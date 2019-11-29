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Между Россией и НАТО. Почему Турция отказывается защищать Балтику и Польшу от «российской угрозы»?

29 Ноября 2019 101 0 Политика
Между Россией и НАТО. Почему Турция отказывается защищать Балтику и Польшу от «российской угрозы»?

Анкара не стала поддерживать план НАТО по защите стран Балтии и Польши от возможного, по мнению Североатлантического альянса нападения России. Таким стал ответ на действия «товарищей по НАТО, заблокировавших документ, в которых «Сила народной самообороны» (СНС) названы угрозой для нацбезопасности Турции, и тем самым отказавшихся защищать союзников от нападений курдских боевиков на приграничных с Сирией территориях.

Ситуация выбора

В первых рядах тех, кто не видит в курдских террористах угрозу  для Турции, оказались американцы.  Как пишет турецкая Hürriyet Daily News, США стали одной из стран, которая не поддержала документ, в котором упоминаются СНС.

При этом, как рассказал турецкий дипломатический источник, Турция не собирается  выходить из НАТО и готова рассмотреть предложения,  а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг активно стремится  урегулировать сложившуюся ситуацию.

И сделать это он пытается успеть  до саммита, посвященного 70-летию создания НАТО, который запланирован на начало декабря.

Однако, как отмечает ТАСС, Турция считает, что СНС по сути является сирийским подразделением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в стране.

В этом году Турция провела несколько операций против СНС («Оливковая ветвь» и «Источник мира»).

Что касается США, то американцы в течение нескольких лет активно сотрудничали с курдами в Сирии, прикрываясь борьбой с террористами ИГИЛ (запрещены в РФ). Это категорически  не нравилось Анкаре и она призывала Вашингтон прекратить такой формат сотрудничества.

Протест Турции

Как рассказывали ранее источники Reuters, власти Турции не будут поддерживать план НАТО по защите Прибалтики и Польши от «российской угрозы» пока альянс политически не поддержит Анкару в ее операциях против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-востоке Сирии.

Поэтому представителю Турции при НАТО было дано распоряжение не подписывать военный план.

Один из пунктов плана состоит в том, что НАТО обязуется оказывать помощь Польше, Литве, Латвии и Эстонии, если на них нападет Россия.

В случае, если Турция так и не даст согласие, то это существенно замедлитпринятие данного плана.

Ряд экспертов  считает,  что такое поведение Анкары можно назвать «разрушительным» в ситуации, когда  альянс  и так всеми силами пытается «забыть» критику, которая обрушилась на НАТО со стороны президента США Дональда Трампа и главы Франции Эмманюэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» этого военно-политического  альянса.

Антироссийский план НАТО

План о защите НАТО стран Прибалтики и Польши от России, вокруг  которого сегодня  столько  дискуссий, появился после того, как Крым воссоединился с Россией в 2014 году.

Этот план  не имеет прямого отношения к политике Турции в Сирии, но поднимает ряд вопросов, связанных с защитой границ стран НАТО.

Как отмечает ТАСС, планируется, что решение о принятии плана озвучат на саммите альянса в Лондоне 3-4 декабря.

При этом члены НАТО выражают надежду, что компромисс с Анкарой по этому вопросу будет достигнут, поскольку существует необходимость одобрения обновленной стратегии, которая затрагивает вопрос обеспечения защиты самой Турции североатлантическим альянсом.

Примечательно, что делегация Турции в НАТО, а также Минобороны и МИД Турции комментариев по этому поводу пока не давали. Со своей стороны представитель альянса Оана Лунгеску подчеркнула, что позиция альянса «по обеспечению безопасности и защиты всех союзников остается неизменной».

Сотрудничество с Россией

Пока Вашингтон выражает свое недовольство, а НАТО ищет компромиссы, Турция продолжает военно-техническое сотрудничество с Россией.

На днях на турецкой территории провели испытания  ранее поставленных С-400.

А в ближайшее время Москва планирует отправить в Турцию  второй полк ЗРК по опциону. В разговоре с РИА Новости глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал том, что необходимые для этого технические вопросы уже решены.

 «Что касается нового опциона, то здесь речь идет о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне <...>. Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей», — цитирует агентство главу оборонной компании.
 

Кроме этого, по словам Михеева, техзадание, которое было направлено в Турцию, предусматривает частичную локализацию производства С-400.В каких объемах это будет происходить, пока не уточняется.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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