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Люди не глупы. Почему Швеция выигрывает в борьбе с коронавирусом, а Россия – нет
5 Мая 2020 110 0 Политика
Швеция – одна из немногих стран в мире, которая не последовала китайскому сценарию в борьбе с коронавирусом и отказалась вводить карантин, закрывать страну, города и запрещать людям выходить на улицу. Шведский эпидемиолог, советник генсека Всемирной организации здравоохранения и шведского правительства Юхан Гизеке дал интервью РБК, в котором рассказал, как Швеция справляется с кризисом, не уничтожая собственную экономику.
Всего две меры
- Власти Швеции отказались вводить жесткий карантин, как это сделали сначала в Китае, а потом и в большинстве стран мира в ответ на угрозу распространения коронавируса. Магазины, общепит, начальные школы, детсады, общественный транспорт – все продолжает работать в прежнем режиме. Единственное, что ограничили власти – собрания больше 50 человек в одном месте. Все потому, что в Швеции считают – жесткие меры не работают.
- По словам советника генсека ВОЗ Юхана Гизеке, всего две меры могут быть эффективны в борьбе с распространением коронавируса: мытье рук и соблюдение социальной дистанции. О первом люди знают последние 150 лет, а второе легко соблюдать. Все остальные меры не доказали свою эффективность, включая ужесточение пограничного контроля. Гизеке прямо говорит: «Закрытие границ – это бесполезное занятие».
- Авторитетный эпидемиолог убежден, что закрытие школ вообще не влечет за собой никаких последствий, а запрет покидать дома – глупость. «У таких запретов не существует научных обоснований», – говорит эпидемиолог, которому неплохо было бы стать советником Роспотребнадзора.
«Люди не глупы»
- Что помогает в борьбе с эпидемией, так это высокая дисциплинированность шведов – темпы распространения инфекции были бы заметно выше в Швеции, если бы люди не соблюдали разумные просьбы властей. Людям не нужны законы, которые ограничивают их, потому что «люди не глупы», считает Гизеке. Но российские власти вряд ли согласятся, с этим и именно поэтому Россия, следуя путем запретов, проигрывает в борьбе с коронавирусом.
- Гизеке убежден, если бы людям в любой стране объяснили, что определенные правила пойдут им на пользу и помогут другим, то это сработало бы не только в Швеции.
- Что же касается карантина, то эпидемиолог считает, что в нем нельзя «сидеть вечно». Когда люди выйдут с карантина, «темпы заражений подскочат». «Все, что делает жесткий карантин, – это откладывает решение проблемы, которая перед вами стоит», – говорит Гизеке. Этим же эпидемиолог объяснил высокое количество жертв вируса в Швеции – 260 человек на 1 млн, тогда как в Финляндии – 42, в Дании – 83, в Норвегии – 38. Количество умерших вырастет после окончания карантина, а в Италии (477), Франции (381) и Британии (419) удвоится.
- Продуманные меры шведских властей привели к тому, что 500 тыс. жителей Стокгольма из 2,5 млн уже перенесли заболевание в той или иной форме. Поэтому через несколько месяцев в столице Швеции будет коллективный иммунитет, а затем и по всей стране.
- При этом в Швеции менее 25 тыс. заболевших, согласно официальной статистике. Но, по словам шведского эпидемиолога, 98,5% переболели им бессимптомно или с крайне легкими симптомами. С серьезными последствиями может столкнуться только 0,1%.
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