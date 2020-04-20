Капитал страны
ENGLISH
20 АПР, 13:29 МСК
USD (ЦБ) 73,9441
EUR (ЦБ) 80,1110
Мигрантов предложили прировнять к россиянам и платить им пособия по безработице
20 Апреля 2020 573 1 Экономика
Граждане России имеют массу ограничений на получение «максимального» пособия по безработице в размере 12130 руб., которое назначило правительство Михаила Мишустина, так как деньги выплачиваются лишь тем, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса. Но все может быть иначе в случае мигрантов, которых Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает наделить правом получать пособия. Власти готовы менять законодательство под иностранную рабочую силу и платить ей средства из налогов россиян, но решительно отказывается начать депортации и вывоз «лишних» иностранцев из России.
Помочь рядовым мигрантам
- Трудовых мигрантов предложили «временно» уравнять с россиянами. В АСИ считают, что государству следует начать выплачивать иностранцам пособия по безработице из-за пандемии коронавируса. Также мигранты должны получить доступ ко всем льготам и выплатам, которые сейчас власти предусматривают для россиян.
- В письме гендиректора АСИ Светланы Чупшевой на имя Мишустина не уточняется, какие именно категории мигрантов подразумеваются. Но говорится об аналогичном опыте Португалии (которую Россия должна была догнать и обогнать по размеру ВВП, но так и не смогла за 20 лет правления Путина этого сделать). В Португалии власти дали 580 тыс. мигрантов те же права, что и у португальцев. Правда, дьявол в деталях: поддержку получают те мигранты, кто подавал заявление или получил вид на жительство. Меры поддержки для лиц с видом на жительство в Португалии будут действовать до 1 июля.
- Помимо пособий для мигрантов в АСИ считают, что иностранцев, оставшихся без работы, необходимо подготовить для «высвобождающихся рынков», а также для обслуживания «ИТ-инфраструктуры», что бы это ни значило. Другими словами, АСИ предлагает тратить средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» не на помощь россиянам, а на армию мигрантов из Средней Азии, которую власти не хотят отправить самолетами по домам.
Мигрантам уже помогли
- Президент Владимир Путин уже сделал все необходимое для мигрантов в России. В частности он позволил иностранцам, кто находится в России на законных основаниях, оставаться на территории принявшей их страны, не продлевая визы, вида на жительство и других документов. Всем мигрантов разрешено работать до 15 июня без обновления документов. Также мигранты освобождены от оплаты патентов и продления регистрации. Стоимость одного патента для мигранта в Москве составляет 5350 руб.
- Некоторые эксперты полагают, что из-за высокой стоимости патентов, многие мигранты работают нелегально. Поэтому даже при желании выплатить всем пособия по безработице наравне с россиянами не получится. Распределение помощи среди тех, у кого есть патенты и разрешения на работу, не решат проблему.
- Пока все выглядит так, что власти готовы платить мигрантам, чтобы избежать резкого роста преступности. Но, как полагают эксперты, эти опасения надуманны – в 2008 и 2014 годах в России не фиксировалось всплеска преступности со стороны мигрантов. Также отдельные эксперты считают, что правильнее всего было бы содействовать через общины и диаспоры возвращению домой мигрантов. Рынок труда в России резко сжимается и конкуренция с иностранцами может вести к обострению социальных противоречий и ксенофобских настроений.
- АСИ также предлагает поддержать и россиян. В частности, продлить период выплаты пособия до трех месяцев, а не как сейчас – до 1 июня. Поддержать самозанятых и индивидуальных предпринимателей, с которых государство охотно брало деньги, но помогать не собирается. Выплачивать досрочно пенсионные накопления. И, наконец, повысить бюджетникам зарплаты на 5-10%. Но сначала следует рекомендовать выплачивать их в «нерабочий» месяц, чего многие государственные организации не делают.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
13:19 В Липецкой области дан старт строительству завода по производству животных жиров за 1,2 млрд рублей
12:56 В Костроме обновили предприятие по выпуску емкостного оборудования для фармацевтической отрасли
12:28 В Республике Карелия завершили строительство промышленного технопарка для сферы камнеобработки
17 АПР, 17:13 ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с COVID, строили самолеты, корабли, мосты и дороги?
17 АПР, 16:06 В Иркутской области обновили один из основных агрегатов на заводе ферросплавов за 1,1 млрд рублей
17 АПР, 15:41 В Алтайском крае высадили лесные культуры на 400 га и продолжают лесовосстановительные работы
17 АПР, 15:17 В Санкт-Петербурге дан старт строительству двух пассажирских судов общей стоимостью 5,3 млрд рублей
17 АПР, 15:14 В Ульяновской области создали специализированный центр «Панели фюзеляжа» для авиастроения
Написать комментарий
что не публикуем , что молчим