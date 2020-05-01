Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
01 МАЙ, 10:45 МСК
USD (ЦБ)    72,7263
EUR (ЦБ)    79,1189

01 МАЙ, 10:45 МСК
USD (ЦБ)    72,7263
EUR (ЦБ)    79,1189
Все для победы Коронавирус
﻿

МФО получат 2 млрд рублей из бюджета. Помощь россиянам – кредиты под 350%

1 Мая 2020 191 0 Экономика
МФО получат 2 млрд рублей из бюджета. Помощь россиянам – кредиты под 350%

Правительство Михаила Мишустина, сложившего временно полномочия, выделило 2 млрд руб. из федерального бюджета на пополнение резервов микрофинансовых организаций. Ростовщические компании с преступными процентами (до 350% годовых) запрещены во всех цивилизованных странах. Но в России им помогает государство. Тем временем россиянам не откуда брать деньги.

Два миллиарда для тонущих МФО

  • Микрофинансовые организации выдали с начала 2020 году 171 млрд руб. Но из-за кризиса и отказа властей оказать материальную помощь гражданам, финансовое самочувствие россиян резко ухудшилось, сильно упала и платежеспособность. Треть МФО оказалась под угрозой банкротства.
  • По причине низкой платежеспособности россиян МФО массово сокращают среднюю сумму займов. С 26 марта по 23 апреля, по данным CloudPayments, этот показатель снизился с 13 тыс. до 6,5 тыс. руб. Кредиторы снижают риски невозврата долгов и выдают меньше ссуд: с 26 марта по 8 апреля спрос на деньги у МФО подскочил, и организации выдали на 35% больше кредитов, но с 9 по 23 апреля они сократили выдачу на 17%.
  • В России на конец марта 2020 года было зарегистрировано 1700 микрофинансовых организаций. Лидерами рынка выступают «МигКредит», MoneyMan, «Займер», «Деньги сразу» и «Центр финансовой поддержки». По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, до конца года 30% МФО могут закрыться. Вопрос ликвидности встанет уже в ближайшие недели.
  • На конец первого квартала 2020 года количество просроченных кредитов выросло на 47% по отношению к прошлому году и составило 4,4 млн займов. При этом объем просроченной задолженности вырос на 48,6%, до 50,1 млрд руб. Вместе с тем средняя ставка по займам на срок до 30 дней в конце 2019 года, по данным ЦБ, составляла 350,3% годовых.
  • О выделении МФО 2 млрд руб. помощи из бюджета сообщили в пресс-службе правительства. Это одна из мер помощи экономики со стороны правительства Мишустина.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Мишустин не вернется в кресло премьер-министра. Отставку ему обеспечил коронавирус

Мишустин не вернется в кресло премьер-министра. Отставку ему обеспечил коронавирус
Политика

Они ковали Победу. Как Челябинск стал Танкоградом в Великую Отечественную войну?

Они ковали Победу. Как Челябинск стал Танкоградом в Великую Отечественную войну?
Общество

Премьер Мишустин сложил полномочия. Он заразился коронавирусом

Премьер Мишустин сложил полномочия. Он заразился коронавирусом
Политика

Кремль подтвердил – материальной помощи россиянам не будет

Кремль подтвердил – материальной помощи россиянам не будет
Экономика 28

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?

ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?

В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти

В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти

В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию

В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию

В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19

В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19

Новости дня

30 АПР, 23:55 Американская разведка не подтвердила искусственное происхождение коронавируса Американская разведка не подтвердила искусственное происхождение коронавируса
Легкую промышленность могут внести в список пострадавших от COVID-19 отраслей
Легкую промышленность могут внести в список пострадавших от COVID-19 отраслей
30 АПР, 21:12 Собянин сообщил, что Москва могла выйти на пик по заболеваемости COVID-19 Собянин сообщил, что Москва могла выйти на пик по заболеваемости COVID-19
30 АПР, 20:28 Сбербанк: ВВП России по итогам года может упасть на 4,2% Сбербанк: ВВП России по итогам года может упасть на 4,2%
30 АПР, 19:52 В Совфеде назвали срок возобновления международного авиасообщения В Совфеде назвали срок возобновления международного авиасообщения
30 АПР, 19:36 Свертывание крови является частой причиной смерти у пациентов с COVID-19 Свертывание крови является частой причиной смерти у пациентов с COVID-19
30 АПР, 18:54 Власти Москвы назвали банки, которые окажут помощь бизнесу Власти Москвы назвали банки, которые окажут помощь бизнесу
Дмитрий Песков: в России могут быть приняты новые меры поддержки экономики
Дмитрий Песков: в России могут быть приняты новые меры поддержки экономики
30 АПР, 17:41 Москвичам напомнили, как оформить пропуск для поездок на дачу Москвичам напомнили, как оформить пропуск для поездок на дачу

Узнай, страна!

09:41 ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции? ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?
Минтруд рассказал об «окне возможностей» в ситуации с COVID-19
Минтруд рассказал об «окне возможностей» в ситуации с COVID-19
30 АПР, 15:12 В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти
30 АПР, 14:36 В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию
30 АПР, 14:16 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19
30 АПР, 11:52 В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича
30 АПР, 11:43 В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели
Решить ситуацию: в ближайшие дни вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии
Решить ситуацию: в ближайшие дни вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии
30 АПР, 11:05 В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей
29 АПР, 17:47 ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб? ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб?
29 АПР, 13:00 В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов
29 АПР, 12:35 В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter