Кремль подтвердил – материальной помощи россиянам не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ошибочной подачей информации» ранее приписываемые ему слова о возможной прямой помощи государства россиянам. Он подчеркнул, что его не так поняли, и он ничего подобного не говорил. Правительство готовит меры поддержки экономики, но они не коснутся большинства граждан. О некоторых из них известно уже сейчас.
Помощи ждать не приходится
В интервью RTVI 29 апреля Песков сказал следующее: «Президент поручил готовить национальный план развития экономики. Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше».
Возможность прямой помощи была истолкована журналистами как вероятность прямых выплат населению, которых добивается широкая общественность, указывая на примеры развитых стран, а также Китая, который буквально на днях решил в период кризиса выплатить гражданам по 2 тыс. юаней (в пересчете на рубли по 20 тыс.).
Но это заявление чиновник Путина поспешил дезавуировать. «Этого не было. Это ошибочная подача информации», – заявил ТАСС пресс-секретарь по поводу прямо материальной помощи гражданам.
Национальный план восстановления
Действительно, новый пакет мер поддержки от правительства содержит свежие инициативы, но помощи населению среди них нет.
- Так, например, 12 млрд руб. уйдут на поддержку застройщиков, еще 30 млрд руб. будут потрачены на решение проблемы обманутых дольщиков (безусловно, своевременная мера, ничего общего с текущим кризисом не имеющая, но она дает возможность профинансировать Дом.рф).
- Россиянам выплатят денежные средства на оплату жилья и питания. Но только тем, кто застрял за рубежом, то есть туристам, которые выехали за границу в момент закрытия границ. Внутри России граждане не получат никакой поддержки. Сумма на эти расходы не указана.
- Некий Фонд развития промышленности получит 15 млрд руб. Каким образом он «разовьет» промышленность и на что конкретно пойдут деньги, а главное – увидят ли их заводы и какие, не уточняется.
- Малые и средние предприятия получат не деньги, а помощь – льготные займы, реструктуризация долгов и прочие полумеры, которые не помогут бизнесу выжить, а лишь отсрочат его смерть.
- Впрочем, граждане смогут обратиться за ссудами в микрокредитные организации, которые продают данные россиян. Для этого правительство выдаст конторам «деньги до зарплаты» 2 млрд руб., чтобы они продолжили выдавать необеспеченные кредиты под 100% годовых и ухудшать финансовое самочувствие граждан.
- Наконец, частные медицинские организации получат 577 млн на помощь пожилым людям в девяти регионах. Ни о какой прозрачности отбора клиник и эффективности этой меры речь не идет.
Об этих мерах будет объявлено 5 мая в качестве национального плана восстановления экономики.
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