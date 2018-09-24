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«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

24 Сентября 2018 466 0 Интервью и комментарии
«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

США ввели санкции против Китая за военно-техническое сотрудничество с Россией. Ограничения введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против Департамента развития вооружений Центральной военной комиссии КНР и его руководителя Ли Шанфу. За два последних года Китай купил у России истребители Су-35 и комплексы ПВО С-400. Ограничит ли угроза вторичных санкций экспорт российских вооружений? Способны ли подобные меры США свести его на нет и насколько серьезным будет их воздействие?

Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер» Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»


 

Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»: Если оставить за скобками эмоциональные реакции военно-политических комментаторов, то введенные санкции скорее можно считать символическим жестом, намеком, предупреждением, чем актом, способным нанести реальный и существенный ущерб. Об этом говорит и выбор первого объекта для вторичных санкций.

Заметим, санкции не против Китая, а против конкретного ведомства и его руководителя, у которых, к тому же, нет ни счетов, ни имущества в США. Запрет на сделки по оборонной тематике для европейских и американских компаний действовал еще с 1989 года после событий на площади Тяньаньмэнь, и новые санкции ничего нового не добавляют. По сути, Департамент развития оборудования китайской армии ни у кого кроме РФ и не закупает никаких вооружений на внешних рынках. Чем тут санкции могут навредить – ничем. Что они могут остановить – ничего, тем более что двум странам в сделках вовсе ни к чему проводить расчеты через доллары.

Ущерб на текущий момент минимальный. Главная опасность в том, что создан сам прецедент вторичных санкций. И он имеет целью предостеречь других потенциальных покупателей российских вооружений. Во всяком случае, сигнал послан именно им. В перспективе такое предупреждение может снизить объемы российского военного экспорта.

Тем не менее, я не думаю, что основные партнеры РФ по военно-техническому сотрудничеству откажутся от дальнейших закупок. Круг их давно сформировался. Большинство из них и без того находятся с США в натянутых отношениях, и попросту проигнорируют этот сигнал. Расчеты за поставляемые вооружения можно проводить в национальных валютах, минуя доллар. К тому же, зачастую РФ проставляет оружие в кредит или по разным зачетным схемам.

И, главное, эти санкции довольно просто обходятся. Они ведь вводятся не против стран, а только против конкретных юридических и физических лиц. Достаточно перевести операции во ВТС с РФ на компанию или ведомство, которые не будут вести операций с США и другими странами, кроме РФ, и у которых нет имущества в США и счетов в американской валюте. Воздействовать на них санкциями будет очень сложно.

 

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем: Санкции не смогут прекратить российский военный экспорт, а лишь сократят его. Для США торговля оружием не только бизнес, но и способ контроля над другими странами. Поэтому страны, где влияние США очень велико, откажутся от нашего оружия. Но именно поэтому страны, стремящиеся сохранить какую-либо самостоятельность, не откажутся от альтернативных поставок вооружений. А сегодня единственная альтернатива США на рынке вооружений – это Россия.

Нет ничего удивительного, что удар США пришелся по Китаю. Во-первых, это урок другим. Во-вторых, если удастся захватить оружейные рынки Китая, то удастся поставить эту страну под контроль, а это сегодня важнейшая задача для США. И наконец, в-третьих, удастся воспрепятствовать реальной модернизации армии Китая, что для Америки, если учесть экономическую мощь Китая, очень опасно.

 

