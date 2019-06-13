Макрон готовится к разговору с Путиным, Беларусь ищет кредиты в Китае и другие новости

Вчера Владимир Путин вручил государственные премии за достижения в области науки и техники. Их получили российские физики, создавшие сверхчувствительные приборы, которые позволили доказать существование гравитационных волн и, тем самым, окончательно подтвердить предсказания общей теории относительности Эйнштейна. Также премиями были удостоены работы в области медицины, востоковедения, литературы и искусства, сообщает «РБК».

Президент Франции выступил за нормализацию отношений с Россией. В ближайшее время запланирована встреча президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Лидер Франции заявил о необходимости придать новый импульс стратегическому диалогу с Россией, а также о планах в провести «новый подробный и содержательный разговор с президентом России», сообщает «ТАСС». Европа уже устала от антироссийских санкций, которые вредят ее экономике.

Белоруссия испытывает проблемы с погашением внешнего долга, сообщает «Интерфакс». Это во многом, связано с задержкой в получении российского госкредита на 600 миллионов долларов. В качестве альтернативы, власти республики рассматривают возможность получения кредита почти на 500 миллионов долларов от властей КНР. Какие Китая у интересы в Белоруссии и на каких условиях может быть предоставлен кредит – пока не совсем понятно.

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что в прошлом году смертность выросла в 32 регионах России, составив, в среднем,12,4 человека на тысячу населения, передает «РИА Новости». Самая высокая смертность зарегистрирована в Москве – 122 тысячи человек. Но это в абсолютных цифрах. А в перерасчете на душу населения показатель лучше, чем по России в целом. По данным Росстата, всего в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона человек, умерло — 1,8 миллиона.

Новейший пистолет «Удав» поставлен в Вооруженные силы России, пишет «ТАСС». По-видимому, он придет на смену легендарному пистолету Макарова. «Удав» является самозарядным пистолетом. Прицельная дальность его стрельбы – 50 метров. Емкость магазина – 18 патронов при том, что у «Макарова» - 8 патронов. Это чисто российская разработка – до самого последнего винтика. Планируется выпуск общевойсковой, специальной и гражданской версии пистолета.

7,2% составляет уровень бедности в Москве, заявили в мэрии столицы, передает «Интерфакс». К бедным москвичам относятся те, кто имеет доход ниже прожиточного минимума, который составляет в городе 16463 рубля. К этой категории граждан, по данным Росстата, относятся, в основном, семьи с двумя и более детьми. Адресную социальную помощь в Москве ежегодно получают более 500 тысяч человек.

Тарифы на утилизацию мусора могут вырасти на 5%, пишут «Известия». Предполагается, что полученные таким образом дополнительные средства будут аккумулироваться на специальном счете и использоваться для рекультивации свалок.