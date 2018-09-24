«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

США ввели санкции против Китая за военно-техническое сотрудничество с Россией. Ограничения введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против Департамента развития вооружений Центральной военной комиссии КНР и его руководителя Ли Шанфу. За два последних года Китай купил у России истребители Су-35 и комплексы ПВО С-400. Ограничит ли угроза вторичных санкций экспорт российских вооружений? Способны ли подобные меры США свести его на нет и насколько серьезным будет их воздействие?





Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»: Если оставить за скобками эмоциональные реакции военно-политических комментаторов, то введенные санкции скорее можно считать символическим жестом, намеком, предупреждением, чем актом, способным нанести реальный и существенный ущерб. Об этом говорит и выбор первого объекта для вторичных санкций.

Заметим, санкции не против Китая, а против конкретного ведомства и его руководителя, у которых, к тому же, нет ни счетов, ни имущества в США. Запрет на сделки по оборонной тематике для европейских и американских компаний действовал еще с 1989 года после событий на площади Тяньаньмэнь, и новые санкции ничего нового не добавляют. По сути, Департамент развития оборудования китайской армии ни у кого кроме РФ и не закупает никаких вооружений на внешних рынках. Чем тут санкции могут навредить – ничем. Что они могут остановить – ничего, тем более что двум странам в сделках вовсе ни к чему проводить расчеты через доллары.

Ущерб на текущий момент минимальный. Главная опасность в том, что создан сам прецедент вторичных санкций. И он имеет целью предостеречь других потенциальных покупателей российских вооружений. Во всяком случае, сигнал послан именно им. В перспективе такое предупреждение может снизить объемы российского военного экспорта.

Тем не менее, я не думаю, что основные партнеры РФ по военно-техническому сотрудничеству откажутся от дальнейших закупок. Круг их давно сформировался. Большинство из них и без того находятся с США в натянутых отношениях, и попросту проигнорируют этот сигнал. Расчеты за поставляемые вооружения можно проводить в национальных валютах, минуя доллар. К тому же, зачастую РФ проставляет оружие в кредит или по разным зачетным схемам.

И, главное, эти санкции довольно просто обходятся. Они ведь вводятся не против стран, а только против конкретных юридических и физических лиц. Достаточно перевести операции во ВТС с РФ на компанию или ведомство, которые не будут вести операций с США и другими странами, кроме РФ, и у которых нет имущества в США и счетов в американской валюте. Воздействовать на них санкциями будет очень сложно.

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем: Санкции не смогут прекратить российский военный экспорт, а лишь сократят его. Для США торговля оружием не только бизнес, но и способ контроля над другими странами. Поэтому страны, где влияние США очень велико, откажутся от нашего оружия. Но именно поэтому страны, стремящиеся сохранить какую-либо самостоятельность, не откажутся от альтернативных поставок вооружений. А сегодня единственная альтернатива США на рынке вооружений – это Россия.

Нет ничего удивительного, что удар США пришелся по Китаю. Во-первых, это урок другим. Во-вторых, если удастся захватить оружейные рынки Китая, то удастся поставить эту страну под контроль, а это сегодня важнейшая задача для США. И наконец, в-третьих, удастся воспрепятствовать реальной модернизации армии Китая, что для Америки, если учесть экономическую мощь Китая, очень опасно.

