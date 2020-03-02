Кредитов не дают. Почему российские банки резко сократили выдачу карт 202 0 Экономика

В январе 2020 года российские банки продолжили сокращать объемы кредитования населения. С начала года темпы падения значительно ускорились, отмечают в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». За первый месяц количество выданных карт и лимиты по ним упали на 20% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Объясняется это ограничениями со стороны ЦБ, который борется с необеспеченными ссудами.