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«Либо стреляться, либо сдаваться». Почему экс-владелец фабрики «Меньшевик» открыл стрельбу

27 Декабря 2017 495 0 Тренды События и факты
«Либо стреляться, либо сдаваться». Почему экс-владелец фабрики «Меньшевик» открыл стрельбу

На кондитерской фабрике «Меньшевик», которая находится на юго-востоке Москвы, сегодня утром произошло ЧП. Директор предприятия открыл стрельбу, в результате чего, по разным данным, было ранено от одного до трех человек. Также некоторые СМИ сообщили об одном погибшем. Сотрудникам полиции еще предстоит разобрать все детали случившегося. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту стрельбы. На данный момент есть версия о том, что все это произошло на почве конфликта.

Что произошло

В разговоре с ТАСС представитель главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что главной причиной стрельбы на фабрике «Меньшевик» стал конфликт, который возник между экс-собственником предприятия и сегодняшним руководством. Согласно версии следствия, ссора между сторонами конфликта началась со словесной перепалки. Затем бывший владелец достал оружие и произвел выстрел в охранника. Мужчина скончался от ранения. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

«В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании», – говорится в сообщении СК. Также сообщается, что на данный момент уже возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: часть 1 статья 105 («Убийство») и часть 1 статья 222 («Незаконный оборот оружия»).

Заложников не было

В СМИ также попала информация о том, что вооруженный мужчина удерживает в заложниках несколько человек. Однако, как передает РИА Новости, никаких заложников бывший владелец «Меньшевика» не удерживал. «Официально опровергаем информацию о нахождении заложников в здании на Иловайской улице», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

На момент написания материала, о том, сколько раненных находится в здании фабрики, главк пока не сообщал. Вся сопутствующая информация уточняется в ходе развития событий.

Дело о банкротстве

Как сообщает РИА Новости, 18 января в Арбитражном суде Москвы будет рассматриваться заявление, в котором речь идет о банкротстве фабрики «Меньшевик». «Назначить к рассмотрению в судебном заседании обоснованность заявления о признании должника банкротом», – говорится в сообщении. Как уточняет агентство, заявление было подано неким Шамсутдином Раджабовым. Кто он и какую должность занимает на фабрике, не уточняется.

Сообщается также о том, что суд обязал представителей фабрики предоставить к заседанию своего представителя, а также ряд документов: устав, бухгалтерский баланс (декларацию о налогах), где должны быть расшифрованы дебиторская и кредиторская задолженности. Также в обязательном порядке должны быть предоставлены сведения о задолженности и об имуществе, которым владеет должник.

Буду биться до конца!

Бывшего владельца кондитерской фабрики, в здании которой произошла стрельба, зовут Илья Аверьянов. «Business FM» удалось связаться с ним по телефону и выяснить, что толкнуло его на это преступление. По его словам, кондитерскую фабрику, которая занимается производством сладостей для детей, у него «отобрали». Более того, по его словам, разорение происходило специально.

«Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался… У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь», – рассказал радиостанции Аверьянов. По его словам, дело против него устроила некая кавказская банда, которую возглавляют два прокурора: «Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это [неразборчиво] Чехоев, заместитель прокурора Западного округа. Они следят за отъемом недвижимости...» – сказал Аверьянов.

По его словам, рейдеры подделывали документы для суда, а сегодня утром его стали «брать штурмом» с оружием. «У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению...» – продолжил Аверьянов. Свое общение с радиостанцией он закончил словами: «Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться…»

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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