Мобильная связь подорожает на 20% в 2020 году. Все из-за «пакета Яровой» и «суверенного интернета»? 56 0 Экономика

В 2020 году тарифы на мобильную связь вырастут у всех операторов. «Вымпелком» повысит стоимость услуг с 16 января 2020 года, МТС скорректировал архивные тарифы в начале декабря, Tele2 обойдется изменением тарифов на международный роуминг, МегаФон объявил о пересмотре тарифов по архивным корпоративным планам, а Ростелеком намерен повысить старые тарифы на интернет и платное ТВ. Уже сейчас мобильная связь подорожала на 6%, а в 2020 году она может стать еще дороже на 17-18%.