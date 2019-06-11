Мигрирующая пенсия. Какие жители стран ЕАЭС будут получать пенсии от России?

В России будут выплачиваться пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС. Подобный пункт предусматривается в соглашении о пенсионном обеспечении в Евразийском союзе. Документ уже готовится к подписанию. Напомним, что сегодня мигранты производят отчисления в ПФР, однако пенсии им не выплачиваются. Суть соглашения в том, что пенсия будет следовать за пенсионером, какую бы страну ЕАЭС для места жительства он не выбрал, а трудовой стаж, полученный в странах союза, будет суммироваться.

Суть документа

В соглашении, которое было заключено между странами ЕАЭС, предполагается, что страна, где мигрант работал и производил отчисления в Пенсионный фонд, будет платить ему пенсию и по его возвращению на родину. Как пишет РБК со ссылкой на копию письма из Минтруда, проект соответствующего соглашения был опубликован Евразийской экономической комиссией еще в марте. В мае Минтруд РФ отправил на рассмотрение Экспертного совета при федеральном правительстве необходимый пакет документов, обратившись с просьбой согласовать их в самые короткие сроки.

Сегодня документ по дипломатическим каналам проходит все процедуры рассмотрения. Скорей всего, соглашение будет подписано этой осенью, и ратифицировано всеми участниками-странами ЕАЭС до конца текущего года. Напомним, что в состав Евразийского союза входят Россия, Белоруссия, Казахстан, а также Армения и Киргизия.

Старое и новое

На сегодняшний день действует подписанное еще в 1992 году Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в сфере пенсионного обеспечения. Как поясняет РБК, его участники – это, в том числе сегодняшние члены ЕАЭС. Суть договора в том, что пенсии назначаются и выплачиваются в той стране, где постоянно проживает гражданин. Причем независимо от того, в каком государстве он имеет гражданство.

Как говорится в пояснительной записке к проекту нового соглашения, этот факт «делает практически невозможной задачей реализацию пенсионных прав трудящихся в полном объеме, который сформирован ими за годы работы на территориях нескольких государств».

Вместе с этим сегодня в ЕАЭС существует разный размер пенсионных взносов с заработных плат. В частности, в России это 22%, в Белоруссии — 29%, в Казахстане — 10%, в Армении — 10%. Что касается Киргизии, то здесь вообщене существует фиксированной ставки.

Экспорт пенсий



Ключевой принцип, который заложен в основу соглашения – пенсия будет следовать за пенсионером. Что касается стажа, который был получен в разных странах-членах ЕАЭС, то он будет суммироваться. В итоге, пенсия, которая была назначена в одном из стран-членов союза, в случае переезда пенсионера автоматически будет «экспортироваться» в страну его нахождения.

При этом, если мигрант, к примеру, из Казахстана, достигнув пенсионного возраста, получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже после того, как он вернется в Казахстан, пенсию он будет продолжать получать от России. При варианте, если россиянин получил право на пенсионные выплаты по старости, и после этого переехал, например, в Армению, то пенсию он будет получать также от России.



При этом как пишет РБК, это соглашение не будет распространяться задним числом «на периоды трудовой деятельности до его вступления в силу». По сути, это означает, что первое назначение пенсии по старости человеку, который переехал из одной страны ЕАЭС в другую, будет возможно не ранее 2020 года. Вместе с этим продолжительность так называемого «российского стажа», за который будет производиться экспорт пенсионных выплат, будет составлять не больше одного года в 2020 году, двух лет — в 2021 году и так далее.

