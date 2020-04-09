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Лукашенко потребовал от России снизить цены на газ в три раза
9 Апреля 2020 1144 1 Экономика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от «Газпрома» снизить стоимость газа в связи с падением цен на энергоресурсы во всем мире. Сейчас Минск закупает газ у России по 147 долларов за тысячу кубометров. Лукашенко требует «справедливой» цены – 40-45 долларов. Ранее Минск уже добился поставок нефти по 4 доллара за баррель. Если Москва откажется, Минск может перейти на СПГ из США.
Цена для «союзного» государства
- Министр энергетики Белоруссии Виктор Канкевич попросил «Газпром» снизить цены на газ для республики в 2020 году в три раза. По его словам, во всем мире энергоресурсы дешевеют. На европейских газовых хабах спотовые цены (при одноразовых закупках) опустились ниже 80 долларов за тысячу кубометров. Это на 30% ниже, чем в начале года.
- С одной стороны, резко упал спрос из-за пандемии коронавируса (на 20% в электрогенерации и на 10% в промышленности), а газовые хранилища оказались заполнены на 55%, что является рекордом за все время наблюдений. С другой – США наращивают поставки СПГ в Европу, поскольку на американском рынке 1 млн БТЕ (британская тепловая единица) стоит 1,6 доллара, а с доставкой в Европе – 2,9-3 доллара. В марте США отправили более 60 партий СПГ в Западную Европу.
- Минск воспользовался этой ситуацией и «инициировал вопрос» о пересмотре цен на газ в сторону снижения, сказал министр энергетики страны. Белоруссия настаивает почти на трехкратном снижении – до 40-45 долларов за тысячу кубометров.
- Президент Белоруссии Лукашенко 2 апреля возмущался, что «Газпром» требует платить 147 долларов. По словам Лукашенко, это на 20 долларов выше контрактной цены (127 долларов). В данном случае 20 долларов являются премией «дочкам» «Газпрома» за поставки облгазам.
- 3 апреля стало известно, что Минск добился от России нефти по цене 4 доллара за баррель. По рекордно низкой цене Белоруссия закупила 2 млн тонн нефти и отказалась платить российским компаниям премии за поставку. У России не было выбора – ее место на белорусском рынке могли быстро занять поставки из Саудовской Аравии.
- «Газпром» находится в тяжелом положении. По причине обвалившегося экспорта газовая монополия становится убыточной. Со второго квартала 2019 года компания получает меньше, чем тратит. Во втором квартале кассовый разрыв составил 55 млрд руб., в третьем – 166 млрд руб. По четвертому данных еще нет.
- В марте 2020 года «Газпром» проигрывал европейский рынок конкурентам из США, поставившим 9,4 млрд кубометров СПГ. Это равносильно почти всем поставкам «Газпрома» в феврале. Более того, «Газпром» вынужден выплачивать компенсации Украине и Польше по решению судов – 3 и 1,5 млрд долларов соответственно. Украина готовит новый иск на 17 млрд долларов.
- В связи с тяжелым финансовым положением компания увеличивает заимствования. Последние два месяца монополия занимает на рынке под 5-летние облигации. 8 апреля монополия заняла 1 млрд евро под 3,375% годовых.
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Северный поток - 2 конечно будет достроен. Вопрос в ином - поставка газа в Европу, как впрочем и в Китай станут значительно убыточными!