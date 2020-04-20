Мигрантов предложили прировнять к россиянам и платить им пособия по безработице 573 1 Экономика

Граждане России имеют массу ограничений на получение «максимального» пособия по безработице в размере 12130 руб., которое назначило правительство Михаила Мишустина, так как деньги выплачиваются лишь тем, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса. Но все может быть иначе в случае мигрантов, которых Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает наделить правом получать пособия. Власти готовы менять законодательство под иностранную рабочую силу и платить ей средства из налогов россиян, но решительно отказывается начать депортации и вывоз «лишних» иностранцев из России.