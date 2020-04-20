Минфин рассказал, когда у России закончатся резервы. Осталось два года 419 0 Экономика

По словам источников, в самом начале пандемии коронавируса президент России Владимир Путин призвал правительство «не палить резервы». Именно этим желанием сберечь «кубышку», в которую складывались излишки от торговли нефтью, объясняется крайне скупая и недостаточная помощь властей экономике, компаниям и россиянам. В общей сложности на помощь «зарезервировано» 2,7 трлн руб., когда эксперты говорят о необходимости вложений в размере 7-10 трлн руб. Нежелание оказать достойную помощь со стороны властей объясняется не только непониманием принципов работы экономики и сути денег, которые создают спрос и возможность разворачивать производства, но и поджимающими резервами, главной ценности режима – к концу года их останется 7 трлн руб. И даже по самому оптимистичному прогнозу министра финансов их хватит до 2024 года. Эксперты же говорят от двух, максимум трех годах.