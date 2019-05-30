Купи и сохрани. Государство передаст под отели и рестораны памятники, которые само не может спасти?

Министр культуры России Владимир Мединский заявил на экспертном совещании ОНФ, что необходимо «бесхозные» памятники культуры приватизировать и «вовлечь в хозяйственный оборот». Министр ссылается на европейский опыт и считает, что на таких объектах можно делать рестораны, частные жилые дома или гостиницы. При этом все охранные обязательства должны выполняться, а памятники - не разрушаться и не перестраиваться. Какие условия готово создать государство, чтобы для инвесторов вложения в реставрацию памятников не оборачивались только с головной болью и огромными затратами?

«Изюминки страны»

Мединский отметил, что Минкультуры создало единый реестр и увидело, что подавляющая часть памятников, которая находится в той или иной форме государственной и муниципальной собственности, либо заброшена, либо эксплуатируется неправильно. Только малая часть объектов, имеющих статус памятника, может похвастаться тем, что там находится музей, театр, библиотека или орган власти, который должным образом следит за этим наследием.

Министр культуры России считает, что сценарий с приватизацией «бесхозных» памятников, их вовлечением «в реальную жизнь, в хозяйственный оборот» - единственное спасение для разрушающихся исторических и культурных объектов. «Там, где государственных денег не хватает, да и не надо их там тратить, значит, надо вовлекать частников», — отметил Владимир Мединский.

Он подчеркивает, что заброшенные сегодня памятники, отреставрированные по современным требованиям и «превращенные » в гостиницы, рестораны, частные жилые дома, могут стать «изюминкой страны». Он напомнил, что в Европе многие средневековые замки находятся в частной собственности и при этом полностью или частично открыты для посещения туристов. А в России такими уникальными объектами могут стать, например, возрожденные русские усадьбы.

Как привлечь инвестора

По словам Мединского, для привлечения инвесторов в реализацию таких проектов нужно пересмотреть законодательные требования к сохранению, содержанию, а также использованию объектов культурного наследия.

На сегодняшний день, поясняет министр, эти нормы настолько «сложные и запутанные», что если инвестор будет «следовать каждой букве» предъявляемых требований, то ничего не получит от своих вложений кроме головной боли и чудовищных затрат.

Для того чтобы предприниматели стремились вкладываться в проекты реставрации памятников, по словам министра культуры, необходимо пересмотреть законодательные требования к сохранению, содержанию и использованию объектов культурного наследия.

Он напомнил, что вот уже несколько лет Минкульт России пытается изменить законодательство, чтобы памятники восстанавливались не только за счет государства, но и при поддержке предпринимателей.

Однако, меняя законодательство, очень важно предусмотреть такие условия, «чтобы памятники не разрушались и не перестраивались», считает министр культуры. Он подчеркнул, что все так называемые «охранные обязательства» должны будут выполняться теми, кто приватизирует памятники.

Законодательные прецеденты

Как напоминают «Известия», прошлой осенью министерство культуры внесло на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, суть которого состояла в изменениях в федеральных законах о концессионных соглашениях и о государственно-частном партнерстве. По замыслу, благодаря такой инициативе к проектам по реставрации объектов культурного наследия можно будет привлекать частных инвесторов.

Разработать соответствующий документ, как признала в свое время замглавы Минкультуры Алла Манилова, сотрудников ведомства «сподвигла необходимость спасения дворцово-паркового ансамбля «Ропша».

19 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий передать компании «Роснефть» для реставрации дворцово-парковый ансамбль «Ропша» под Петербургом. Дворцово-парковый ансамбль заброшен уже несколько лет. На его восстановление понадобится более 5 млрд руб.