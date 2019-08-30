Минимум брака. Как в России сократилось число свадеб и разводов

По данным Росстата, число как браков, так и разводов в России достигло минимальных показателей с 1990 года. Как считают эксперты, это можно связать с двумя тенденциями: с одной стороны россияне стали заключать браки более осознанно и в более зрелом возрасте, с другой стороны многие предпочитают так называемый «гражданский брак» - совместное проживание без печати в паспорте. Что касается разводов, отмечается, что укреплению семей стала способствовать ипотека.

Брачные бумы и затишья

По информации статистического ведомства, за прошлый год в нашей стране на одну тысячу человек пришлось 4 развода. Всего же было 583 942 разводов. Меньше семьи распадались только в 1990 году – в тот год соотношение было на уровне 3,8 на 1 тысячу человек. Самый пик разводов в России был зафиксирован в 2002 году: 853 647 семей приняли это решение. С того времени ежегодно количество разводов снижалось. Однако одновременно сократилось и номинальное количество браков: если в 1990 году поженились 1,3 миллиона пар, то 2018 связать свои жизни официальным браком решили только 893 тысяч семей.

По словам аналитиков, в течение этого периода фиксировались как брачные «бумы», так и брачные «затишья». Так, в 2011 году на одну тысячу граждан пришлось 9,2 свадьбы. А вот в 2018 году показатель стал самым низким за последние 18 лет: 6,1 браков на 1 тысячу человек.

Узы ипотеки

В разговоре с РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев отметил, что, если говорить о так называемой возрастной динамике при заключении браков, то жениться и выходить замуж в России стали гораздо позднее, чем двадцать лет назад. «Поздний брак, как правило, осознанный и потому практически исключает последующий развод», - резюмирует эксперт.

Кроме этого, как рассказывает эксперт, существенную роль на укрепление брака оказывает и рост цен на недвижимость. Особенно эта тенденция актуальна для больших городов, где у людей просто нет другого варианта кроме взятого в кредит жилья.

«… Семьи берут ипотеку, которая и мотивирует учиться договариваться в быту. Ведь кредит, как правило, касается обоих- и мужа и жену», - заключил аналитик.

Вместе с этим, как отмечает Тимофеев, в больших городах есть еще одна тенденция: здесь большой процент семей, которые предпочитают проживать гражданским браком. То есть, это вариант семьи без официальной регистрации в загсе. «Это современная тенденция – иметь не брачные, а партнерские отношения», - резюмирует эксперт.