Ликвидировать курдских террористов. Зачем Турция проводит в Сирии операцию «Оливковая ветвь» 300 0 Тренды События и факты

В минувшую субботу Турция объявила о том, что начинает в Сирии военную операцию «Оливковая ветвь». Действия направлены против курдских формирований «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС) в районе Африн, где живет около полутора миллионов сирийских курдов. Как большинство военных действий, это не обошлось без человеческих жертв.

С чего все началось

Первые сообщения появились в пятницу: от курдского агентства ANF поступила информация о том, что семь курдских селений в районе Африн (находятся на расстоянии 65 км от Алеппо) были обстреляны артиллерией Турции. Затем министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, выступая на ТК A Haber, официально сообщил, что в Африне военная операция «де-факто началась». После этого СМИ стали сообщать о том, что Анкара стягивает свои силы в приграничные с Сирией районы.

Комментируя происходящее, в турецком Генштабе заявляют, что главная цель операции «Оливковая ветвь» – защита границ Турецкой республики, а также обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Кроме этого, Анкара планирует нейтрализовать боевиков Рабочей партии Курдистана, а также членов партии ДС, отрядов СНС и «Исламского государства» (запрещенная в России группировка).

Гибнут только террористы?

В понедельник, во второй день операции «Оливковая ветвь», стало известно о том, что самолетами турецких ВВС было поражено 45 целей. Соответствующую информацию предоставил турецкий Генштаб. «31 истребитель нанес удары по 45 целям террористов, в том числе по убежищам, схронам с оружием и огневым позициям. Все самолеты после ударов вернулись на авиабазу», – говорится в заявлении.

Ранее, как сообщал ТК Sky News Arabia, из-за бомбардировок в Африне погибло шесть мирных граждан, а также три бойца СНС. Однако со своей стороны Генштаб Турции настаивает, что погибшие – это террористы. А президент Тайип Эрдоган заявляет, что ВС Турции не оставят в покое «террористов из отрядов СНС», бегущих из района Африн. «Мы видим, как террористы пытаются скрыться. Они будут убегать, а мы будем их преследовать», – говорит он. При этом Эрдоган пообещал закончить операцию в ближайшее время.

Не забыл Эрдоган также обратиться и к США. Он призвал Вашингтон «не провоцировать Турцию», а также «не посягать на границы республики». Президент Турции категорически подчеркнул, что Анкара «не будет это долго терпеть».

Двойственное отношение США

В Вашингтоне признают, что у Турции есть право защищать свою безопасность, однако это должно происходить в рамках закона и соблюдением мер, которые помогут избегать жертв среди мирных граждан – с таким заявлением ранее выступала представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

Однако, комментируя происходящее в эфире радио Sputnik, эксперт Владимир Фитин высказал мнение, что США имеют двойственное отношение к тому, что делает Турция в Сирии. Он напомнил, что за последние несколько лет Штаты оказывали поддержку силам самообороны сирийских курдов. Более того, Вашингтон продолжает опираться на них, даже с учетом официального заявления о том, что США планируют остаться в Сирии на неопределенное будущее. Однако есть еще и непростые отношения с Анкарой.

«В то же время конфликт с Турцией никак не укладывается в стратегию США. Это крупнейший член НАТО, важнейшая армия на южном фланге НАТО. Поэтому США, с одной стороны, нельзя терять обретенных союзников в Сирии в лице курдов, и в то же время нельзя рвать отношения с Турцией. Поэтому США пытаются балансировать на этой «тонкой веревочке», – подчеркивает эксперт.

Что касается самой Турции, то, по словам Фитина, Анкара намекает на то, что категорически не будет соглашаться ни на какие условия в плане сделки в вопросе курдов. По причине того, что турецкий лидер Эрдоган считает, что все курды – это так называемый «филиал Рабочей партии Курдистана». Тем более что РПК признана в Турции террористической организацией, и в течение многих лет Анкара ведет с ней вооруженную борьбу.

Франция созывает Совбез ООН

Реагируя на происходящее в Сирии, Франция обратилась с призывом о срочном заседании Совета Безопасности ООН. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан. «Гута, Идлиб, Африн – Франция просит созвать срочное заседание Совбеза ООН», – говорится в его сообщении. Также отмечается, что он провел соответствующие переговоры со своим коллегой из Турции. Как подчеркивает глава МИД Франции, огонь необходимо прекратить, и обеспечить в Сирии гуманитарный доступ.

В конечном итоге, заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии состоится в понедельник, 22 января. «Совет Безопасности ООН проведет завтра консультации по ситуации в Сирии. Франция намерена указать на необходимость доставки гуманитарной помощи», – сообщил Жан-Ив Ле Дриан.