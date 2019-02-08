Мадуро разочаровал. В Кремле ломают голову, что делать с Венесуэлой – россияне переживают

Кризис в Венесуэле остается одной из центральных тем в мировых СМИ. В публикациях активно обсуждается тема «двух лагерей», один из которых условно возглавляет Россия, поддерживающая Мадуро, а второй – США, которые приняли сторону оппозиционера, самовольно провозгласившего себя президентом Венесуэлы, пусть и временным. Еще одна тема, которую на днях западные СМИ стали активно обсуждать – это смена настроений Кремля, который, глядя на венесуэльские события, начинает менять свою точку зрения и едва ли не отказываться от поддержки действующего главы государства.

Мадуро теряет доверие?

На днях Bloomberg выпустил статью, в которой говорится о сомнениях Кремля относительно президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который не сможет противостоять оппозиции и вообще удержать власть в стране. Сомнения подкрепляются тяжелой экономической ситуацией в стране, из-за которой венесуэльцы скорее окажут поддержку не действующему главе государства, а его противникам. Издание ссылается на своих неназванных собеседников из Кремля.

В публикации говорилось о том, что несмотря на то, что Москва пока что еще не отказывается от публичной поддержки Мадуро, в Кремле все больше начинают понимать, что «катастрофическое состояние экономики» Венесуэлы все больше подрывает поддержку Мадуро среди обычных граждан. При этом, как отмечает агентство, военнослужащие, которые до сих пор поддерживают Мадуро, не хотят противостоять собственным гражданам и ограничивают способность Мадуро использовать силу.

Напомним, что после того, как лидер оппозиционеров и глава парламента Хуан Гуайдо самовольно объявил себя врио президента Венесуэлы, его действия поспешили поддержать США. После этого примеру американцев последовали ряд европейских стран и большинство стран Латинской Америки. Россия же оказалась «по другую сторону лагеря», заявляя, что поддерживает Мадуро и «дружественную Венесуэлу», во внутренние дела которой грубо вмешивается Вашингтон.

Реакция Кремля

В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg, хоть и немногословно. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, позиция Москвы относительно поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро осталась прежней.

«Нет, позиция Кремля никак не изменилась», – подчеркнул Песков, добавив, что вопрос об эвакуации и спасении Мадуро в Москве «не фигурирует и не поднимается».

Что касается слухов о том, что Россия контактирует с США по ситуации в Венесуэле (западные СМИ писали и о таком), официальный представитель Кремля категорически заявил, что какого-либо обмена мнениями с американской стороной у России нет.

Вместе с этим Песков отметил, что происходит только обмен мнениями, и не только с США. «Безусловно, идет интенсивный обмен мнениями со всеми зарубежными партнерами, в ходе наших контактов подчеркивается недопустимость какого-либо вмешательства извне, пагубность такого вмешательства и возможные катастрофические последствия какого-либо силового вмешательства в эту ситуацию со стороны третьих стран», – заявил он.

Россияне переживают за Венесуэлу

Примечательно, что обычные россияне продолжают проявлять интерес к событиям в Венесуэле. Это показал опрос ВЦИОМ, который выявил, что за ситуацией в этой стране наблюдают 57% жителей России. При этом около пятой части опрошенных считают, что причиной кризиса в Венесуэле стали провокации со стороны других государств, в частности США. О безвластии и перевороте заявили 16% россиян. О том, что кризис наступил из-за недовольства населения, считают только 3% опрошенных. Тем не менее, 43% затруднились дать ответ о причинах венесуэльского кризиса.

К сторонникам Хуана Гуайдо 12% опрошенных испытывают недоверие, еще 11% осуждают митингующих. А вот надежду и уважение испытывает меньшее число респондентов: 8 и 7% соответственно. 15% участников опроса выразили свое безразличие к протестующим.

Что касается отношений между странами, то примерно половина россиян (51%) считают, что они дружеские, добрососедские и теплые, и не опасаются их ухудшения в случае прихода к власти оппозиции (57%). Но 36% респондентов уверены, что Россия и Венесуэла испортят отношения, если Мадуро не сможет сохранить за собой власть.