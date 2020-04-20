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Мигрантов предложили прировнять к россиянам и платить им пособия по безработице

20 Апреля 2020 573 1 Экономика
Мигрантов предложили прировнять к россиянам и платить им пособия по безработице

Граждане России имеют массу ограничений на получение «максимального» пособия по безработице в размере 12130 руб., которое назначило правительство Михаила Мишустина, так как деньги выплачиваются лишь тем, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса. Но все может быть иначе в случае мигрантов, которых Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает наделить правом получать пособия. Власти готовы менять законодательство под иностранную рабочую силу и платить ей средства из налогов россиян, но решительно отказывается начать депортации и вывоз «лишних» иностранцев из России.

Помочь рядовым мигрантам

  • Трудовых мигрантов предложили «временно» уравнять с россиянами. В АСИ считают, что государству следует начать выплачивать иностранцам пособия по безработице из-за пандемии коронавируса. Также мигранты должны получить доступ ко всем льготам и выплатам, которые сейчас власти предусматривают для россиян.
  • В письме гендиректора АСИ Светланы Чупшевой на имя Мишустина не уточняется, какие именно категории мигрантов подразумеваются. Но говорится об аналогичном опыте Португалии (которую Россия должна была догнать и обогнать по размеру ВВП, но так и не смогла за 20 лет правления Путина этого сделать). В Португалии власти дали 580 тыс. мигрантов те же права, что и у португальцев. Правда, дьявол в деталях: поддержку получают те мигранты, кто подавал заявление или получил вид на жительство. Меры поддержки для лиц с видом на жительство в Португалии будут действовать до 1 июля.
  • Помимо пособий для мигрантов в АСИ считают, что иностранцев, оставшихся без работы, необходимо подготовить для «высвобождающихся рынков», а также для обслуживания «ИТ-инфраструктуры», что бы это ни значило. Другими словами, АСИ предлагает тратить средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» не на помощь россиянам, а на армию мигрантов из Средней Азии, которую власти не хотят отправить самолетами по домам.

Мигрантам уже помогли

  • Президент Владимир Путин уже сделал все необходимое для мигрантов в России. В частности он позволил иностранцам, кто находится в России на законных основаниях, оставаться на территории принявшей их страны, не продлевая визы, вида на жительство и других документов. Всем мигрантов разрешено работать до 15 июня без обновления документов. Также мигранты освобождены от оплаты патентов и продления регистрации. Стоимость одного патента для мигранта в Москве составляет 5350 руб.
  • Некоторые эксперты полагают, что из-за высокой стоимости патентов, многие мигранты работают нелегально. Поэтому даже при желании выплатить всем пособия по безработице наравне с россиянами не получится. Распределение помощи среди тех, у кого есть патенты и разрешения на работу, не решат проблему.
  • Пока все выглядит так, что власти готовы платить мигрантам, чтобы избежать резкого роста преступности. Но, как полагают эксперты, эти опасения надуманны – в 2008 и 2014 годах в России не фиксировалось всплеска преступности со стороны мигрантов. Также отдельные эксперты считают, что правильнее всего было бы содействовать через общины и диаспоры возвращению домой мигрантов. Рынок труда в России резко сжимается и конкуренция с иностранцами может вести к обострению социальных противоречий и ксенофобских настроений.
  • АСИ также предлагает поддержать и россиян. В частности, продлить период выплаты пособия до трех месяцев, а не как сейчас – до 1 июня. Поддержать самозанятых и индивидуальных предпринимателей, с которых государство охотно брало деньги, но помогать не собирается. Выплачивать досрочно пенсионные накопления. И, наконец, повысить бюджетникам зарплаты на 5-10%. Но сначала следует рекомендовать выплачивать их в «нерабочий» месяц, чего многие государственные организации не делают.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:46 0 0
балалайкин:

что не публикуем , что молчим

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