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: Такие санкции можно назвать прямым нарушением принципов свободной торговли на международном рынке вооружений, мы живем в удивительное время, когда принципы свободной торговли, провозглашенные в начале 90-х годов, отменяются и страны отгораживаются друг от друга пошлинами. Долго это продолжаться не может, так как в результате санкций и пошлин обе стороны несут финансовые потери, правда, одна из сторон, США, имеет более высокие шансы дождаться «банкротства» противника, потому что обладает большими финансовыми резервами и самой большой военной мощью на планете. Китай первым попал под санкции, связанные с вооружениями, потому что он находится в фокусе внимания США последние несколько месяцев на фоне введения пошлин на широкую линейку китайских товаров. Полагаю, что лидерство России на рынке вооружений должно сыграть свою роль в восприятии таких санкций со стороны США и союзников России, и в результате закупки вооружений не будут сокращены: эти самые вооружения помогают странам-покупателям российского оружия создавать хотя бы видимость паритета с военными силами США. Если этих закупок не будет, не преувеличением будет сказать, что под угрозой окажется независимость многих регионов, в чем не заинтересованы ни Россия, ни страны-импортеры российского оружия, признанного одним из самых лучших в мире, если говорить о ракетных комплексах и самолетах-истребителях. Рынок оружия рискует гораздо больше уйти в тень, небольшие государства вынуждены будут закупать у России через посредников, а более крупные – ставить более остро вопрос о сотрудничестве либо с Россией, либо с США, без промежуточных вариантов. Это приведет к эскалации конфликтов, к обострению международной повестки, и, будем надеяться, в результате к более скорой отмене санкций.

 

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: По итогам прошлого года Россия заняло 2-е место в мире по экспорту вооружений после США. Я полагаю, что в ближайшие несколько лет наша страна сохранит высокие объемы поставок по старым контрактам, но в будущем вторичные санкции США способны оказать реальное негативное влияние. Совет Федерации уже назвал введение американских санкций против третьих стран «оружием недобросовестной конкуренции». Разумеется, я полностью согласен с таким определением.

По моему мнению, Китай стал первым, против кого США ввели санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) по ряду важных причин. Во-первых, он является крупнейшим покупателем оружия и имеет большой политический вес в мире. Соответственно, все остальные страны получили ясный сигнал от Соединенных Штатов. Во-вторых, США очень негативно относятся именно к приобретению российского зенитного ракетного комплекса С-400, так как он способен перехватывать американские ракеты и самолеты. Я полагаю, что покупка других образцов российской военной техники могла и не вызвать столь жесткую реакцию. Кроме этого, можно отметить наличие общего противостояния между КНР и США из-за внешнеторговых разногласий и введения взаимных таможенных пошлин, которое сейчас даже называют «торговой войной». Очередные санкции хорошо вписываются в нынешние американо-китайские отношения. Я полагаю, что страны, у которых есть разногласия с США, такие как Турция, не откажутся от российского оружия. Позицию американских союзников предсказать достаточно сложно, но я допускаю, что они могут и передумать покупать продукцию нашего ВПК.

Естественно, при большом желании любые санкции можно обойти с помощью посредников. Однако подобные схемы неизбежно увеличат стоимость военной продукции и несут в себе политические риски.

 

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Сама идея ограничения торговли и взаимоотношений между третьими странами со стороны США выглядит нормально, но неприемлема по всем нормам международного права. Подобные действия привели к краху другую демократическую сверхдержаву еще в античности – Афины, которые были разгромлены своими бывшими союзниками после постоянного вмешательства в их дела. Что касается угрозы вторичных санкций, то в военной сфере государства руководствуются другими принципами, где экономика остается важной, но основной причиной решений. Реальная независимость и устойчивость стран зависит от их вооруженных сил и запреты на основополагающие потребности в защите собственных границ только вредят международным отношениям между США и миром. А поскольку Вашингтон уже ввел санкции против Китая и в вопросе обоснования новых он поднаторел (если нет реальных причин, их легко придумают), то Пекину не имеет смысла уступать в этом вопросе. Он может разменять уступки против санкций, но такая игра в одни ворота неизбежно вытолкнет Китай из разряда самостоятельных игроков на политической арене, чего там допустить не могут. Можно заметить, что усиление Китая очень беспокоит США, а его «обуздание» приведет к реакции и других вассалов, поднимающих голос о каких-то своих потребностях. К сожалению, для Вашингтона, режим санкций повышает не только стоимость продукции (комиссии за риски растут), но и привлекательность торговли, а глобальность экономики приводит к тупику существующих отношений. Торговые маршруты, как и сотрудничество, будут изменяться, но сокращение в нестабильном мире будет равноценно поражению и потере куда больших средств уже в процессе движения за странами-лидерами.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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