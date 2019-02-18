Курс рубля будет стабильным, власти не будут изымать сверхдоходы крупного бизнеса и другие новости понедельника

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что курс рубля будет сохранять устойчивость при цене на нефть не ниже 40 долларов за баррель. Он добавил, что незначительные колебания курса возможны, но в долгосрочной перспективе национальная валюта будет укрепляться, передает ТАСС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что новые антироссийские санкции, которые готовят американские законодатели, будут абсолютно бессмысленными. Речь идет об ограничении транзакций с суверенными российскими облигациями, ограничении на участии западных компаний в зарубежных российских СПГ-проектах. Поводом для подобных действий явился инцидент в Керченском проливе и арест украинских моряков, сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев заявил, что государство не намерено изымать сверхдоходы у крупного бизнеса. «Интерфакс» напоминает, что с такой идеей летом прошлого года выступил помощник президента Андрей Белоусов. Он предлагал ежегодно изымать примерно 500 млрд руб. из прибыли 14 компаний, работающих в сфере горнодобывающей, нефтехимической, металлургической промышленности. Эти средства предполагалось направлять на реализацию национальных проектов. Глава правительства подчеркнул, что участие бизнеса в реализации национальных проектов возможно и будет приветствоваться. Для этого государство должно создать соответствующие условия, и они создаются. Медведев добавил, что уже сегодня на рассмотрении находятся проекты на общую сумму в 12 трлн руб.

Российский военный космос будет базироваться исключительно на территории страны, передает «Интерфакс». Последний запуск спутников военного назначения с космодрома Байконур (Казахстан) будет выполнен в этом году. После этого все подобные пуски будут проводиться с космодрома Плесецк.

«Superjet 100» покидает Европу. От эксплуатации этих самолетов отказалась ирландская авиакомпания CityJet, пишут «Ведомости. Ранее также поступила бельгийская Brussels Airlines, ссылаясь на проблемы с эксплуатацией этих машин.

США, несмотря на заявлениях о своем мировом лидерстве, уступают свои позиции Китаю и России, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В публикации отмечается, что отношения между США и Европой переживают самый глубокий кризис за всю историю. Европейцев раздражает то, что утратив лидерство, Америка продолжает раздавать указания своим союзникам.