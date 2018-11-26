Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника

Три корабля ВМС Украины задержаны в Черном море. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что задержание связано с нарушением украинскими судами российской границы. Для принудительной остановки кораблей было применено оружие. Трем раненым украинским морякам была оказана медицинская помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. Задержанные корабли доставляются в керченский порт. Россия запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, передает ТАСС. В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток.

Илон Маск, глава американской компании SpaceX, заявил, что готов лично отправиться на Марс. Для этого SpaceX приступила к разработке новой многоцелевой ракеты. Она будет использоваться для полетов на Марс и Луну, а также позволит совершать перелеты из одной в другую точку Земли, что займет менее часа. Маск собирается отправить две разведывательные миссии на Марс в 2022 году. Они должны исследовать возможность долговременного пребывания на планете, найти воду и подготовить всю необходимую инфраструктуру для последующих миссий, передает РИА Новости.

Искусственное сердце, разработанное новосибирскими учеными, успешно прошло первые испытания на крупных лабораторных животных. Сердце функционирует на основе так называемого дискового насоса, используемого ранее в космосе. Сейчас перед исследователями стоит задача доработки конструкции с целью понижения температуры функционирующего насоса, сообщает РИА Новости.

Американские фермеры находятся на грани разорения. Это «заслуга» Дональда Трампа и развязанной им торговой войны с Китаем. Растущий спрос на соевые бобы в Китае, привел в этом году к удвоению выделяемых под эту культуру площадей. Но в результате введения Пекином пошлин на импорт американской сельхозпродукции, экспорт сои оказался практически нерентабельным. Однако, как известно, «свято место пусто не бывает». Освободившуюся долю рынка пытаются занять Бразилия и Аргентина. Не отстает и Россия, которая намерена войти в число крупнейших поставщиков соевых бобов в Китай. Дело в том, что Дальний Восток идеально подходит для выращивания сои и находится рядом с Китаем. По сведениям РИА Новости, там планируется освоить около миллиона гектаров сельхозземель.

Алексей Кудрин заявил, что «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. На его долю приходится более 40% всех нарушений, выявленных Счетной палатой в прошлом году или 1,865 трлн руб. Корпорация, в свою очередь, обещала в конце года отчитаться о результатах борьбы с нарушениями, сообщает «Интерфакс».