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: Такие санкции можно назвать прямым нарушением принципов свободной торговли на международном рынке вооружений, мы живем в удивительное время, когда принципы свободной торговли, провозглашенные в начале 90-х годов, отменяются и страны отгораживаются друг от друга пошлинами. Долго это продолжаться не может, так как в результате санкций и пошлин обе стороны несут финансовые потери, правда, одна из сторон, США, имеет более высокие шансы дождаться «банкротства» противника, потому что обладает большими финансовыми резервами и самой большой военной мощью на планете. Китай первым попал под санкции, связанные с вооружениями, потому что он находится в фокусе внимания США последние несколько месяцев на фоне введения пошлин на широкую линейку китайских товаров. Полагаю, что лидерство России на рынке вооружений должно сыграть свою роль в восприятии таких санкций со стороны США и союзников России, и в результате закупки вооружений не будут сокращены: эти самые вооружения помогают странам-покупателям российского оружия создавать хотя бы видимость паритета с военными силами США. Если этих закупок не будет, не преувеличением будет сказать, что под угрозой окажется независимость многих регионов, в чем не заинтересованы ни Россия, ни страны-импортеры российского оружия, признанного одним из самых лучших в мире, если говорить о ракетных комплексах и самолетах-истребителях. Рынок оружия рискует гораздо больше уйти в тень, небольшие государства вынуждены будут закупать у России через посредников, а более крупные – ставить более остро вопрос о сотрудничестве либо с Россией, либо с США, без промежуточных вариантов. Это приведет к эскалации конфликтов, к обострению международной повестки, и, будем надеяться, в результате к более скорой отмене санкций.

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: По итогам прошлого года Россия заняло 2-е место в мире по экспорту вооружений после США. Я полагаю, что в ближайшие несколько лет наша страна сохранит высокие объемы поставок по старым контрактам, но в будущем вторичные санкции США способны оказать реальное негативное влияние. Совет Федерации уже назвал введение американских санкций против третьих стран «оружием недобросовестной конкуренции». Разумеется, я полностью согласен с таким определением.

По моему мнению, Китай стал первым, против кого США ввели санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) по ряду важных причин. Во-первых, он является крупнейшим покупателем оружия и имеет большой политический вес в мире. Соответственно, все остальные страны получили ясный сигнал от Соединенных Штатов. Во-вторых, США очень негативно относятся именно к приобретению российского зенитного ракетного комплекса С-400, так как он способен перехватывать американские ракеты и самолеты. Я полагаю, что покупка других образцов российской военной техники могла и не вызвать столь жесткую реакцию. Кроме этого, можно отметить наличие общего противостояния между КНР и США из-за внешнеторговых разногласий и введения взаимных таможенных пошлин, которое сейчас даже называют «торговой войной». Очередные санкции хорошо вписываются в нынешние американо-китайские отношения. Я полагаю, что страны, у которых есть разногласия с США, такие как Турция, не откажутся от российского оружия. Позицию американских союзников предсказать достаточно сложно, но я допускаю, что они могут и передумать покупать продукцию нашего ВПК.

Естественно, при большом желании любые санкции можно обойти с помощью посредников. Однако подобные схемы неизбежно увеличат стоимость военной продукции и несут в себе политические риски.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Сама идея ограничения торговли и взаимоотношений между третьими странами со стороны США выглядит нормально, но неприемлема по всем нормам международного права. Подобные действия привели к краху другую демократическую сверхдержаву еще в античности – Афины, которые были разгромлены своими бывшими союзниками после постоянного вмешательства в их дела. Что касается угрозы вторичных санкций, то в военной сфере государства руководствуются другими принципами, где экономика остается важной, но основной причиной решений. Реальная независимость и устойчивость стран зависит от их вооруженных сил и запреты на основополагающие потребности в защите собственных границ только вредят международным отношениям между США и миром. А поскольку Вашингтон уже ввел санкции против Китая и в вопросе обоснования новых он поднаторел (если нет реальных причин, их легко придумают), то Пекину не имеет смысла уступать в этом вопросе. Он может разменять уступки против санкций, но такая игра в одни ворота неизбежно вытолкнет Китай из разряда самостоятельных игроков на политической арене, чего там допустить не могут. Можно заметить, что усиление Китая очень беспокоит США, а его «обуздание» приведет к реакции и других вассалов, поднимающих голос о каких-то своих потребностях. К сожалению, для Вашингтона, режим санкций повышает не только стоимость продукции (комиссии за риски растут), но и привлекательность торговли, а глобальность экономики приводит к тупику существующих отношений. Торговые маршруты, как и сотрудничество, будут изменяться, но сокращение в нестабильном мире будет равноценно поражению и потере куда больших средств уже в процессе движения за странами-лидерами.