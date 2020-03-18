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Максимальный дефицит бюджета. Министр финансов России предупредил о последствиях кризиса
18 Марта 2020 4883 2 Экономика
В этом году российский бюджет окажется дефицитным – об этом в ходе расширенного заседания коллегии Федерального казначейства заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, в этом случае придется задействовать средства Фонда национального благосостояния, для чего он ранее и был сформирован. Хотя президент Владимир Путин отмечал, что деньги из Фонда могут пойти на помощь нуждающимся гражданам, а существенную его часть правительство задумало потратить на выкуп у Центробанка доли в Сбербанке.
Концентрируя ресурсы
- Как подчеркнул Силуанов, снижение цен на нефть ниже 30 долларов за баррель серьезно влияет на ситуацию в российской экономике. В общей сложности потери бюджета от разрыва сделки с ОПЕК достигнут в этом году не менее 3 трлн руб. (если страна решит вопрос сбыта нефти на ключевых рынках, где от российской нефти начинают отказываться традиционные покупатели).
- Вместе с потерей 3 трлн руб. Минфин сталкивается с необходимостью поддержать ряд отраслей экономики, которые не обойдутся без поддержки государства. Министр финансов призвал «сконцентрировать ресурсы» на точечной и эффективной помощи. Всего на такую помощь правительство запланировало 300 млрд руб.(около 4 млрд долларов, в то время как США окажет помощь национальной экономике на 1 трлн долларов).
- Силуанов оценил развитие ситуации в экономике не лучшим образом. Министр ориентируется на макропрогноз, от которого страна отклонилась в связи с пандемией коронавируса и разрывом соглашения ОПЕК+. Но больше всего по долгу службы Силуанов беспокоится за бюджет, который уже не сходится. Он запланирован в размере почти 20 трлн руб. Выпадение 3 трлн – это 15% дефицит. Однако точную цифру Силуанов не назвал.
Кто уже пострадал
- Как рассказал Силуанов, в существующих условиях происходит сокращение целых отраслей российской экономики. И в том плане стоит учитывать более серьезный фактор: фактор коронавируса. При этом, как отмечает министр, дело не столько в самом вирусе, сколько в сокращении и сжатии экономики под влиянием паники.
- Среди секторов экономики Силуанов назвал перевозки, в том числе авиационные, туризм и малый бизнес. «Мы видим, что сокращается объем покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей», – сказал глава Минфина.
- Министр финансов также отметил, что поручил казначейству взять под контроль эффективность использования средств для исполнения социальных обещаний Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию. В частности выплат за рождение детей.
Нацпроекты не отменят
- Силуанов также поручил казначейству представить предложения, которые помогут улучшить эффективность использования бюджетных средств, которые выделяются на реализацию национальных проектов. В частности, речь идет о шести нацпроектах: «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», а также «Образование» и «Здравоохранение».
- «Соответственно, мы ждем таких предложений по улучшению использования бюджетных ресурсов, выделяемых на нацпроекты», – заключил Силуанов. При этом на фоне разворачивающегося кризиса, по мнению многих аналитиков, нацпроекты теряют актуальность – встает вопрос спасения экономики и поддержки населения.
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Никогда не доверял Антонам! В шею гнать его надо! Этого паникёра и невыявленного саботажника! Что в том правительстве работал" так-себе", что сейчас уже "почву готовит" для объяснений своего будущего провала! Напоминаем Вам, "Господа из Правительства": Вы там не для того, чтобы работать когда всё просто, а именно для того, когда всё сложно! Не тянете, - в отставку!
Никогда не доверял Антонам! В шею гнать его надо! Этого паникёра и невыявленного саботажника! Что в том правительстве работал" так-себе", что сейчас уже "почву готовит" для объяснений своего будущего провала! Напоминаем Вам, "Господа из Правительства": Вы там не для того, чтобы работать когда всё просто, а именно для того, когда всё сложно! Не тянете, - в отставку!