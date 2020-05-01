МФО получат 2 млрд рублей из бюджета. Помощь россиянам – кредиты под 350% 191 0 Экономика

Правительство Михаила Мишустина, сложившего временно полномочия, выделило 2 млрд руб. из федерального бюджета на пополнение резервов микрофинансовых организаций. Ростовщические компании с преступными процентами (до 350% годовых) запрещены во всех цивилизованных странах. Но в России им помогает государство. Тем временем россиянам не откуда брать деньги.