Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ФЕВ, 13:16 МСК
USD (ЦБ)    66,2470
EUR (ЦБ)    75,2492

18 ФЕВ, 13:16 МСК
USD (ЦБ)    66,2470
EUR (ЦБ)    75,2492

Курс рубля будет стабильным, власти не будут изымать сверхдоходы крупного бизнеса и другие новости понедельника

18 Февраля 2019 579 0 События и факты
Курс рубля будет стабильным, власти не будут изымать сверхдоходы крупного бизнеса и другие новости понедельника

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что курс рубля будет сохранять устойчивость при цене на нефть не ниже 40 долларов за баррель. Он добавил, что незначительные колебания курса возможны, но в долгосрочной перспективе национальная валюта будет укрепляться, передает ТАСС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что новые антироссийские санкции, которые готовят американские законодатели, будут абсолютно бессмысленными. Речь идет об ограничении транзакций с суверенными российскими облигациями, ограничении на участии западных компаний в зарубежных российских СПГ-проектах. Поводом для подобных действий явился инцидент в Керченском проливе и арест украинских моряков, сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев заявил, что государство не намерено изымать сверхдоходы у крупного бизнеса. «Интерфакс» напоминает, что с такой идеей летом прошлого года выступил помощник президента Андрей Белоусов. Он предлагал ежегодно изымать примерно 500 млрд руб. из прибыли 14 компаний, работающих в сфере горнодобывающей, нефтехимической, металлургической промышленности. Эти средства предполагалось направлять на реализацию национальных проектов. Глава правительства подчеркнул, что участие бизнеса в реализации национальных проектов возможно и будет приветствоваться. Для этого государство должно создать соответствующие условия, и они создаются. Медведев добавил, что уже сегодня на рассмотрении находятся проекты на общую сумму в 12 трлн руб.

Российский военный космос будет базироваться исключительно на территории страны, передает «Интерфакс». Последний запуск спутников военного назначения с космодрома Байконур (Казахстан) будет выполнен в этом году. После этого все подобные пуски будут проводиться с космодрома Плесецк.

«Superjet 100» покидает Европу. От эксплуатации этих самолетов отказалась ирландская авиакомпания CityJet, пишут «Ведомости. Ранее также поступила бельгийская Brussels Airlines, ссылаясь на проблемы с эксплуатацией этих машин.

США, несмотря на заявлениях о своем мировом лидерстве, уступают свои позиции Китаю и России, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В публикации отмечается, что отношения между США и Европой переживают самый глубокий кризис за всю историю. Европейцев раздражает то, что утратив лидерство, Америка продолжает раздавать указания своим союзникам.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Узнай, страна

Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Вологодских производителей

В Тамбове разрабатывают проект по созданию классов начальной школы в многоэтажках

В Тамбове разрабатывают проект по созданию классов начальной школы в многоэтажках

ТОП-10 достижений недели: о чем договорились и что сделали инвесторы в российских регионах?

ТОП-10 достижений недели: о чем договорились и что сделали инвесторы в российских регионах?

В Тульской области инвесторы вложат 7 млрд рублей в развитие АПК

В Тульской области инвесторы вложат 7 млрд рублей в развитие АПК

Новости СМИ

Новости дня

13:11 Украинский министр призывает ужесточить санкции против России Украинский министр призывает ужесточить санкции против России
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:25 Взрывы в Донецке оказались атакой украинских беспилотников Взрывы в Донецке оказались атакой украинских беспилотников
11:46 Ученые назвали продукт, который резко увеличивает риск развития рака Ученые назвали продукт, который резко увеличивает риск развития рака
11:16 В Донецке прогремело три взрыва В Донецке прогремело три взрыва
10:44 За прошедшие сутки силовики 33 раза за сутки нарушили перемирие За прошедшие сутки силовики 33 раза за сутки нарушили перемирие
09:57 У Байконура и Восточного будут новые начальники У Байконура и Восточного будут новые начальники
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
09:28 Зидан может стать главным тренером «Челси» Зидан может стать главным тренером «Челси»

Узнай, страна!

09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
08:43 В Тамбове разрабатывают проект по созданию классов начальной школы в многоэтажках В Тамбове разрабатывают проект по созданию классов начальной школы в многоэтажках
16 ФЕВ, 09:32 ТОП-10 достижений недели: о чем договорились и что сделали инвесторы в российских регионах? ТОП-10 достижений недели: о чем договорились и что сделали инвесторы в российских регионах?
15 ФЕВ, 22:11 В Тульской области инвесторы вложат 7 млрд рублей в развитие АПК В Тульской области инвесторы вложат 7 млрд рублей в развитие АПК
15 ФЕВ, 20:39 В Иркутской области модернизировали производство металлизованных окатышей из магнетитовой руды В Иркутской области модернизировали производство металлизованных окатышей из магнетитовой руды
14 ФЕВ, 16:18 Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
13 ФЕВ, 08:23 Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter