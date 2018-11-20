Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника

Концепт первого российского высокоскоростного поезда представят сегодня на выставке «Транспорт России», сообщает ТАСС. Поезд, состоящий из 12 вагонов, будет курсировать со скоростью 360 км/час. Он предназначен для эксплуатации на высокоскоростной магистрали Москва – Казань, строительство которой начнется в следующем году. ОАО «РЖД» выберет производителя поезда по итогам открытого конкурса.

В начале следующего года доллар может стоить 63 или даже 62 руб., считают эксперты. Это связано с тем, что сейчас курс доллара начал падать ко всем основным мировым валютам. В американском руководстве нет единого мнения по этому поводу. Так, глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что поддерживает ослабление национальной валюты. А вот Дональд Трамп относится к этому резко отрицательно. Аналитики утверждают, что происходящее сегодня – только начало, а настоящий обвал доллара еще впереди, передает РИА Новости.

Завершена укладка морского участка газопровода «Турецкий поток», сообщает ТАСС. Проект предполагает строительство двух «ниток», каждая из которых будет иметь мощность 15,75 млрд кубометров в год. По ним газ будет поставляться в Турцию и страны южной и юго-восточной Европы. О важности этого проекта для России и Турции говорит хотя бы тот факт, что в церемонии окончания этого этапа строительства приняли участие Владимир Путин Реджеп Эрдоган, которого Путин назвал «дорогим другом». А ведь еще недавно санкции против Турции вводили.

Минтруд сообщил об увеличении пособия по безработице, которое произойдет впервые с 2009 года. С 1 января 2019 года минимальная выплата вырастет до 1,5 тыс. руб., а максимальная – до 8 тыс. В отдельную категорию выделены граждане предпенсионного возраста. Для них минимальное пособие составит 1,5 тыс. руб., а максимальное – 11280 рублей, что соответствует действующей на сегодня величине прожиточного минимума. Все эти выплаты распространятся на официально зарегистрированных безработных, число которых по данным Минтруда составляет 0,8% от численности экономически активного населения, передает РИА Новости.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его организация совместно с НАСА сформируют архитектуру окололунной станции, сообщает «Интерфакс». Интересно, что ранее (в сентябре) господин Рогозин говорил о невозможности участия России в американском лунном проекте «Lunar Orbital Platform – Gateway». Посмотрим, что он скажет еще через пару месяцев.