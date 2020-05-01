Капитал страны
ENGLISH
01 МАЙ, 10:45 МСК
USD (ЦБ) 72,7263
EUR (ЦБ) 79,1189
МФО получат 2 млрд рублей из бюджета. Помощь россиянам – кредиты под 350%
1 Мая 2020 191 0 Экономика
Правительство Михаила Мишустина, сложившего временно полномочия, выделило 2 млрд руб. из федерального бюджета на пополнение резервов микрофинансовых организаций. Ростовщические компании с преступными процентами (до 350% годовых) запрещены во всех цивилизованных странах. Но в России им помогает государство. Тем временем россиянам не откуда брать деньги.
Два миллиарда для тонущих МФО
- Микрофинансовые организации выдали с начала 2020 году 171 млрд руб. Но из-за кризиса и отказа властей оказать материальную помощь гражданам, финансовое самочувствие россиян резко ухудшилось, сильно упала и платежеспособность. Треть МФО оказалась под угрозой банкротства.
- По причине низкой платежеспособности россиян МФО массово сокращают среднюю сумму займов. С 26 марта по 23 апреля, по данным CloudPayments, этот показатель снизился с 13 тыс. до 6,5 тыс. руб. Кредиторы снижают риски невозврата долгов и выдают меньше ссуд: с 26 марта по 8 апреля спрос на деньги у МФО подскочил, и организации выдали на 35% больше кредитов, но с 9 по 23 апреля они сократили выдачу на 17%.
- В России на конец марта 2020 года было зарегистрировано 1700 микрофинансовых организаций. Лидерами рынка выступают «МигКредит», MoneyMan, «Займер», «Деньги сразу» и «Центр финансовой поддержки». По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, до конца года 30% МФО могут закрыться. Вопрос ликвидности встанет уже в ближайшие недели.
- На конец первого квартала 2020 года количество просроченных кредитов выросло на 47% по отношению к прошлому году и составило 4,4 млн займов. При этом объем просроченной задолженности вырос на 48,6%, до 50,1 млрд руб. Вместе с тем средняя ставка по займам на срок до 30 дней в конце 2019 года, по данным ЦБ, составляла 350,3% годовых.
- О выделении МФО 2 млрд руб. помощи из бюджета сообщили в пресс-службе правительства. Это одна из мер помощи экономики со стороны правительства Мишустина.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
30 АПР, 20:28 Сбербанк: ВВП России по итогам года может упасть на 4,2%
09:41 ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?
30 АПР, 15:12 В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти
30 АПР, 14:16 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19
30 АПР, 11:52 В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича
29 АПР, 17:47 ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб?
29 АПР, 13:00 В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов
Написать комментарий