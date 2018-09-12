Минфин не может занять деньги, «Аэрофлот» объявил кризис в отрасли и другие новости среды

Минфин России отказался от проведения аукционов по размещению Облигаций федерального займа 12 сентября. Казначейству третий раз подряд приходится отменять аукционы из-за «неблагоприятной рыночной конъюнктуры». При этом Минфин обещает вернуться на долговой рынок «после стабилизации ситуации». Как заверял ранее глава министерства Антон Силуанов, казначейство может обойтись без займов до конца текущего года и в 2019 году. Со сложностями правительство столкнулось по двум причинам: во-первых, укрепление доллара привело к выходу инвесторов с развивающихся рынков и обрушению национальных валют, во-вторых, США рассматривают возможности введения санкций против суверенного долга России. Отток капитала в январе-августе 2018 года превысил показатели предыдущего года в 2,8 раза и составил 26,5 млрд долларов.

Совместное предприятие в сфере электронной коммерции будет создано в России с участием китайской Alibaba Group (доля 48%), «Мегафона» (24%), «Mail.Ru Group» (15%) и Российского фонда прямых инвестиций (13%). Предприятие будет называться «AliExpress Russia» – и это пока главная новость Восточного экономического форума, который проходит в эти дни на Дальнем Востоке. Для Alibaba, по словам экспертов, основной интерес составляет информация о 100-миллионной аудитории Mail.Ru. Данные о пользователях соцсетей и прочих интернет-сервисов помогут китайской компании обосноваться на российском рынке. Однако официально целью проекта заявляется продвижение российских товаров на внешние рынке за счет инфраструктуры Alibaba.

«Аэрофлот» объявил о начале полномасштабного кризиса в отрасли из-за роста цен на авиакеросин. Компания вынуждена войти в режим экономии, отказаться от ряда программ развития, в том числе цифровизации, а также поставить на социально важные, но неприбыльные дальневосточные маршруты более экономичные самолеты дочерней «России». «Аэрофлот» утверждает, что выйти из ситуации за счет роста цен на билеты не удастся, так как предложение на рынке авиаперевозок превышает спрос на 10-12%. Поэтому авиакомпаниям приходится демпинговать и работать себе в убыток. Так за первое полугодие убыток группы Аэрофлот (помимо головной компании включает «Россию», лоукостер «Победа», дальневосточную «Аврору») достиг 5,2 млрд руб.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ослабление рубля связано с резким оттоком капитала из страны. При цене на нефть в 78 долларов за баррель и отсутствии покупок валюты для Минфина, равновесный курс рубля должен находиться на отметке около 50 руб. за доллар, добавил он. Глава Минэкономразвития отметил, что не видит ни одной причины для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 руб. за доллар, сообщает РИА Новости.