«Красный, желтый, зеленый». Продукты в России промаркируют по степени воздействия на здоровье

Уже в октябре этого года в России будет принят так называемый светофор - ГОСТ на цветовую маркировку продуктов. Как рассказал в разговоре с «Известями» представитель Росстандарта, специалисты ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовили финальную версию документа. Суть его в том, что на упаковку продукта будет наноситься специальная цветовая маркировка с информацией о содержании сахара, соли и жиров. Например, если их доля значительно превышает нормативные показатели, то это будет красная полоска. Как считают разработчики ГОСТа, такой светофор поможет россиянам обращать внимание на то, что они едят.

Суть светофора

Суть маркировки, как пишут «Известия», состоит в информировании потребителя о массовой доле в продуктах критически значимых пищевых веществ: поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. Это будет сделано с помощью графических предупреждений, которые будут находиться на упаковке или этикетке. Это вертикальные полосы, соответствующие одному из веществ. Их цвет (красный, желтый или зеленый) будет зависеть от доли содержания соли, сахара или жиров.

Например, если в мясной или рыбной продукции содержится 0,7 г и более поваренной соли на 100 г, то речь идет о превышении суточного норма потребления этого вещества и о красной полосе с указанием точного содержания натрия. А вот зеленый цвет будет свидетельствовать о том, что в 100 г продукта содержится 0,12 г соли и менее. Если речь идет о среднем уровне содержания соли, то это будет желтый цвет.

Исключения

Как ранее отмечали в Роспотребнадзоре, данные требования не будут распространяться на сырье и продукты, которые имеют однородный состав. В частности, речь идет о сахаре, сливочном масле и шпике. Кроме этого, маркировка не будет наноситься на упаковки с питьевой водой, а также на пищевые добавки и спецпродукцию, в том числе лечебную..

К этой же категории относятся кондитерские изделия, напитки с подсластителями и сыры, в которых, к слову говоря, содержится заведомо большой объем критически значимых веществ. Однако об этом, как отмечают в Роспотребнадзоре, потребители знают и так, без цветных маркировок.

Добровольно или обязательно?

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, данные стандарты а пока что носят рекомендательный характер, и решения о том, маркировать продукцию или нет, производители принимают сами.

Тем не менее, комментируя ситуацию, заместитель главы ФИЦ питания и биотехнологии (является разработчиком ГОСТа) Алексей Камбаров думает, что в будущем «светофор» станет обязательным нормативом. И способствовать этому будет принятие межгосударственного стандарта.

«Именно этот стандарт власти могут закрепить в подзаконных актах либо в техрегламенте на маркировку, что сделает его обязательным к исполнению», — отметил эксперт. Добавив, что если не поставить питание в приоритетное направление, то говорить об увеличении продолжительности жизни граждан России не получится.

Камбаров особо отметил, что часто с несбалансированным рационом связаны именно неинфекционные заболевания. Более того, их доля в общей структуре смертности, согласно информации Минздрава, составляет 67,6%. Аналитик поясняет, что маркировка «светофора» поможет обратить внимание россиян на то, что они употребляют в пищу.

Пока что нанесение таких знаков будет добровольным, тем не менее, участники рынка считают, что через какое-то время маркировка будет обязательной не только в России, но и в странах ЕАЭС. Эту вероятность косвенно подтверждают и в ФИЦ питания, отмечая, что межгосударственный стандарт может лечь в основу для создания нормативов в этой области. Что касается текущей ситуации, то, согласно замыслу разработчиков, новый ГОСТ будет действовать на территории стран, которые входят в Евразийский совет по стандартизации. Это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, а также Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.