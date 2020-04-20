Минфин рассказал, когда у России закончатся резервы. Осталось два года
По словам источников, в самом начале пандемии коронавируса президент России Владимир Путин призвал правительство «не палить резервы». Именно этим желанием сберечь «кубышку», в которую складывались излишки от торговли нефтью, объясняется крайне скупая и недостаточная помощь властей экономике, компаниям и россиянам. В общей сложности на помощь «зарезервировано» 2,7 трлн руб., когда эксперты говорят о необходимости вложений в размере 7-10 трлн руб. Нежелание оказать достойную помощь со стороны властей объясняется не только непониманием принципов работы экономики и сути денег, которые создают спрос и возможность разворачивать производства, но и поджимающими резервами, главной ценности режима – к концу года их останется 7 трлн руб. И даже по самому оптимистичному прогнозу министра финансов их хватит до 2024 года. Эксперты же говорят от двух, максимум трех годах.
Сделка равнозначная всей помощи
- Российское правительство поможет экономике и гражданам в кризис, выделив в общей сложности 2,7 трлн руб. в течение ближайшего месяца (многие компании смогут получить деньги только в середине мая). Чтобы оценить «щедрость» этой помощи, достаточно сказать, что в разгар кризиса правительство провело странную операцию: купило у государственного Центробанка государственный же Сбербанк за 2,14 трлн руб. То есть потратило почти сопоставимый с помощью объем резервов на необязательную сделку.
- О сделке по покупке Сбербанка стоит упомянуть, поскольку на 1 апреля объем ликвидных средств в Фонде национального благосостояния – той самой «кубышке» властей, составлял 11,1 трлн руб., что равняется 9,8% ВВП. Но сделку со Сбербанком власти завершили только 10 апреля, а значит из 11,1 трлн руб. надо вычесть 2,14 трлн. Итого получается чуть меньше 9 трлн руб. По словам министра финансов Антона Силуанова, к концу года останется 7 трлн руб. Разницу в 2 трлн руб. направят не на поддержку россиян, а на выпадающие нефтегазовые доходы бюджета, которые увеличились из-за падения цены на российскую нефть ниже 20 долларов.
Корректировка прогнозов
- Для понимания реалистичности прогнозов Минфина следует напомнить, что буквально месяц назад министр Силуанов предсказывал – средств ФНБ России хватит на 6-10 лет при цене на нефть в 25-30 долларов за баррель. Но уже в апреле в эфире «Россия 24» он говорит о 2024 годе – то есть о четырех годах «стабильности».
- Министр подчеркнул, что по придуманному властями «бюджетному правилу» средства ФНБ нельзя тратить на поддержку экономики, разрешается расходовать деньги исключительно для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. Иначе говоря, «кубышка» консервирует зависимость сырьевой экономики от экспорта ископаемого топлива в развитые страны. Лечить «голландскую болезнь» даже при полной несостоятельности и крахе экономической модели – нефть и газ на мировых рынках почти не покупают из-за пандемии коронавируса – российские власти не готовы.
Москва далеко не Эр-Рияд
- Опора на собственные резервы важна для режима еще и потому, что желающих занять России на мировом рынке не так уж и много. Последние аукционы по продаже государственного долга (ОФЗ) у Минфина проваливались. Поскольку в нефтяной войне Россия столкнулась в Саудовской Аравией, есть смысл сравнить, какие возможности по привлечению средств существуют у королевства. На днях Эр-Рияд разместил евробонды на 7 млрд долларов. В общей сложности занять саудитам хотели 50 млрд долларов – это почти половина ФНБ России. И это при том, что цены на нефть находятся на минимуме, что одинаково плохо как для России, так и для Саудовской Аравии. Но, в отличие от России, Эр-Рияд не находится под международными санкциями и не ведет «холодную войну» с Западом. Именно в силу этого российский режим остается один на один со своими проблемами.
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