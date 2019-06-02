Легенда стала экспонатом. Куда самолет Ту-134 совершил свой последний полет?

Эта «рабочая лошадка» верой и правдой прослужила России почти 40 лет, а в конце мая Ту-134 с 72 пассажирами на борту сделал свой последний рейс по маршруту Мирный – Новосибирск.

На этом полете закончилась жизнь легенды советской пассажирской авиации и началась история.

Посмотрите, как это происходило:

Ту-134 – ближнемагистральный пассажирский самолет. Он был разработан в ОКБ А.Н. Туполева. Его серийный выпуск начался в 1964 году. Одновременно с этим шла доводка и совершенствование машины, разрабатывались ее различные модификации. Регулярная эксплуатация самолета началась в 1967 году. Всего до 1984 года было выпущено 852 таких машин.

В историю нашей гражданской авиации Ту-134 вошел как самый массовый самолет. Он первым прошел сертификацию по английским нормам летной годности. Андрей Гулов, генеральный директор авиаперевозчика «Алроса», которому и принадлежал «последний из могикан», отметил, что «те заделы, которые были заложены конструкторами, оправдали надежность Ту-134. Не было ни одного серьезного происшествия, связанного с технической эксплуатацией".

Теперь самолет передан в музей истории авиации, созданный в Новосибирском аэропорту «Толмачево», где и приземлился в своем последнем рейсе Ту-134. Будем надеяться, что новые пассажирские лайнеры, создаваемые в России, продолжат славные традиции советского времени.