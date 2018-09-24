ЛДПР побеждает партию власти, экспорт пшеницы России угрожает США и другие новости

Кандидаты от ЛДПР победили на выборах губернаторов двух российских регионов. Во Владимирской области Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, тогда как действующий губернатор, представитель «Единой России» Светлана Орлова, получила только 37,46%. Еще более убедительную победу одержал в Хабаровском крае Сергей Фургал, обошедший действующего губернатора Вячеслава Шпорта и получивший почти 70% голосов.

Таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов, будут введены сегодня. Дональд Трамп намерен ввести дополнительные пошлины в размере 267 млрд, если Пекин примет ответные меры. Вводимые в понедельник пошлины с 1 января следующего года вырастут до 25%.

Рекордные объемы урожая и экспорта российской пшеницы угрожают благосостоянию фермеров США, сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, за минувший год Россия экспортировала более 40 млн тонн пшеницы, то тесть примерно в два раза больше, чем годом ранее. Это крупнейший показатель в мире за последнюю четверть века.

В 2018 году «Газпром» резко ухудшил позиции в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. С первой строчки рейтинга он опустился сразу на 17-ю. Одновременно с этим «Лукойл» поднялся с шестого места на второе, уступая лишь американской ExxonMobil, которая вернула себе первую позицию. Из российских компаний в топ-50 списка также попала «Транснефть», которая, однако, опустилась с 14-й на 30-ю строчку. «Сургутнефтегаз» напротив, резко улучшил свои позиции, перескочив с 165-го на 35-ю строчку. Сразу вслед за ним идет «Роснефть», которая годом ранее была на 22-м месте.

Экономические санкции США в отношении России, вынуждают российских предпринимателей возвращать свои активы обратно в страну, утверждает агентство Bloomberg. По его данным, большинство крупнейших российских негосударственных экспортеров перевели свои средства со счетов в США и Европе в банки РФ. Агентство пишет, что, например, алмазодобывающая компания «Алроса» уже продает драгоценные камни азиатским клиентам за рубли, а, по крайней мере, одна крупная металлургическая компания РФ ведет большую часть своих расчетов в евро и пытается использовать юань.