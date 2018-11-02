Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы

В среднем на 10% могут подорожать лекарства в следующем году, пишут «Известия». Повышение цен на импортные медикаменты обусловлено ростом курсов доллара и евро. Отечественные производители также намерены увеличить цены из-за использования в производстве зарубежных компонентов. Подорожание может не коснуться жизненно необходимых и важных препаратов (порядка 700 наименований). По мнению экспертов, государство в ближайшее время не позволит изменить цены на такие лекарства.

Дональд Трамп заявил, что США полностью погасят свой госдолг к концу его второго президентского срока, сообщает РИА Новости. Между тем, за 2018 финансовый год госдолг США вырос более чем на 1,2 трлн долларов и достиг рекордной отметки в 21,5 трлн. При этом дефицит бюджета США за этот же год вырос на 17% и достиг отметки в 779 млрд долларов.

Корпорация Apple получила по итогам четвертого финансового квартала, завершившегося в США в конце сентября, выручку в размере 62,9 млрд долларов. Это примерно на 20% выше, чем за аналогичный период 2017 года и является рекордным для прошедшего квартала за все время существования Apple. Рекорд также поставила прибыль за четвертый квартал, она составила около 14,1 млрд долларов, что на 32% больше, чем год назад, сообщает ТАСС. За указанный период компании удалось продать около 46,9 млн смартфонов iPhone, средняя цена которых составила 793 доллара.

«Аэрофлот» за 9 месяцев 2018 года снизил чистую прибыль на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло в связи с существенным ростом стоимости авиационного топлива (на 46,9%), ростом расходов на аэронавигацию, аэропортовые сборы и наземное обслуживание, передает «Интерфакс».

Совокупные потери на рынках акций США, Азии и Европы вследствие масштабных распродаж превысили в октябре пять триллионов евро. Это крупнейший обвал со времен краха банка Lehman Brothers в 2008 году. Американский индекс S&P 500 завершил октябрь падением на 8% – худший результат за последние десять лет, Nasdaq снизился на 9,2%, также установив антирекорд с ноября 2008 года. Крупные банки предупреждают: рынок вступил в фазу высокой волатильности, мировая экономика может покатиться в пропасть уже в 2020 году, пишет РИА Новости.