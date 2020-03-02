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Кредитов не дают. Почему российские банки резко сократили выдачу карт

2 Марта 2020 202 0 Экономика
Кредитов не дают. Почему российские банки резко сократили выдачу карт

В январе 2020 года российские банки продолжили сокращать объемы кредитования населения. С начала года темпы падения значительно ускорились, отмечают в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». За первый месяц количество выданных карт и лимиты по ним упали на 20% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Объясняется это ограничениями со стороны ЦБ, который борется с необеспеченными ссудами.

Меньше кредиток

  • Российские банки выдали 540,2 тыс. кредитных карт в январе 2020 года, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Это на 21,7% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году.
  • В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) оценили сокращение выданных кредиток в 11,2%, а в Объединенном кредитном бюро располагают следующими данными: всего было выдано 671,7 тыс. новых карт, что на 16,8% меньше, чем в январе 2019 года.
  • По данным директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение сильнее всего сказалось на картах с большими кредитными лимитами (от 300 тыс. и выше).
  • В денежном выражении объем выданных карт сократился на 22,7%, или до 22,8 млрд руб. Для сравнения: за весь четвертый квартал 2019 года выдачи карт сократились в денежном выражении на 11,4%.
  • Если сравнивать месяц к месяцу, то в январе карт было выдано на 40% меньше, чем в декабре. Однако, по словам аналитиков, январь всегда был относительно слабым месяцем из-за празднования Нового года.

Кредитки более уязвимы

  • Как отмечает вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова, эта тенденция является продолжением тренда на охлаждение сегмента потребкредитования из-за действий, предпринимаемых Банком России. «Общие тренды проявились в этом месяце еще более заметно», – считает аналитик, указывая на то, что январь – месяц вялой деловой активности.
  • Аналогичной точки зрения придерживается и генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, отметивший, что меры регулятора отразились на январском розничном кредитовании, при том что «апогей» пришелся на осень.
  • По словам Ульяновой, во время замедления темпов роста потребкредитования кредитки становятся более уязвимыми (если сравнивать с необеспеченными ссудами). По ее словам, новые выдачи кредиток замедляются быстрее, так как этот продукт является долгосрочным и более «дистанционным».

«Прилежные регионы»

  • Еще одно исследование, авторами которого стали эксперты РИА Новости, продемонстрировало другую сторону «кредитного вопроса». Как выяснилось, больше всего просроченных кредитов в России приходится на Северный Кавказ. В исследовании учитывались данные Центробанка и Росстата.
  • Хуже всего ситуация – в Ингушетии, где уровень доли просрочек находится на уровне 13,11% от общего количества кредитов населения. Предпоследнее место – у Карачаево-Черкесии (9,11%), а третья с конца позиция – у Северной Осетии (6,79%).
  • Самым «прилежным» регионом оказался Севастополь, где доля просроченной задолженности находится на отметке 1,35%. Вторая позиция – у Ненецкого автономного округа, где этот показатель составляет 1,66%. Третье место – у Республики Крым (2,09%).

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Редакция "Капитала Страны"

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