Максимальный дефицит бюджета. Министр финансов России предупредил о последствиях кризиса 4883 2 Экономика

В этом году российский бюджет окажется дефицитным – об этом в ходе расширенного заседания коллегии Федерального казначейства заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, в этом случае придется задействовать средства Фонда национального благосостояния, для чего он ранее и был сформирован. Хотя президент Владимир Путин отмечал, что деньги из Фонда могут пойти на помощь нуждающимся гражданам, а существенную его часть правительство задумало потратить на выкуп у Центробанка доли в Сбербанке.