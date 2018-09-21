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Восточный экономический форум

Медведев предрек непростые времена, миссия МВФ на Украине провалилась и другие новости пятницы

21 Сентября 2018 126 0 Тренды События и факты
Медведев предрек непростые времена, миссия МВФ на Украине провалилась и другие новости пятницы

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что следующие шесть лет будут непростыми для экономики России. Тем не менее, Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы «во-первых, уверенно развиваться даже в таких, прямо скажем, не вполне благоприятных условиях, а во-вторых, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни», подчеркнул премьер. Он отметил также, что уже начиная с 2021 года ежегодный темп экономического роста превысит три процента, сообщает РИА Новости.

Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украину не принес ожидаемого результата. Представители ВМФ отказались предоставлять Киеву очередной транш кредита до принятия бюджета на 2019 год. Поскольку бюджет принимается обычно в декабре, получение кредита в этом году практически невозможно. Сложившаяся ситуация подтверждает полную потерю у МВФ доверия к украинской власти, передает ТАСС.

Россия может отказаться от внешних заимствований, заменив их внутренними источниками в случае усиления санкций, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Мы вполне можем отказаться от внешних заимствований, заместив их внутренними источниками финансирования дефицита», – сказал он, напомнив, что в 2019 году увеличивается объем участия РФ на внутреннем рынке: в следующем году планируется занять порядка 1,5 трлн руб., что примерно в 1,5 раза больше, чем в 2018 году.

«Прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год в 5-5,5%, на наш взгляд, представляется завышенным», – заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, отметив, что правительство ожидает рост цен на уровне 4,3% в 2019 году, сообщает «Интерфакс». «Те же самые действия ЦБ по повышению ключевой ставки – также один из элементов сдерживания инфляционных ожиданий, сдерживания темпов возможного раскручивания инфляции в связи с этапом ослабления рубля», – добавил он.

США внесли в свой «черный список» еще 33 должностных лица России, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Таким образом, этот список расширился до 72 позиций. Кроме того под санкции попали следующие три организации: ЧВК «Вагнер», ООО «Оборонлогистика» и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, передает ТАСС.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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