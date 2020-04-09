Лукашенко потребовал от России снизить цены на газ в три раза 1144 1 Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от «Газпрома» снизить стоимость газа в связи с падением цен на энергоресурсы во всем мире. Сейчас Минск закупает газ у России по 147 долларов за тысячу кубометров. Лукашенко требует «справедливой» цены – 40-45 долларов. Ранее Минск уже добился поставок нефти по 4 доллара за баррель. Если Москва откажется, Минск может перейти на СПГ из США.