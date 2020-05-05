Люди не глупы. Почему Швеция выигрывает в борьбе с коронавирусом, а Россия – нет 110 0 Политика

Швеция – одна из немногих стран в мире, которая не последовала китайскому сценарию в борьбе с коронавирусом и отказалась вводить карантин, закрывать страну, города и запрещать людям выходить на улицу. Шведский эпидемиолог, советник генсека Всемирной организации здравоохранения и шведского правительства Юхан Гизеке дал интервью РБК, в котором рассказал, как Швеция справляется с кризисом, не уничтожая собственную экономику.