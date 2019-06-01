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Люди и звери. Кого из обитателей Земли нужно спасать в первую очередь?

1 Июня 2019 110 0 Редакционные статьи
Люди и звери. Кого из обитателей Земли нужно спасать в первую очередь?

Миллиарды долларов государства и благотворительные организации тратят на спасение редких видов животных, птиц, насекомых, а также растений. Но при этом даже в развитых странах есть бездомные и живущие впроголодь люди, а в странах третьего мира взрослые и дети умирают от голода и отсутствия элементарной медицинской помощи. Что же делать? Перенаправить деньги на спасение людей? Или все же спасение «братьев наших меньших» помогает выживать человечеству? Попробуем разобраться.

Экологическое равновесие

Стала Земля маловата для всех заселяющих ее живых существ и для всей так называемой «неживой природы»   лесов, полей, мирового океана.

Конечно, человек – «хозяин Земли». Но на самом деле все намного сложнее. Исчезновение определенных видов животных, казалось бы, не имеющих прямого отношения к человеку, может иметь катастрофические последствия как раз-таки для людей. Вот, например, резко сократилась популяция каких-то птичек-невеличек, обитающих в лесах. Какое, казалось бы, дело? Да только после этого также резко возросла популяция жука-короеда, которым эти птички питались. И стал этот короед пожирать леса. А леса – это легкие нашей планеты. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, которым мы все и дышим. И отодвигают угрозу глобального потепления. Поэтому каждая, казалось бы, и не важная форма живого, имеет свое значение в жизни Земли, как единого и целостного организма. И исчезновение тех или иных видов, может, пусть и не сразу, привести к трагическим последствиям.

Дети Африка. Тигры.

Зачастую нарушение экологического равновесия связано с деятельностью человека. Вот характерный пример. В конце 18 века, завезли в Австралию кроликов. Казалось бы, такие милые, ласковые животные. Но на этом континенте у них не было естественных врагов, которые бы могли на них охотиться. Зато были прекрасные условия для обитания. И кролики так расплодились, что стали реальной угрозой не только существующей экосистеме, но и живущим там людям, поскольку уничтожали посевы и пастбища. Сейчас проблема как-то решается. Травят бедных зверьков разными способами. Заборы строят, примерно как Трамп между США и Мексикой. Сейчас популяцию кроликов выселили в северные, практически необитаемые человеком территории. Но проблема до сих пор остается.

Очень важным моментом является и сохранения уникального генофонда всего живого на Земле. И это имеет огромное, в том числе, практическое значение. Вот только один пример. В долинах центрального Китая произрастает сладкая полынь, которая является единственным источником артемизинина   препарата, который почти на 100 процентов эффективен против малярии. Если бы это растение исчезло, то контроль над малярией, от которой ежегодно погибают сотни тысячи людей, стал бы почти невозможен..

Природа или люди?

И здесь вот о чем надо сказать. С одной стороны есть Природа, которую надо защищать и охранять. А с другой стороны, есть люди. И многим из них живется очень не просто. Особенно старикам и детям. В странах «третьего мира» они вымирают похуже чем иные животные. Да и в развивающихся странах, к которым можно отнести и Россию, и Китай, даже в развитых, таких как США, человеческих бед хватает

Так кого же нужно спасать? Вымирающих животных или умирающих людей? Как должен человек воздействовать на природу и живой мир, чтобы это не привело к катастрофическим последствиям?

Непросто все это. Богатые страны пытаются заботиться о глобальной экологии Земли. Чтобы их население могло и дальше жить и существовать на этой планете. Отсюда экологические департаменты в правительствах, всякие общественные организации, типа «Green Peace» или Всемирного Общества защиты животных («ВОЗЖ), или Всемирного фонда дикой природы (WWF). Эти некоммерческие организации, делают, по большому счету, доброе дело. При всех возникающих к ним вопросах. Собирают деньги благотворителей, вкладывают их в разные проекты, позволяющие сохранять популяции умирающих видов животных и растений. И деятельность этих организаций широко освещается во всех СМИ по всему миру

Дети Африка. Защита панды.

А с другой стороны, есть умирающие от постоянного недоедания дети в странах третьего мира. Да и не только там. И не только дети. Всего недоедают 852 миллиона человек, 75% которых проживают в сельской местности бедных стран. 11 миллионов детей умирают в возрасте до 5 лет. 530 тысяч женщин погибают в ходе родов или беременности. Ежегодно в мире регистрируется 300 миллионов случаев заболевания малярией. При этом из заболевших, умирает один миллион. 121 миллион детей не ходит в школу.

Все эти ужасающие факты приводятся в докладе продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Есть благотворительные организации, которые помогают этим людям. И их деятельность тоже освещается в СМИ. Только почему-то не так широко, как про «спасателей животных».

Найти баланс

Конечно, большинство всех этих ужасов приходятся на страны третьего мира – в основном, Африки, и некоторые регионах Азии. И что, от этого легче? Ведь продолжение разделения человечества на «бедную и богатую касты» может обернуться необратимыми последствиями. И начало тому мы уже наблюдаем – беженцы, заполоняющие Европу. Что с этим делать – никто толком не знает.

В развивающихся странах тоже не все гладко. Вот, например, Россия. Даже федеральные СМИ постоянно публикуют призывы к гражданам сброситься на помощь умирающим детям, которым необходимо лечение в каких-то западных клиниках. Потому что у нас в стране такую помощь оказать им никто не может.

И на спасение амурского тигра деньги тоже собирают.

И люди «скидываются». Это – прекрасно. Потому что говорит о том, что наши граждане сохранили в себе свойственную российскому народу способность к сопереживанию.

Но при этом люди позволяют себе безответственно относится к природе и окружающих их среде. Помочь ближнему еще более-менее готовы, а как экологические проблемы решать – так на это у нас правительство есть.

Вот никак раздельный сбор мусора освоить не можем. Хотя, чего казалось бы проще – складывать органику и неогранику в разные мусорные контейнеры, чтобы потом ее проще было переработать. Тогда глядишь, и мусороперерабатывающих заводов понастроили бы побыстрей да побольше, и до «мусорных бунтов» дело не доходило. А главное, реже приходилось бы бросать все силы на спасение людей. Ведь понятно, что многие тяжелые болезни детей и взрослых в нашей стране обусловлены плохой экологией.

Надо понимать, что Человенчество и Природа составляют единую экосистему Земли. И эту систему всем вместе нужно беречь.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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