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Мобильная связь подорожает на 20% в 2020 году. Все из-за «пакета Яровой» и «суверенного интернета»?
17 Декабря 2019 56 0 Экономика
В 2020 году тарифы на мобильную связь вырастут у всех операторов. «Вымпелком» повысит стоимость услуг с 16 января 2020 года, МТС скорректировал архивные тарифы в начале декабря, Tele2 обойдется изменением тарифов на международный роуминг, МегаФон объявил о пересмотре тарифов по архивным корпоративным планам, а Ростелеком намерен повысить старые тарифы на интернет и платное ТВ. Уже сейчас мобильная связь подорожала на 6%, а в 2020 году она может стать еще дороже на 17-18%.
Кто поднимет выше
- Многие пользователи «Билайн» в преддверии Нового года получили сообщение, в котором говорится, что, в зависимости от тарифа, их абонентская плата в январе 2020 года вырастет на 24,74 руб. до 29 руб. в день. Таким образом, тарифы «Билайна» вырастут на 17-18%.
- При этом в ноябре Telecom Daily давала прогноз об общем росте тарифов на 10%. Примечательно также, что с 2014 года услуги мобильной связи в совокупности подорожали менее чем на 30%.
- По подсчетам экспертов издания Content Review, в результате пересмотра старых тарифов мобильная связь в России к концу 2019 года подорожала на 6%. Цена среднего минимального пакетного плана на услуги мобильной связи выросла с 255 до 270 руб. в месяц. В течение 2020 года потенциал роста цен составит 17-18% для всех участников рынка.
В чем причина
- Повышением тарифов мобильные операторы решают две задачи: избавляются от «низкорентабельных абонентов» и получают средства на развитие связи 5G и на расходы, которые связаны с новыми нормативами.
- Аналитики прогнозируют, что рост тарифов также автоматически приведет к росту ARPU (Average Revenue Per User – средний доход от одного пользователя) на 3-5%. Другими средствами увеличить доходы у операторов не получается.
- В «Вымпелкоме» открыто говорят, что вынуждены повысить тарифы в связи с расходами на «закон Яровой» и реализацию закона об устойчивом функционировании российского сегмента сети интернет («суверенный интернет»). Но также упоминают и «рыночную ситуацию».
- Только на «суверенный интернет» «Вымпелкому» нужно потратить 500 млн руб. для закупки достаточного количества серверов (еще 1 млрд руб. даст государство).
- Тем не менее, по подсчетам аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, рост тарифов на 20% в разы превышает расходы на исполнение всех требований государства. Нигматуллин прогнозирует переход абонентов от «Билайна» к Tele2.
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