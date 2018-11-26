Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 НОЯ, 12:09 МСК
USD (ЦБ)    66,5073
EUR (ЦБ)    74,9385

26 НОЯ, 12:09 МСК
USD (ЦБ)    66,5073
EUR (ЦБ)    74,9385

Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника

26 Ноября 2018 184 0 Тренды События и факты
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника

Три корабля ВМС Украины задержаны в Черном море. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что задержание связано с нарушением украинскими судами российской границы. Для принудительной остановки кораблей было применено оружие. Трем раненым украинским морякам была оказана медицинская помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. Задержанные корабли доставляются в керченский порт. Россия запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, передает ТАСС. В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток.

Илон Маск, глава американской компании SpaceX, заявил, что готов лично отправиться на Марс. Для этого SpaceX приступила к разработке новой многоцелевой ракеты. Она будет использоваться для полетов на Марс и Луну, а также позволит совершать перелеты из одной в другую точку Земли, что займет менее часа. Маск собирается отправить две разведывательные миссии на Марс в 2022 году. Они должны исследовать возможность долговременного пребывания на планете, найти воду и подготовить всю необходимую инфраструктуру для последующих миссий, передает РИА Новости.

 

Искусственное сердце, разработанное новосибирскими учеными, успешно прошло первые испытания на крупных лабораторных животных. Сердце функционирует на основе так называемого дискового насоса, используемого ранее в космосе. Сейчас перед исследователями стоит задача доработки конструкции с целью понижения температуры функционирующего насоса, сообщает РИА Новости.

Американские фермеры находятся на грани разорения. Это «заслуга» Дональда Трампа и развязанной им торговой войны с Китаем. Растущий спрос на соевые бобы в Китае, привел в этом году к удвоению выделяемых под эту культуру площадей. Но в результате введения Пекином пошлин на импорт американской сельхозпродукции, экспорт сои оказался практически нерентабельным. Однако, как известно, «свято место пусто не бывает». Освободившуюся долю рынка пытаются занять Бразилия и Аргентина. Не отстает и Россия, которая намерена войти в число крупнейших поставщиков соевых бобов в Китай. Дело в том, что Дальний Восток идеально подходит для выращивания сои и находится рядом с Китаем. По сведениям РИА Новости, там планируется освоить около миллиона гектаров сельхозземель.

Алексей Кудрин заявил, что «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. На его долю приходится более 40% всех нарушений, выявленных Счетной палатой в прошлом году или 1,865 трлн руб. Корпорация, в свою очередь, обещала в конце года отчитаться о результатах борьбы с нарушениями, сообщает «Интерфакс».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц
Наука и технологии

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене
Экономика

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии

Узнай, страна

В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230»

В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230»

Из Чеченской Республики начали поставлять воду в Китай

Из Чеченской Республики начали поставлять воду в Китай

Норвежская энергосервисная компания заинтересована в сотрудничестве с Новгородской областью

Норвежская энергосервисная компания заинтересована в сотрудничестве с Новгородской областью

Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО

Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО

Новости СМИ

Новости дня

11:54 Украина требует, чтобы Россия вернула моряков Украина требует, чтобы Россия вернула моряков
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
11:24 Скончался диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов Скончался диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов
10:32 Совбез ООН созывает экстренное заседание по конфликту России и Украины Совбез ООН созывает экстренное заседание по конфликту России и Украины
10:09 Только 5% японцев согласны, чтобы Россия передала два острова Только 5% японцев согласны, чтобы Россия передала два острова
09:30 Армия Украины и СБУ приведены в полную боеготовность Армия Украины и СБУ приведены в полную боеготовность
09:05 Чечня – самый трезвый регион России Чечня – самый трезвый регион России
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
08:22 Землетрясение в Иране: число пострадавших превысило 550 человек Землетрясение в Иране: число пострадавших превысило 550 человек

Узнай, страна!

11:49 В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230» В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230»
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
11:46 Из Чеченской Республики начали поставлять воду в Китай Из Чеченской Республики начали поставлять воду в Китай
10:07 Норвежская энергосервисная компания заинтересована в сотрудничестве с Новгородской областью Норвежская энергосервисная компания заинтересована в сотрудничестве с Новгородской областью
25 НОЯ, 12:15 Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО
23 НОЯ, 23:01 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России импортозамещали жизненно важное для заводов и людей? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России импортозамещали жизненно важное для заводов и людей?
23 НОЯ, 17:49 В Курской области открыли импортозамещающее производство резиновых конвейерных лент В Курской области открыли импортозамещающее производство резиновых конвейерных лент
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
22 НОЯ, 14:07 "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники
22 НОЯ, 11:53 В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter