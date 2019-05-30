Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 МАЙ, 20:26 МСК
USD (ЦБ)    65,0583
EUR (ЦБ)    72,4229

30 МАЙ, 20:26 МСК
USD (ЦБ)    65,0583
EUR (ЦБ)    72,4229
﻿

Купи и сохрани. Государство передаст под отели и рестораны памятники, которые само не может спасти?

30 Мая 2019 97 0 Культура
Купи и сохрани. Государство передаст под отели и рестораны памятники, которые само не может спасти?

Министр культуры России Владимир Мединский заявил на экспертном совещании ОНФ, что необходимо «бесхозные» памятники культуры приватизировать и «вовлечь в хозяйственный оборот». Министр ссылается на европейский опыт и считает, что на таких объектах можно делать рестораны, частные жилые дома или гостиницы. При этом все охранные обязательства должны выполняться, а памятники - не разрушаться и не перестраиваться. Какие условия готово создать государство, чтобы для инвесторов вложения в реставрацию памятников не оборачивались только с головной болью и огромными затратами?

«Изюминки страны»

Мединский отметил, что Минкультуры создало единый реестр и увидело, что подавляющая часть памятников, которая  находится в той или иной форме государственной и муниципальной собственности, либо заброшена, либо эксплуатируется неправильно.  Только малая часть объектов, имеющих статус памятника,  может похвастаться тем, что там находится музей, театр, библиотека или орган власти, который должным образом следит за этим наследием.

Министр культуры России считает, что сценарий с приватизацией «бесхозных» памятников, их вовлечением «в реальную жизнь, в хозяйственный оборот» -  единственное спасение для разрушающихся исторических  и культурных объектов. «Там, где государственных денег не хватает, да и не надо их там тратить, значит, надо вовлекать частников», — отметил Владимир Мединский.

Он подчеркивает, что заброшенные сегодня памятники, отреставрированные по современным требованиям и  «превращенные » в гостиницы, рестораны, частные жилые дома, могут стать «изюминкой страны».  Он напомнил, что в Европе многие средневековые замки находятся в частной собственности и при этом полностью или частично открыты для  посещения  туристов. А в России такими уникальными объектами  могут стать, например, возрожденные русские усадьбы.

Как привлечь инвестора

По словам Мединского, для привлечения инвесторов в реализацию таких проектов нужно пересмотреть законодательные требования к сохранению, содержанию, а также использованию объектов культурного наследия.

На сегодняшний день, поясняет министр, эти нормы настолько «сложные и запутанные», что если инвестор будет «следовать каждой букве» предъявляемых требований, то ничего не получит от своих вложений кроме головной боли и чудовищных затрат.

Для того чтобы предприниматели стремились вкладываться в проекты реставрации памятников, по словам министра культуры, необходимо пересмотреть законодательные требования к сохранению, содержанию и использованию объектов культурного наследия.

Он напомнил, что вот уже несколько лет Минкульт России пытается изменить законодательство, чтобы  памятники восстанавливались не только за счет государства, но и при поддержке предпринимателей.

Однако, меняя законодательство, очень важно предусмотреть такие условия, «чтобы памятники не разрушались и не перестраивались», считает министр культуры. Он подчеркнул, что все так называемые «охранные обязательства» должны будут выполняться теми, кто приватизирует памятники.

Законодательные прецеденты

Как напоминают «Известия», прошлой осенью министерство культуры внесло на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, суть которого состояла в изменениях в федеральных законах о концессионных соглашениях и о государственно-частном партнерстве. По замыслу, благодаря такой инициативе к проектам по реставрации объектов культурного наследия можно будет привлекать частных инвесторов.

Разработать соответствующий документ, как признала в свое время замглавы Минкультуры Алла Манилова, сотрудников ведомства «сподвигла необходимость спасения дворцово-паркового ансамбля «Ропша».

19 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий передать компании «Роснефть» для реставрации дворцово-парковый ансамбль «Ропша» под Петербургом. Дворцово-парковый ансамбль заброшен уже несколько лет. На его восстановление понадобится более 5 млрд руб.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

На пенсию по-старому. Россияне смогут получать выплаты по «дореформенному» пенсионному возрасту?

На пенсию по-старому. Россияне смогут получать выплаты по «дореформенному» пенсионному возрасту?
Общество

В национальном этапе Prix D’excellence победили девелоперские проекты из разных регионов России

В национальном этапе Prix D’excellence победили девелоперские проекты из разных регионов России
Интервью и комментарии

Нагоняй от прокурора. Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах с безопасностью в российской авиаотрасли

Нагоняй от прокурора. Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах с безопасностью в российской авиаотрасли
События и факты

Россия и Китай против «экономического терроризма» США, два миллиарда долларов в Россию на искусственный интеллект и другие новости

Россия и Китай против «экономического терроризма» США, два миллиарда долларов в Россию на искусственный интеллект и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов

В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов

В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений

В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений

В Тамбовской области сдали еще один долгострой

В Тамбовской области сдали еще один долгострой

В Пензенской области ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод

В Пензенской области ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод

Новости дня

19:57 ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
19:54 «Магнит» начал тестировать доставку продуктов на дом «Магнит» начал тестировать доставку продуктов на дом
19:45 Квалифицированным иммигрантам быстро дадут российское гражданство Квалифицированным иммигрантам быстро дадут российское гражданство
19:02 Таинственное кораблекрушение 19-го века случайно обнаруженно в Мексиканском заливе Таинственное кораблекрушение 19-го века случайно обнаруженно в Мексиканском заливе
18:30 К авиадебоширам будут применять наручники К авиадебоширам будут применять наручники
17:58 Правительство сохранило свой прогноз по росту ВВП России Правительство сохранило свой прогноз по росту ВВП России
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:43 Средняя цена на бензин в России выросла на 0,2% Средняя цена на бензин в России выросла на 0,2%

Узнай, страна!

18:47 В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
18:33 В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений
14:18 В Тамбовской области сдали еще один долгострой В Тамбовской области сдали еще один долгострой
28 МАЙ, 12:29 Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле
28 МАЙ, 07:29 Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров
24 МАЙ, 14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
22 МАЙ, 16:31 В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter