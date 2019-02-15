Медведев в ответ на санкции США напомнил о госдолге Америки, личная инфляция россиян превысила прогнозы и другие новости пятницы

Дмитрий Медведев прокомментировал возможность введения новых антироссийских санкций со стороны США. Он отметил, что никакие санкции не заставят Россию изменить ее политический курс и вектор экономического развития, передает ТАСС. Медведев обратил внимание на рекордный долг США, который превысил 22 трлн долларов. Необходимость обслуживания этого долга и порождает протекционистские меры, борьбу с другими экономиками и всякого рода санкции. Кроме того, по мнению премьера, одной из причин санкционной политики против России является внутриполитическая борьба в США.

Airbus прекращает производство самолета А380, что вязано с отсутствием спроса на него, сообщает РИА Новости. А380 – крупнейший авиалайнер в мире. Это широкофюзеляжная двухпалубная машина, способная вмещать от 525 до 853 пассажиров в зависимости от конфигурации салона. Он может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 километров. В настоящее время в эксплуатации находятся 138 машин. Существующий портфель заказов насчитывает 14 единиц. С учетом того, что заказы на другие типы пассажирских самолетов Airbus приближаются к 1000 штук в год, это решение выглядит оправданным.

По прогнозам экспертов, цены на свинину снизятся в этом году минимум на 5%. Это связано с открытием новых свинокомплексов и продолжением экспорта свинины из Бразилии, пишет «Российская газета». В свою очередь, Росстат сообщает, что за прошедшую неделю куриные яйца подешевели на 1,1%, сахар – на 0,5%, курятина и чай – на 0,2%. Хотя особо радоваться нечему. Цены на продовольствие в целом вырастут в этом году на те же 5%. Так, цены на пшено уже увеличились на 1,5%, пшеничная мука подорожала на 0,6%, а гречневая крупа – на 0,5%. Также дорожает мороженая рыба, молоко, макаронные изделия и вермишель.

Российская академия наук (РАН) и Министерство просвещения запускают проект по созданию «опорных школ» РАН, призванных развивать у школьников интерес к науке, сообщает «Интерфакс». На первом этапе в нем примут участие 110 школ их 32 регионов России. Половина денег на реализацию проекта будет выделена из бюджета, а половину оплатит бизнес.

Не достигнуто ощутимого прогресса в переговорах США и Китая по торговым отношениям, сообщает Bloomberg. Камнем преткновения являются структурные реформы китайской экономики, на которых настаивает Америка. Речь идет об отказе китайских властей от субсидирования государственных компаний, что, по мнению США, создает неравные условия конкуренции. При этом стороны хотели бы избежать объявленного ранее повышения пошлин на китайский экспорт с 1 марта этого года. По-видимому, все будет решаться на встрече Дональда Трампа с товарищем Си, которая должна состояться уже скоро.

Личная инфляция россиян достигла в январе 1,7%, что выше официального уровня (1%), сообщается в исследовании холдинга «Ромир». Рост инфляция в январе – характерный, кстати, для каждого года – был связан, прежде всего, с ростом цен на повседневные товары. За них россиянам пришлось платить на 4,2% больше, чем месяцем ранее. Это связывается, прежде всего, с повышением НДС.