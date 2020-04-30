Кремль подтвердил – материальной помощи россиянам не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ошибочной подачей информации» ранее приписываемые ему слова о возможной прямой помощи государства россиянам. Он подчеркнул, что его не так поняли, и он ничего подобного не говорил. Правительство готовит меры поддержки экономики, но они не коснутся большинства граждан. О некоторых из них известно уже сейчас.

Помощи ждать не приходится

В интервью RTVI 29 апреля Песков сказал следующее: «Президент поручил готовить национальный план развития экономики. Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше».

Возможность прямой помощи была истолкована журналистами как вероятность прямых выплат населению, которых добивается широкая общественность, указывая на примеры развитых стран, а также Китая, который буквально на днях решил в период кризиса выплатить гражданам по 2 тыс. юаней (в пересчете на рубли по 20 тыс.).

Но это заявление чиновник Путина поспешил дезавуировать. «Этого не было. Это ошибочная подача информации», – заявил ТАСС пресс-секретарь по поводу прямо материальной помощи гражданам.

Национальный план восстановления

Действительно, новый пакет мер поддержки от правительства содержит свежие инициативы, но помощи населению среди них нет.

Так, например, 12 млрд руб. уйдут на поддержку застройщиков , еще 30 млрд руб. будут потрачены на решение проблемы обманутых дольщиков (безусловно, своевременная мера, ничего общего с текущим кризисом не имеющая, но она дает возможность профинансировать Дом.рф).

, еще 30 млрд руб. будут потрачены на решение проблемы обманутых дольщиков (безусловно, своевременная мера, ничего общего с текущим кризисом не имеющая, но она дает возможность профинансировать Дом.рф). Россиянам выплатят денежные средства на оплату жилья и питания . Но только тем, кто застрял за рубежом, то есть туристам, которые выехали за границу в момент закрытия границ. Внутри России граждане не получат никакой поддержки. Сумма на эти расходы не указана.

. Но только тем, кто застрял за рубежом, то есть туристам, которые выехали за границу в момент закрытия границ. Внутри России граждане не получат никакой поддержки. Сумма на эти расходы не указана. Некий Фонд развития промышленности получит 15 млрд руб . Каким образом он «разовьет» промышленность и на что конкретно пойдут деньги, а главное – увидят ли их заводы и какие, не уточняется.

. Каким образом он «разовьет» промышленность и на что конкретно пойдут деньги, а главное – увидят ли их заводы и какие, не уточняется. Малые и средние предприятия получат не деньги, а помощь – льготные займы, реструктуризация долгов и прочие полумеры , которые не помогут бизнесу выжить, а лишь отсрочат его смерть.

, которые не помогут бизнесу выжить, а лишь отсрочат его смерть. Впрочем, граждане смогут обратиться за ссудами в микрокредитные организации, которые продают данные россиян. Для этого правительство выдаст конторам «деньги до зарплаты» 2 млрд руб. , чтобы они продолжили выдавать необеспеченные кредиты под 100% годовых и ухудшать финансовое самочувствие граждан.

, чтобы они продолжили выдавать необеспеченные кредиты под 100% годовых и ухудшать финансовое самочувствие граждан. Наконец, частные медицинские организации получат 577 млн на помощь пожилым людям в девяти регионах. Ни о какой прозрачности отбора клиник и эффективности этой меры речь не идет.

Об этих мерах будет объявлено 5 мая в качестве национального плана восстановления экономики.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram