высокий уровень влияния на мир американской поп-культуры — музыки, кино и телевидения.

Второе место России, по мнению американцев, обеспечивают «очень мощная и профессиональная армия», огромный запас природных ресурсов и российская экономика, которая считается одной из крупнейших в мире.

Что касается армии, то и по версии рейтинга Global Firepower в прошлом году вооруженные силы России заняли второе место среди сильнейших армий мира. Авторы этого исследования проанализировали более 55 факторов и в списке из 25 стран на первое место поставили армию США, а на третье — вооруженные силы Китая.

Китайцы ранее тоже включили РФ в тройку самых могущественных стран мира.

Портал Sohu в качестве сильных стороны России отметил мощную армию, а также самую большую в мире территорию (более 17 млн кв. км.), богатую природными ресурсами.

А в числе слабых сторон была названа низкая численность населения. И тут конечно, не поспоришь – куда России с ее 144,5 млн человек против 1,4 млрд китайцев. Да и численность населения США выше в 2,5 раза - 325,7 млн человек.

Но вот с валовым внутренним продуктом стран-лидеров не все так однозначно.

Безусловно, российский ВВП с американским не сравнится – у нас всего $1,6 трлн., а у них -$19.4 трлн, да и у Китая – $12,2 трлн.

Но, по данным US News, по такому показателю как ВВП на душу населения, Россия намного превосходит Китай – $27,9 против $16,9.

Хотя догонять и перегонять США по этому показателю ($59,8 ) обоим странам придется еще долго.

Но есть другая, более близкая и вполне определенная цель, поставленная Владимиром Путиным, - к 2024 году Россия должна войти в ТОП-5 крупнейших экономик мира, при том что сегодня по объему ВВП Россия находится на шестом месте в мире после США, Китая, Индии, Японии и Германии.

Ожидания Fitch

На 2019 год Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России до 1,4 процента, хотя еще в сентябре оценка составляла всего 1,2 процента.

Как пояснили аналитики агентства, прогноз поменяли потому, что в третьем квартале российская экономика выросла больше, чем ожидалось.

Кроме того, в Fitch ожидают, что в конце года экономику России существенно ускорит рост государственных расходов, в том числе, на нацпроекты.

Большую роль играет также смягчение денежно-кредитной политики Банка России и низкие темпы инфляции.Как отмечается в обзоре Fitch Global Economic Outlook, инфляция в России замедляется быстрее, чем предполагалось, и соответствующие прогнозы на 2019 и 2020 годы понижены до 3,5 и 3,8 процента.

Прогнозы по росту ВВП России на 2020 и 2021 год в Fitch улучшили с 1,9 до 2 процентов.

А основными факторами экономического роста в новом году назвали увеличение активности в промышленном секторе и строительстве, а также рост розничных продаж.

Кроме того, еще в августе этого года Fitch Ratings повысил кредитный рейтинг России с BBB- до BBB со стабильным прогнозом.

Было отмечено, что с точки зрения состояния государственных финансов и внешних активов наша страна «выглядит достаточно хорошо», а международные резервы в $540 млрд полностью покрывают внешний долг. Долгосрочный рейтинг мог быть и выше, если бы не угроза новых антироссийских санкций со стороны Запада.

Прогноз Всемирного банка

ВБ тоже улучшил свой более пессимистичный прогноз по ВВП России с 1 до 1,2 процента в 2019-м.

На 2020 год прогнозируется рост российского валового продукта на уровне 1,6 процента, в 2021-м — на уровне 1,8 процента.

Во Всемирном банке считают, что такому росту будет способствовать менее жесткая денежно-кредитная политика и дополнительные расходы на национальные проекты. По мнению аналитиков ВБ, реализация национальных проектов в 2020-м «добавит» к росту ВВП РФ примерно 0,1 процентного пункта, а в 2021-м — 0,2-0,3 процентного пункта.

Как и в Fitch, во Всемирном банке основными рисками для России считают влияние внешних шоков через финансовые каналы и сырьевые рынки. «Новые экономические санкции могут повлечь за собой сокращение внутренних и внешних частных инвестиций», — отмечают аналитики.

Примечательно, что президентом Всемирного банка с весны этого года является известный американский экономист, экс-замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас, кандидатуру которого поддержал Дональд Трамп. Он сменил досрочно сложившего свои полномочия Джима Ен Кима, который был ставленником Обамы, первым врачом и первым американцем азиатского происхождения на посту этой организации.

Оценки Банка России

В Центробанке России ожидают, что темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8-1,3 процента в 2019 году до 2-3 процентов в 2022-м году.

Как сообщил Росстат, в январе-сентябре этого года рост ВВП составил 1,1%, а в третьем квартале 2019 года по сравнению со вторым экономика страны выросла на 7,6%.

Причем самый существенный рост был на финансовом рынке (на 7,8%), а также в сфере добычи полезных ископаемых (на 3,2%).

При этом в Центробанке РФ подчеркнули, что в третьем и четвертом кварталах наметилось улучшение динамики внутреннего спроса, а также возросла инвестиционная активность, в том числе, в связи с увеличением капитальных расходов бюджета.

Кроме того, было отмечено, что в России продолжился рост промышленного производства и увеличился годовой темп прироста оборота розничной торговли.

Все это происходит на фоне замедления инфляции.

В Банке России прогнозируют, что по итогам 2019 года инфляция составит 2,9-3,2 процента, а в 2020-м — 3,5 - 4 процента.

В связи с этим 13 декабря Центробанк РФ в пятый раз за нынешний год снизил ключевую ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта — до 6,25 процента годовых.

Согласно прогнозам Финансового университета при Правительстве РФ, рост российского ВВП в 2020 году составит 1-1,5%.

При этом мировая экономика в 2020 году будет развиваться с темпом роста около 3-3,3%, темпы роста ВВП США составят 2,5-2,8%, Германии – 0,5-1,5%.

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