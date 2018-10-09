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Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника

9 Октября 2018 146 0 Тренды События и факты
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил в журнале «Вопросы экономики» с программной статьей, посвященной перспективам развития российской экономики.

 «Силовой подход, санкции, торговые войны, искусственные барьеры, идущие вразрез с экономическими соображениями, политически мотивированные преграды на пути взаимовыгодных проектов сегодня превратились в реальность, с которой придется считаться», – пишет Медведев об очевидном.

В то же время, по его словам, в глобальной экономике существует и другой тренд, который является фундаментальным и долговременным. Речь идет о все более тесной интеграции и взаимозависимости рынков, отраслей, сегментов, самой продукции и услуг, не говоря уже «о колоссально возросшей взаимозависимости энергетических и финансовых рынков, рынка транспортных услуг и информации».

«Тот потенциал, который несет с собой технологическая волна, дает очевидный ответ: глобальный характер экономики будет усиливаться. Хотя скорость этого процесса может меняться», – считает Медведев.

По его словам, сейчас появилось большое количество новых экспортных позиций, включая продукцию машиностроения и АПК, увеличилось число организаций-экспортеров, прежде всего за счет малых и средних предприятий.

«Особенно важно, что новые технологии расширяют возможности внешнеэкономической деятельности для малых и средних предприятий», – авторитетно заявляет Медведев.

Он подчеркнул, что «мы должны соблюдать два важных принципа. Это стабильность – то есть следование сформулированным "правилам игры" как основе доверия между обществом, государством и бизнесом. И мобильность – то есть способность гибко и оперативно реагировать на быстро меняющиеся условия и возникающие риски».

МВФ увеличил прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1,8%. В опубликованном отчете отмечалось, что «в России в последние годы был достигнут значительный прогресс в поддержании финансовой стабильности. Он включает в себя закрытие слабых банков, реализацию запланированных реформ, принятие мер по сокращению зависимости от доллара и увеличение рисков по необеспеченным потребительским и ипотечным займам», пишет РБК.

Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации, назвал «позором» текущий уровень бедности в стране, который не соответствует существующему уровню ВВП. Согласно предварительным данным Росстата, число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составило 19,3 млн в 2017 году. Кудрин также обратил внимание на увеличение доли государства в экономике, что, по его словам, противоречит тем задачам, которые поставил в своем послании Владимир Путин. Кудрин сказал, что доходы от приватизации «даже смешными не назовешь». «В 2019 году – 13 млрд руб., в 2020 году – 11 млрд руб., в 2021 – ноль доходов от приватизации».

«Сегодня не происходит увеличения доли частного сектора в экономике России. Больше того, у нас государственные компании скупают частные активы», – подчеркнул глава Счетной палаты и добавил, что снижение доли государства – «концептуальный вопрос модели экономики».

Индийские компании продолжат закупать сырую нефть у Ирана, несмотря на возможные возражения и санкции со стороны США, передает «РИА Новости». Нью-Дели не планирует отказываться от закупки нефти у Тегерана, поскольку последний предлагает дешевую доставку и длительные сроки кредитования. В июле Иран вышел на второе место среди поставщиков нефти в Индию. Так, с апреля по июнь текущего года Исламская Республика поставила Индии порядка 5,67 млн тонн сырой нефти, а за предыдущие 12 месяцев – 9,8 млн тонн.

Вопрос предоставления автокефалии Православной церкви на Украине рассмотрят на заседании Синода Константинопольского патриархата, которое открывается сегодня в Стамбуле, сообщает «Интерфакс». Патриарх Кирилл обращался к главам Православных церквей мира с призывом к общеправославному обсуждению «украинского вопроса». Однако Константинопольский патриарх Варфоломей, формальный глава всех православных церквей, оставил право решения этого вопроса за собой. Учитывая его позицию, автокефалия будет предоставлена.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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